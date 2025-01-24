Friday Planner：唞夠再戰

【明報專訊】新春來臨，看慣了《嚦咕嚦咕新年財》中麻將大俠如何谷底翻身，不妨入戲院看今年各大賀歲片。不過若想來一套與別不同的賀歲片，玖貳肆工作室今天（24日）晚上在理工大學舉辦的《殺死丁力2 帝國反擊戰》賀歲放映會或是不二之選。首集《殺死丁力》不止將的士化作懸浮戰車，更讓主角鐵拳無敵重現了葉問連環拳，這個自港產片經典對白發展而來的本土動畫系列，又將變出什麼花樣，為觀眾「打」開新一年？

「愈爛嘅牌就愈要畀心機打」，難捱的2024年才剛結束，2025年似乎又張牙舞爪地展示它的惡意。不妨趁新曆1月底農曆新年前的周末讓自己鬆一鬆；唞夠，才有力打接下來的仗。沙頭角谷埔「鄉郊豐年節」本周末尚在舉行中，展覽、放映會、農集乃至與自然結合的藝術裝置都應有盡有，更重要的是日益難尋的人情味，值得往鄉走走。但若不想轉身向山裏走去，位處新蒲崗的Mooroom正舉行「大鄉里出城」展覽，一群自稱山區兒童的中大藝術碩士課程畢業生，在「山上」學習後以「大鄉里」之姿到城中展出作品，透露着一股藝術「新生兒」的生氣。其中有作品將白瓷與衣紙結合燒製，探討人與傳統祭祀儀式的關聯外，也思考習俗的傳承除了是物質的延續，會否也是種無形的承流？大年將至，恰好也讓人思考，如今拜年是否也徒是行禮如儀。

「結婚未？」、「生小朋友未？」拜年少不免一場利市攻防戰。而在鑼鼓聲聲送走舊年之前，不妨趁着聲音藝術家王梓健「回響與幻象」聲景裝置的最後數天展期，到訪牛棚藝術村1a空間。由每日遭受過量聽覺資訊轟炸的不適感出發，他以過往環境錄音選段、空間音效系統、虛擬城市聲音與即時生成影像並置，嘗試在喧囂繁雜的都市裏開拓出一個聲音烏托邦。新年來襲，來勢洶洶的除了年糕，還有來自親朋好友「連串攻勢」，得把握把握時機享受「腥風血雨」前的最後一絲平靜。

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