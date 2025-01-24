國家大劇院管弦樂團 亮相香港藝術節 管弦樂探索精神家園

【明報專訊】提起管弦樂團，腦內不禁浮現出上一次欣賞音樂會的場景：台上，金黃色燈光照耀着昂貴樂器，西方古典音樂伴隨指揮棒的舞動緩緩流淌；台下，黑壓壓的觀眾一片沉寂，連呼吸聲都要壓低。有「資深」觀眾在樂章之間交頭接耳，點評着演奏細節；亦有不少人面面相覷，不知怎樣算精彩，幾時該鼓掌。「我要將手壓在腿下，預防自己聽不懂，鼓掌不恰當，被其他觀眾鄙夷。」同行的「音樂會初哥」笑說。

管弦樂如何欣賞？古典音樂如何吸引年輕觀眾？西方樂器可否演繹「在地」文化？中國國家大劇院管弦樂團（樂團）將在3月香港藝術節帶來閉幕演出，或許可以用音樂作出回答。

「有時候大家會說，西方的古典樂我們聽不懂，但西方的古典音樂與中國的古典音樂又有多大區別？如果是一幅中國的古畫或是古琴譜，你就可以在情感上更接近嗎？其實也不見得。」樂團總經理任小瓏說。在他看來，欣賞音樂，無問東西，「只有以最本真的形式體現出來，情感表達才最充分，最能夠打動人」。

欣賞音樂無問東西

走入大劇院，「無問東西」四字似乎處處可見。由巴黎戴高樂機場設計師Paul Andreu設計的中國國家大劇院，自1958年開始計劃，2007年正式落成，與故宮只有一條馬路之隔。形如巨蛋的大劇院有歌劇院、戲劇院和音樂廳3個獨立空間，共可容納近5000名觀眾；亦有專為近年大熱的「小劇場」而設、可容納500人左右的小型演出空間。建築籠罩在巨大的圓弧形幕牆下，任小瓏笑說「像機場候機廳」。後現代建築風格的「巨蛋」之外，是與故宮宮牆相似的紅棕色矮牆，將劇院與道路分隔的同時，亦與故宮建築的古典美遙相呼應。

任小瓏分享，大劇院「幾乎每晚都有活動」，包括每年約850場的正式售票演出，涵蓋歌劇、舞劇、話劇、芭蕾舞劇等各類表演藝術形式，吸引近100萬人次入場觀看；亦有名師講堂、藝術展覽等藝術教育活動。登上大劇院舞台的演出團隊，除柏林愛樂樂團（Berliner Philharmoniker）、維也納交響樂團（Wiener Symphoniker）等世界知名樂團外，亦有眾多內地藝團及大劇院駐院團體。

成立於2010年的國家大劇院管弦樂團便是大劇院的駐院團體之一。樂團以一周為一個樂季，在每年48個周樂季呈現上百場演出，吸引近20萬觀眾觀看。樂團音樂總監呂嘉在採訪時介紹，樂團定位是「雙棲樂團」，既可以為歌劇演奏配樂，又可以演奏交響樂音樂會，在成立的15年中「已從年輕樂團成長出一個相對比較成熟的水準」。呂嘉還說，是次帶到香港藝術節演出的作品，「有兩齣歐洲浪漫主義風格的主流作品，亦有中國作曲家姚晨剛剛作完的中國風作品……我們想多面展示不同風格的音樂，來展示我們對於風格、對於作品的把握」。

挑選曲目展現硬功夫

兩齣歐洲浪漫主流作品，有由女高音歌唱家宋元明演唱的德國音樂家華格納（Richard Wagner）歌劇《崔斯坦與伊索爾德》（Tristan und Isolde）的序曲及終曲《愛之死》，還有作曲家史克里亞賓（Alexander Scriabin）經典交響樂作品《狂喜之詩》（The Poem of Ecstasy）。樂團助理首席馬魏家說，香港觀眾「素質很高，也很挑剔」，因此是次選擇的曲目「很硬核，絕對展現了硬功夫」。歌劇《崔斯坦與伊索爾德》是西方重要流派「德奧作品」中的經典之作，改編自中世紀德國詩人的敘事詩，華格納將自身情感與詩中故事結合，創作出這齣講述愛慾、背叛與生死的浪漫主義巨作。馬魏家分享，德奧作品是指揮呂嘉最喜歡的作品，「將會非常好地展現我們（樂團）對於聲音風格的把握與長期演奏歌劇、和歌唱家合作的靈活」。

《狂喜之詩》則是俄國作曲家史克里亞賓最具代表的作品，他將自己充滿浪漫主義與神秘色彩的文字作品《狂歡之詩》化作交響樂，似自由的狂想，又有着縝密的音樂結構。「《狂喜之詩》不同於德奧作品，他的空間和變化特別大，每一個指揮的不同演繹都會有不同的效果，這也是我認為選曲的一個亮點。」馬魏家說。

音樂「建造」中式園林 融入東方哲學

除演繹西方經典作品之外，樂團還帶來了頗為新鮮的「中式作品」——由當代作曲家姚晨創作的短篇管弦樂曲目《造園》，他用音樂「建造」一座中式園林，再將東方哲學思想置入園中。初看節目介紹，不禁疑惑：中式園林常伴絲竹管弦，以琴瑟簫笛等中國傳統樂器為主；源自西方的管弦樂，如何演繹園林中的中式情懷？「在創造園林時，疊山理水、種植花草，如何轉化成音樂？交響樂有管樂、弦樂和打擊樂（敲擊樂），這些聲音在不同的擺放位置有深淺，還有高音低音，可以迅速創造一種空間。」姚晨分享，從作曲而言，「音階、和聲、節奏，還有不同樂器完成的音樂空間的建構，是一個非常有趣的創作過程……其中有中式五聲調式，也有西洋音樂調式，還有日本調式，全都融合在其中」。他還在創作時特別加入中國樂器鑼，鑼聲似鐘聲，「聽到鑼聲，就感覺我們沉睡的靈魂被喚醒」。

在姚晨看來，建造園林這一行為，正如《造園》的英文名Garden : Unearthing the Way Home一樣，是「造家園、造音樂園林，更是創造一個精神園林」。因此，比起呈現一座具體的「世俗意義上的中國園林」，他更希望通過管弦樂的演繹，讓作曲家、演奏家、指揮和觀眾都參與到對音樂的理解和創作中，讓建造家園背後的中式哲學變成一種「世界的語言」。

「事實上，這次演出的作品非常多元，也非常協調，從不同角度體現了藝術家，甚至說是人類對精神家園、對生與死、對精神世界的探索。」任小瓏續說，從上半場的歌劇《愛之死》、鋼琴家張昊辰演奏李斯特的《第一鋼琴協奏曲》，到下半場的《造園》和《狂喜之詩》，4場演出「由內及外、由生到死，都是一種非常極致的精神世界，或是對精神家園的探索。觀眾不僅能夠聽到非常悅耳的音樂，也可以有非常深刻的哲思」。

安靜欣賞 就可以「聽懂」

從西方到東方，從音樂到哲學，管弦樂可供欣賞的內容，似乎遠比想像更豐富。那麼，欣賞門檻又是否像想像中那麼高？任小瓏不諱言，藝術中「有陽春白雪，也有下里巴人」，相比起「更接地氣」的娛樂方式，管弦樂確實更加複雜，「人性中確確實實有一個本能，就是會對那些需要動腦思考去汲取營養的文化藝術形式有一種惰性」，消除這種惰性，正是「自古以來所有表演藝術家、作曲家、音樂家、文學家、畫家正在做的事」。

然而，他亦認為「觀眾首先要放下成見，第一判斷是『我聽不懂』，這是不行的」。至於如何放下成見，任小瓏表示，最重要的是「聚精會神」——「這是一個很浮躁、快節奏的社會，坐進音樂廳時，也會看見觀眾不斷拿出手機、瀏覽social media。如果這樣，你一定聽不懂，因為你沒有安靜下來，如果安靜下來，就一定可以聽懂。」任小瓏說，歸根究柢，音樂的表達就是情感的表達，「我能夠有的喜怒哀樂、作曲家能夠有的喜怒哀樂，每個普通人都可以有」。

第53屆香港藝術節：中國國家大劇院管弦樂團

日期：3月29日（周六）

時間：晚上8:00

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$280至$880

網址：bit.ly/4h0i88f

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]