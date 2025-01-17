Friday Planner：勇闖中環畫廊

【明報專訊】Friday小隊69期向來強調藝術要平易近人。偷偷告訴你，我們對高級畫廊的氣場仍會有點怯。遇上聖誕新年長假後，畫廊新展覽雨後春筍，記者才鼓起勇氣走進都爹利街的爍樂畫廊。進門即看到群展「橫水」中，畫家陳素珊去年在富德樓展覽「讀書涉事」出現過，原本僅用A4透明文件夾展示的同款作品，今次被精緻裱好。因水性顏料濕潤過變形的畫紙，於透明膠板疊合下呈波浪紋；想來這些樸素的畫，亦在適應中環黃金地段。

素珊說作品上人物形象來自香港報紙新聞圖片，讓小隊欣喜報紙對藝術所發揮的影響力。一幅畫上，幾名藍、白、黃色衫人員，對深綠色帳幕下的事情仔細觀望，神態木訥。水彩沒被畫者渲染，顏料僅乾巴巴塗在紙上。看新聞看到不開心怎麼辦？大連藝術家里林展出一個沙盤和一堆陶瓷玩偶，偶爾對賽果不滿意的她，燒製了一粒麻將，寫上「不服」。

轉到半山太子台，有天文台前台長李本瀅與其他藝術家合伙經營的Yrellag Gallery，置身住宅區的門面較親民，正在展出攝影師陳丹騰以植物為線索，於港九新界拍攝的菲林相，有的是在日本3D印製。問阿本畫廊名字該怎讀，回道他們自己讀作：yee-tell-lag；其實就是把gallery 7個英文字調轉寫。

普慶坊的日本畫廊AISHO門面對着小學。初次逛商業畫廊的讀者，新年藝術遊大可從這裏開始，不妨如亂入畫廊的小學生一樣，隨便問問「what is this？」分別用硬幣和石屎創作的梁洛熙和劉家俊，交換了歷史和去年拍攝的相片，一邊呈現「毛主席萬歲」，另邊印有「耶穌是主」。

#新年 #橫水 #陳素珊 #里林

#李本瀅 #菲林相

#梁洛熙 #劉家俊

[開眼 藝述速遞]