創作和欣賞藝術 可以靠「摸」

【明報專訊】看展「眼看手勿動」是好多年來、好多美術館的金科玉律。就算近年美術館開始少用玻璃箱罩着作品，做法較親民，保安員也會緊張兮兮，提示地上紅線「不准跨過」。對視障人士來說，「觀賞」藝術品可以是近在眼前，卻如在天邊的遠。

在賽馬會創意藝術中心（JCCAC）2樓的社區文化發展中心（CCCD），張啟富、張運澄、甄偉龍及盧敬馳4位視障藝術家，正透過「第十屆觸感藝術節第三回展：搜記」（展期至1月26日）挑戰視覺霸權，提出創作和欣賞藝術品，不一定要用「看」的，也可以靠「摸」。

盧敬馳指最矚目是甄偉龍的作品《龍遊香江》：一條混合石頭、陶泥、白水晶及鐵絲網等材料製成的「龍」——能夠閱讀這份報紙的你會好奇，視力有限的他，是怎麼「看展」？敬馳就說，他先用手杖探測CCCD展廳空間，辨識擺放龍哥作品的木架後，伸手碰了一碰，發現碰到長條狀物體會發聲。

「摸到佢會發聲，就自然唔會太進取去摸晒成舊嘢，因為發覺佢有反應，同埋三尖八角喎。先去判斷下發聲個反應係點，原來撳住佢有聲，放開又有另一啲聲。」敬馳指這條龍似有生命。

藝術節的做法比美術館「藝術通達」措施更進一步——不是口述影像，也不是觸感圖。「摸」已經取代「看」成為重點，觸感正正是作品媒介本身，不是對視障人士的補償。

視力健全人士能夠閱讀作品簡介，也能看到展廳播放4人創作的紀錄影片；但閉上眼感受作品會是新鮮事，不妨到深水埗試一試。記者率先體驗，並與攝記阿東用照片重現（見圖；黃志東攝，明報製圖）。

（美藝客廳‧三十九）

「客席策展人」簡介

盧敬馳，展能藝術家，中文大學文化及宗教研究系博士候選人。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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電郵：friday@mingpao.com

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