趁ART SG熱潮 東南亞藝品星洲開拍 風光畫展現堅韌生命力

《圍著果籃共舞》--作者：Marc Chagall，規格：油畫蛋彩墨水畫布，65.9×81.3厘米，創作年份：1975，估價：135萬至270萬新加坡元 （約768萬至1536萬港元），特色：靈感來自藝術家和妻子在結婚紀念日以朱紅和橘紅為主色調的歡快慶祝景觀（拍賣行提供）

《未探之途》--作者：朱德群，規格：油畫畫布，97×130厘米，創作年份：2007，估價：52萬至85萬新加坡元 （296萬至484萬港元），特色：朱德群是融會東西元素的華人抽象藝術先鋒，以滿有詩意的黃藍韻律山水展示空靈之境（拍賣行提供）

《層疊之光》--作者：Christine Ay Tjoe，規格：油畫畫布，170×200厘米，創作年份：2011，估價：95萬至300萬新加坡元 （541萬至1707萬港元），特色：此作是國際當代藝術家Christine Ay Tjoe炙手可熱的巨作，藝術家游走具象和抽象之間，以色彩豐富的畫面展開愛和希望的探索（拍賣行提供）

《堅不可摧的沙漠》--作者：S. Sudjojono，規格：油畫畫布，100×300厘米，創作年份：1976，估價：68萬至200萬新加坡元（387萬至1138萬港元），特色：畫面散發強烈的末日感覺。畫家喜愛透過作品展示木棉樹、紅球等元素。畫面右後方細小的白色木棉樹，在絕地勇敢生存（拍賣行提供）

《爪哇島風景：默巴布與默拉皮火山景觀》--作者：Raden Saleh，規格：油畫畫布，77×102厘米，創作年份：1862，估價：100萬至220萬新加坡元（約569萬至1252萬港元），特色：作品描繪了爪哇島火山一帶的風光，刻劃藝術家對祖國的熱愛（拍賣行提供）

【明報專訊】1、2月是香港收藏拍賣界別的淡季，買家多會趁這段時間到其他城市尋寶，其中一個近年冒起的熱點，便是自2023年開始每年1月舉辦的新加坡藝博會（ART SG）。近年新加坡積極發展藝術產業，利用當地多元文化本錢發展藝術經濟，吸引不少外國藝術家和藏家注意。辦展覽和拍賣活動是該地爭取成為東南亞藝術重鎮、世界級藝術城市的重要方法。將於明天（18日）舉行的蘇富比新加坡現當代藝術拍賣會，是首次與ART SG同期舉行，以精彩的東南亞藝術拍品，慶祝2025年開始。

ART SG雖然年資尚短，但已成為1月其中一項亞洲藝術收藏界盛事，反映市場風向。2024年舉行的ART SG吸引超過4.5萬觀眾入場，令畫廊生意接踵而至，藝博會亦慢慢成為東南亞與國際藝壇的重要對話平台，故蘇富比今年也決定在新一屆藝博會同期舉行拍賣。

今次拍賣會主題為「心之所向」，引領藏家探索藝術家的風景畫作，如何反映不同時空的社會人文意義。不少東南亞藝術家以大自然風景為繪畫主題，天地風光無限，而他們筆下的風景畫除了對客觀景物的描述，也有感性的一面，在筆墨之間流露出不同的心境和對生命的反思。拍賣會讓東南亞不同地方的藝術大師對話，展現各自的地域文化。

描繪爪哇火山 神秘中帶浪漫

《爪哇島風景：默巴布與默拉皮火山景觀》是市場罕見、滿有新鮮感的精美畫作。作者Raden Saleh是19世紀的印尼藝術家，為東南亞最重要藝術家之一。此作近一個世紀以來一直由歐洲私人收藏，今次首次向公眾展示。藝術家於東南亞藝術史上地位獨特，是印尼現代繪畫的先驅，也是第一位在歐洲接受專業培訓並受到歐洲王室喜愛的亞裔藝術家。

拍賣行專家指，Raden Saleh生於印尼爪哇的三寶壟（Semarang），自小受師長鼓勵發展自己的藝術天賦。他後來前往歐洲，師從當時荷蘭出色的畫家。他的足迹遍佈歐洲城市，包括海牙、杜塞爾多夫、德累斯頓和巴黎等。1852年返回爪哇後，他對祖國的熱愛之情油然而生，於1860至1870年代創作大量風景畫。在這段時期，其標誌的爪哇風景——默巴布火山和默拉皮火山景觀的作品誕生，標示其藝壇成就。

作品描繪了默巴布火山和默拉皮火山一帶的風光，體現藝術家對爪哇風景和獨特的浪漫風格的迷戀。默拉皮火山氣勢磅礴，爪哇人將其視為神聖的存在。Raden Saleh的風景畫強調大自然的神秘和偉大，有豐富的歐洲浪漫主義色彩。藝術家帶領觀眾遠望這地位崇高的火山，讓觀眾為其狀麗景色而感動。過去30年來，作者晚期的爪哇風景畫系列中，只有不到10幅作品在拍賣會上亮相，今次拍賣會是藏家入手的難得機會。

沙漠中的木棉樹 絕地求生

S. Sudjojono同樣來自印尼，其畫作《堅不可摧的沙漠》，以複雜的風景構圖去引領觀眾反思生命，畫面散發強烈的末日感覺。藝術家1913年生於儉樸的爪哇家庭，被認為是印尼現代藝術史最重要的人物之一，他的作品愛展示木棉樹、紅球等元素。拍賣行專家表示，《堅不可摧的沙漠》畫面右邊、樹身呈白色的木棉樹尤其突出，散發痛苦感覺，在絕地勇敢生存。有刺的仙人掌似是幽靈，也象徵苦難，在荒漠中展現面對環境惡劣中的堅韌不屈精神。畫面最吸睛是右方的一顆紅球，但作者卻沒有明言那代表什麼，留下討論空間。

至於近年的印尼國際當代藝術家代表則有Christine Ay Tjoe，《層疊之光》是其炙手可熱的巨作。Christine Ay Tjoe游走具象和抽象之間，呈現光彩熠熠並充滿愛和希望的探索。作品令觀眾看得似明非明，大家只能靠想像力感受藝術家對生命的詮釋。

跳躍色塊 展現歡快與衝突

除了來自印尼的藝術，拍賣上另外值得留意的還有兩名法國畫家的作品。華裔法國油畫家朱德群的作品《未探之途》以充滿詩意的黃藍韻律山水展示空靈之境，藝術家以色彩調校出絕妙的光線，展示他對書法線條的鍾愛，配以跳躍的色塊建構畫面空間。畫面四周以暗色作主調，中心部分卻是明亮活躍的構圖，產生色彩之間的融合和衝突。

生於白俄羅斯的猶太裔法國畫家Marc Chagall（馬克夏加爾）擅長多元風格，包括印象派和抽象主義等，而其繪畫和陶瓷亦十分出色。拍賣行專家指，他有「色彩魔術師」之稱，今次上拍的《圍著果籃共舞》靈感來自他和妻子在結婚紀念日上，以朱紅和橘紅為主色調的愉快慶典景觀。細心看作品，會發現有極強的夢幻色彩和象徵意味。他在少年時代家境不太富裕，日常看見的生果、花卉、木屋、鄉民、樂手和動物都成為他日後的創作主題。他長大後前往巴黎生活，二次世界大戰期間在美國工作，拓闊了眼界。《圍著果籃共舞》的色彩運用技巧高超，把現場的熱鬧氣氛完美呈現。

蘇富比新加坡現當代藝術拍賣

拍賣日期：1月18日

展出日期：即日至18日

地點：5 Jiak Kim Street, Singapore

查詢：bit.ly/422puU0

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]