【奧斯陸】挪威人才懂欣賞的真人騷

【明報專訊】挪威聖誕新年期間（挪威語稱為Romjul）總是特別靜，因為普遍節目是與家人團聚，躲在室內整日吃喝玩樂，當中不乏慵懶地在客廳內看盡所有新舊電視節目。入鄉隨俗，新年流流我就留在家中看電視，尤其是奧斯陸年初即受到大雪洗禮，加上流感高峰，最好還是留在家中看電視。

雖然在佳節期間挪威整國像停頓一樣，但這次電視界卻一反定律。在Netflix播出的最新災難片《火山島逃生記》（La Palma）意外地全球大熱，在聖誕前登上平台的收視高位。不過，人氣與質素通常沒有掛鈎。看完一集即刻停，因為太爛，想支持挪威本土作品但都頂唔順。

另一邊廂，公營電視台NRK播出真人騷系列Familien Nerdrum（英譯The Nerdrum Family），沒有愛情線，沒有沒完沒了的爭執，沒有性愛場面，一部有關著名挪威藝術家Odd Nerdrum與他一家人的真人騷竟然成為國內話題作品，是什麼一回事？原來Odd Nerdrum一直是挪威國內充滿爭議的話題人物，所以這次節目在佳節播出，成功吸引到接近全國兩成人口觀看（截稿時已逾100萬人）。

80歲的Odd Nerdrum雖屬國際知名的出色藝術家，但在挪威國內，他的自大個性與異常行為是他廣為人知的原因。敢言的他不時形容自己被政權及藝評人針對及迫害，強調自己是被誤解的天才。拒絕接受現代主義（modernism）的他1997年在挪威南部買下35公頃土地，從此整家在該農地過着原始的簡樸生活。同時，Nerdrum在農地上建設畫室，追隨他的學生及藝術家亦搬進農地，一齊集體生活。因此外界不時以「邪教」（cult）形容他們。

2000年初他在冰島買下物業，亦成為藝術界一時的八卦話題。不過，10多年後的逃稅案自然是最轟動的新聞：2011年他被發現在奧地利有一個沒有申報的銀行戶口，內存有1400萬挪威克朗。當局認為他刻意隱藏這筆收入逃稅，對他起訴。他最初被裁定有罪，被判入獄兩年零十個月。他翌年上訴，刑期減少到一年零八個月，而其中部分刑期為緩刑。由始至終他堅持自己是無辜，是被政權針對及迫害。最後峰迴路轉，挪威國王竟插手，赦免他的刑事處罰，所以最終他不用服刑。

就是因為他在國內一直是個話題人物，所以大家一直都對他及他的一家十分感興趣。這真人騷由他籌備他的個人藝術館說起，講述家人如何為今年4月即將開幕的藝術館作準備、做模型、舉行記者招待會、如何選作品等等。節目缺乏一般真人騷的娛樂感及涼薄，更像一個為他們家人宣傳的廣告。這個節目絕對可視為非正式的挪威人身分測試，對挪威語或文化沒有深入認識的人，很難會明白當中趣味，因為首先你不會對他們有太多的認識及好奇，你亦不會明白他們的談吐是如何古舊奇怪、他們的名字是如何復古。像我，他們不過是怪誕有錢的上流藝術家庭，看Odd Nerdrum自大地與Edvard Munch等藝術家作比較，娛樂不足，更多反感。

所以當挪威許多人在看這劇的時候，我決定改看英國每年播放的年尾總結節目The Big Fat Quiz of the Year，用幽默重溫2024年，至少我識得笑。

文：陳Damon（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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