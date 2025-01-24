平板電腦繪圖 黑膠碟作畫 大師親民版畫 拍場受歡迎

《嘆為觀止》--作者：梅爾．波切內爾 （Mel Bochner），創作年份：2012年，尺寸：161×119.5厘米，估價：3萬至5萬英鎊 （約29萬至48.8萬港元），特色：畫面有着極厚重的立體效果。製作方法是先把字母雕刻好再填上油漆，再刷出獨特的圖案（拍賣行提供）

《哥德堡變奏曲——來自「向克拉德斯致敬」（B.60）》--作者：Gerhard Richter，創作年份：1984年，尺寸：直徑30.1厘米，估價：4萬至6萬英鎊 （約39萬至58.6萬港元），特色：藝術家運用獨特的橡膠刮刀技術和絢麗的筆觸，在黑膠唱片表面上創造出難以複製的色彩圖案（拍賣行提供）

【明報專訊】版畫是有逾千年歷史的藝術創作方法，現存於英國大英博物館中的最早版畫是製作於唐代咸通九年（公元868年）的《金剛經》。版畫多年來深受藝術家和藏家歡迎，例如被譽為20及21世紀最具影響力藝術家的大衛．霍克尼（David Hockney），至樂齡階段轉用平板電腦繪畫，仍然忘不了版畫創作。最近現當代藝術市場對價格較親民的版畫藝術品相當有興趣，拍賣行亦紛紛策劃相關專場，以滿足市場需要。昨天起一連兩日舉行的一場倫敦拍賣會中，便一口氣展示200多件精彩限量版畫作品。

於昨天起舉行的倫敦富藝斯晚間及日間限量版畫拍賣專場，除了霍克尼外，還有喬納斯．伍德（Jonas Wood）、Gerhard Richter等名家的作品，風格極多，有抽象又有塗鴉，以滿足春拍前飢餓的藏家需要。

霍克尼記錄冬去春來微妙處

霍克尼是當代著名藝術家，作品獲紐約現代藝術博物館、倫敦皇家藝術學院等納入館藏。1960年代他就讀倫敦皇家藝術學院時已聲名鵲起，作品包含繪畫、拼貼等媒介；近年又透過平板電腦創作，實現數碼轉型，主題圍繞家庭生活、人際關係、花卉、動物和季節變換等。1964年他從倫敦搬到洛杉磯，以南加州生活為題繪畫大量山丘、泳池和現代主義建築。他亦喜愛在大自然風景中取材，例如今次開拍的《春日降臨沃爾德蓋特，東約克郡——2011年5月17日》便以青草地取材，以最簡單的構圖、層次豐富的綠色，描寫一片青翠景致。

《春》來自他其中一個代表系列，記錄冬天轉變為春天的微妙細節和戲劇感覺。拍賣行指出，為了準備創作，霍克尼於2006年回到已故母親的家，體驗並記錄了多次約克郡的春天。作品系列描述薄霧和結霜的樹枝逐漸綻放成鬱鬱葱葱的綠色植物；他又捕捉春天氣息，草地上盛開着藍鈴花、菊花等絢麗的花朵。此系列作品大多繪畫樹木或古羅馬道路延伸至樹林的景色，但藝術家在此作中卻選擇展示地面的翠綠植被，突顯他經常尋求突破，察看別人不容易注意到的東西。他相信觀察過程本身可使事物變得美麗。

受梵高影響 以花為主題

拍賣行指，此作讓人想起梵高一系列畫作，而梵高正是霍克尼在職業生涯中豐富的靈感泉源。2019年於休斯頓美術館和阿姆斯特丹梵高博物館舉辦的Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature展覽中，霍克尼便利用數碼媒體，複製出與梵高畫作相似的效果，展示出創新的藝術方法和觀察能力。霍克尼也很欣賞印象派畫家描繪大自然轉瞬間的美麗，喜歡在戶外創作，作品常關注光線、色彩、季節和時間的流逝和短暫。這些轉瞬即逝的光線、季節氣氛與風景本身，成為他每幅作品的重要組成部分。

家居中的花也是霍克尼熱愛的創作主題。拍賣行指他每天都會畫花並寄給朋友，讓他們每天都看到「新鮮」的花朵。創作《2021年2月4日，白色花瓶與椅子》時他坐在家中桌子旁，看見桌上花瓶插着花，當時太陽尚未落下，在桌上投下深深的影子，他便決定畫它，而繪畫時背景陰暗，他便塗上了濃鬱的棕色。自1960年代以來，花卉一直是霍克尼的重要主題，尤其是版畫。他被梵高1880年代末的向日葵畫作吸引，引領他創作花的主題。以上兩幅作品均是霍克尼以平板電腦來繪畫，再印於四面留邊的編織紙本，以不同印刷方法展示他對花卉的探索。

喬納斯．伍德看「四大滿貫」

霍克尼以外，專場中其他作品同樣精彩，不同畫家也有其別樹一格的版畫創作方法。例如喬納斯．伍德的《四大滿貫》，令記者聯想起早年家庭電玩的網球遊戲畫面。拍賣行指，伍德認為藝術並不只是視覺或感知上的美學，也是從不同的觀點觀看事物的方法。他有個習慣，是落筆前會用相機從不同角度拍攝相關場景參考，再重構成多層次構圖。此作以4幅絲網印刷組成，描繪了墨爾本、巴黎、倫敦和紐約「四大滿貫」賽事的網球場。畫作中以飽和色調呈現球場的顏色，包括明亮藍色的硬地、紅色的泥地、翠綠的草地，和純黑色的空隙形成鮮明對比。有趣的是創作這幅畫作時，他參考的拍攝對象是電視機播放球賽的畫面。

1960年代冒起的美國概念藝術創始人之一梅爾．波切內爾（Mel Bochner），則以版畫製作方法實現厚重立體效果，作品效果一如其名《嘆為觀止》，製作方法是先雕刻字母再填上油漆，然後刷出獨特的圖案；另一名美國藝術家艾德．拉斯查（Ed Ruscha）的《歷史兒童–來自「山脈版畫」》則是石版畫，他在山脈的背景上加入警句般帶有廣告文案意味的句子，體現美國的理想主義，呼應廣闊的西部風景和戰後美國獨有的樂觀精神。

Gerhard Richter獨特橡膠刮刀技術

同場另一有趣作品，是Gerhard Richter的《哥德堡變奏曲——來自「向克拉德斯致敬」（B.60）》，透過線條畫和活力創造畫面。拍賣行指藝術家在1960年代發現色彩線條的趣味，並把影像融入繪畫，方法是以投影在畫布上的照片繪畫。畫筆以外，他又使用刮刀技術，從畫布上刮去厚塗顏料創作出隨機並抽象的顏色和圖案。今次上拍的作品跟平常版畫的分別之處，在於畫作是在黑膠唱片上呈現。藝術家運用獨特的橡膠刮刀技術和絢麗的筆觸，在黑膠唱片表面創造出無法複製的色彩圖案。此作品共有100版獨版、20版藝術家試作版，由德國門興格拉德巴赫博物館（Museum Abteiberg）協會出版，上拍作品為已裱獨版第12版。

富藝斯晚間及日間限量版畫拍賣

拍賣地點：倫敦

拍賣日期：1月24日（今日）倫敦時間中午12:00

網址：www.phillips.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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