GADGET：嚴選智能打掃法寶 洗邋遢好幫手 蛇年地潔人靈

慳位設計--CordZero All-in-One Tower Combi A9X最大優點是將無線吸塵機械人及濕拖吸塵機械人收納在同一底座，既可保持家居地板整潔，也能達到慳位目的。（品牌提供）

自動抽走--BESPOKE Jet AI Premium Extra的充電座內置Air Pulse「噴射氣旋鎖塵技術」，能把無線吸塵機集塵箱內的垃圾自動抽走，雙手毋須接觸灰塵。（品牌提供）

伸縮側臂--機身一邊設有可伸縮側臂（紅圈），在清潔牆邊時提供1.5厘米的延伸吸力，更容易將塵垢吸走。（黃志東攝）

【明報專訊】還有一周便到農曆新年，「洗邋遢」剩餘的時間已經不多。想加快為家居打掃乾淨，就要借助好工具幫手。近來多個家電品牌都推出口碑載道的打掃好幫手，切合不同用家的要求，你究竟是「型格至上型」、「親力親為型」還是「一塵不染型」？這裏助大家挑選最切合需要的智能工具，助你洗清霉運過蛇年。

型格至上之選：Dyson「D嘜」機械人 三合一吸頭順滑

要數設計有型有格的家電，當然少不了來自英國的Dyson，無論是無葉風扇或是旋風吸塵機，都引來對手爭相仿效。早前品牌推出掃地機械人360 Vis Nav，有別於主流的圓形機身，改用D字形設計，令人不期然聯想到Dyson這個「D嘜」。

新機內置的Hyperdymium摩打，最高轉速每分鐘達110,000轉，可產生65AW的吸力，加上品牌獨家的氣旋技術，通過10個氣旋產生100,000g的離心力，可分離空氣中的細小微塵，避免塵埃積聚在吸氣口前或集塵箱內導致吸力損耗。除了吸力強勁之外，360 Vis Nav亦是廠方首款將軟絨尼龍刷毛、防靜電碳纖維刷毛和高密度硬尼龍刷毛3種材質合而為一製成吸頭的產品。透過這個三合一的全寬度吸頭，既可吸附硬質地板上大塊碎屑，亦能深入地面縫隙把灰塵掃出清除，在清潔地氈時則可減少毛髮纏繞。新機吸頭寬度與機身寬度相同，清潔時能覆蓋更大面積，打掃起來更省時。為了不放過牆邊死角位的垃圾塵粒，機身旁邊設有可伸縮側臂，在清潔時提供1.5厘米的延伸吸力，將牆邊的塵垢全部吸走。

LED光源 方便低光識別環境

作為新一代吸塵機械人，智能導航功能自然不可或缺，360 Vis Nav配備360度環視智能導航，採用獨特的即時定位與地圖構建系統（SLAM）；機身搭載26個感應器，頂部還配備8個LED光源，在低光環境下自動亮燈，讓感應器識別周圍環境，全方位尋找需要清潔和已清潔的區域。機內的壓電式聲學感應器，能以每秒15,000次的頻率監測地面灰塵濃度並自動調節吸力，提升清潔效能。

可設日程 即看清潔報告

今次新機支援MyDyson應用程式，用家可設定清潔日程、分區清潔、語音控制和切換清潔模式（自動、強效、寧靜、快速）等功能，亦可看到每次清潔後的灰塵熱點圖和清潔報告，以便規劃下一次清潔的設定。●

Dyson 360 Vis Nav規格

單次電量：65分鐘

體積：330×320×99mm

重量：4.5kg

售價：$10,980

網址：www.dyson.hk

editor's pick

親力親為之選：Samsung AI吸塵機 識別地板調吸力

掃地機械人雖然方便，但只能打掃地板，始終不及親力親為使用無線吸塵機來得全方位。Samsung推出的BESPOKE Jet AI Premium Extra無線吸塵機，內置HexaJet Motor智能變頻摩打，最高轉速132,000轉，配合集塵筒的內部設計，能製造出10道氣旋結構和28條氣流通道來提升吸力。機體設有5層過濾系統，廠方聲稱能過濾達99.999%灰塵，減少二次污染問題。

一如品牌其他家電產品，BESPOKE Jet AI Premium Extra亦加入AI功能，分佈在吸頭和集塵管內的感應器會不停監測氣流數據，在AI清潔模式時系統可自動偵測正在清潔的地板類型，自動調節合適的吸力，非常適合家中同時有硬地板和地氈的家庭使用。此外，機體設有All-in-one旋風自動集塵充電座，內置Air Pulse「噴射氣旋鎖塵技術」，能把集塵箱內的塵垢垃圾自動壓縮，再移除至充電座的集塵袋內。●

Samsung BESPOKE Jet AI Premium Extra規格

集塵箱容量：0.5L

單次使用時間：最長100分鐘

體積：1036×250×243mm（吸塵機）、1192×350×300mm（充電座）

重量：2.98kg（吸塵機）、9.4kg（充電座）

售價：$7990

查詢：3698 4698

一塵不染之選：LG機械人吸塵機孖住上

如果對家居整潔水平有更高要求，無線吸塵機、掃地機械人齊齊上陣，那LG最新推出的CordZero All-in-One Tower Combi A9X二合一無線吸塵機便最適合，因為新機包含A9X無線吸塵機和R5濕拖吸塵機械人，兩者共用一個Combi All-in-One Tower來收納，更加慳位。其中A9X無線吸塵機能提供280W吸力，並配合渦輪氣旋提升集塵能力，機頂設有約2.3吋LCD屏幕，可查看剩餘電量和設定吸力模式。至於濕拖吸塵機械人具有360 LiDAR雷射感應器，能自動識別環境，同時吸塵和濕拖地板。兩機的塵垢垃圾可透過塔座裏的集塵盒自動收集，毋須弄髒雙手，也防止傾倒塵垢垃圾時漏出。

二合一無線吸塵機能夠透過LG ThinQ應用程式來管理，其中無線吸塵機內置Wi-Fi，可連接至應用程式看到濾網狀態、UVC LED的運作狀態和電池壽命，更容易了解機體有沒有運作問題。濕拖吸塵機械人則可透過應用程式即時監控運作情况、查看清潔紀錄、編排清掃區域和時間。●

LG CordZero All-in-One Tower Combi A9X規格

集塵箱容量：0.5L（無線吸塵機）、0.4L（濕拖吸塵機械人）

最長單次使用時間：30分鐘（無線吸塵機）、140分鐘（濕拖吸塵機械人）

體積：1100×265×305mm（無線吸塵機）、945×342×342mm（濕拖吸塵機械人）、1144×479×316mm（塔座）

重量：2.9kg（無線吸塵機） / 3.1kg（濕拖吸塵機械人） / 12.7kg（塔座）

售價：$12,990

網址：www.lg.com/hk

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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