【明報專訊】尚有3天就過新年，相信家家戶戶都忙於行花市辦年貨，又或動手做些招呼客人的點心，為節日增添喜慶和祥和的氣氛。今期余在思送出他的親筆書法揮春，揮春第一句「一人做啲」，出自關注勞工問題的藝術家程展緯，余在思問他送揮春寫乜好，他就這樣答了。然後余在思又想，另一句應怎麼接？「在諸事不順的日子，生活艱難，正好『做啲』用來托住彼此，所以就有『托住大家』。」他說。讀者可以將揮春剪下來貼起，一起送龍迎蛇。

走一轉花市會發現，似乎以蛇為主題的不論是利市圖案又或揮春祝福語，都不易拿揑和不好發揮，自古以來蛇就有負面形象嗎？記者姚超雯去了一趟中大，跟專家一起考古。

蛇年未到，地球先迎來美國新任總統特朗普，他一上場就推倒前人辛苦建立的制度與協定，又屢屢口出狂言，林康琪細聽了他那篇叫人頭痛不已的就職演說，細嚼他口中念念的「Manifest Destiny（昭昭天命）」，背後其實是美國的一段黑歷史。

鄭美姿訪問了相信是全港非常少數願意公開身分的HIV感染者之一的Colby，讀他的人生路故事也順道增補了不少有關HIV病毒的常識。今期起刊出的「讀書解愁」系列，是一個讀書會就《民困愁城》一書的閱讀筆記，當中觸及情緒病及憂鬱症等近年社會非常關注的問題。

一人做啲。過年過節，也可留意身邊或毗鄰有否孤寡或家人移民遠去的留港長者，多一聲問候。新一年預測經濟和世界局勢都有不穩，我們也送大家一句：蛇有蛇路！無論如何，都可以走出自己的一條生路。

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文˙黎佩芬

書法˙余在思

編輯˙王翠麗

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