料理分子：新春大吉料理 香脆酥炸蛇紋芋球

【明報專訊】「真的假的？農會今年的年終有6位數字，甚至有員工達7位數字，傻眼！」晚飯時，我看到新聞報道忍不住大聲呼叫起來。究竟這家年終獎金高達6、7位數的農會是什麼？它們竟然能在台灣捷運站出口旁邊的黃金地段設立自己的銀行、超級市場和商業大樓等。

設立農會扶助農業

「中華民國農會」（前身是台灣省農會）於2014年4月成立，可追溯約早在明治33年，即1900年台灣日治時期出現的第一個民間農會組織「台北三角湧組合」。隨後3年，新竹、彰化、台北、桃園、台中、台南、宜蘭、嘉義等地分別組成了當區的農會組織。經過40年不停的改制合併，在1944年，台灣農業會整併其他農業組織（如信用組合、畜產會、青果組合、米穀、肥料農機具等組合），改制為台灣農會。

農業經營受天氣、疫病及市場價格波動等因素影響，收穫及收入不穩定，台灣農業貸款原來多以農地作擔保，所以農業貸款性質不同於一般商業及房地貸款，農漁民很難向一般商業銀行取得資金，縱能獲批貸款，亦須負擔較高利率。

1961年，農會將部分經費創設「農會信用部」，以統一農業貸款制度。經過多年不斷的改善，加上台灣政府農業部協商下，多次推動不同的農業貸款， 現行的農業貸款涵蓋農、林、漁、牧經營，即是栽培、畜牧、農事及畜牧服務、造林、伐木及採集、漁撈及水產養殖等之行業，還有農民家計周轉及受災農漁民復耕復建等用途。

年終獎金達數十萬至百萬新台幣的當然不是所有地區的農會，而是位於雲林莿桐鄉的農會。2024年終獎金平均達到10.4個月莿桐鄉農會，目前有50名員工，獎金入帳後有2人領破百萬元新台幣，分別為信用部及會務部員工；另有4人獲發近百萬元新台幣。農會高層相信獎金可讓員工提升服務和績效，形成一個良性循環。因為農會近年來積極轉型並創立自有品牌，透過多元行銷方式拓展市場，又建立網上平台，帶動業績屢創新高，年終獎金從疫情時的4個月，至2023年爆增到9.1個月，2024年更高至10.4個月。

日本免息貸款 吸引年輕人務農

台灣農會令我想起當年在日本京都福知山市打工的青龍椒農作公司。該公司參加了日本政府推動的新農人與經營穩定綜合支援事業計劃，主要由「青年就農給付金」、「農業雇用事業支援金」和「青年農業者信貸資金」3部分構成。因為日本早於10多年前已經開始研究如何有效地解決農業勞動力老齡化問題。當時公司的老闆其中一個是40歲出頭，另一個則為30尾快40歲的日本人。

支援計劃主要目的是為喚起青年人加入農業、穩定從事農業的意願；亦為促進農業法人雇用青年農民；同時也針對向從事農業生產經營的青年農民提供長期免息貸款服務，目標是希望每年穩定2萬餘名青年人從事農業，等待10年後40歲以下的農業從業者人數能夠達到40萬，令日本農業得以健康順利地發展。有意投身農業者先提出申請，再經都、道、府、縣的育成中心初審，送都、道、府、縣覆審，由日本政府決審後核定撥付預算，再依申請者的進修狀况支付款項，每年最高150萬日圓（約7.6萬港元），為期最長兩年。

農會轄下的超市提供眾多產品，如台灣各地生產的香米、乾麵油品、香料調味，亦有各農場自家培植的新鮮雞蛋、採用專利香草飼料提升豬隻免疫力及豬肉品質的台灣特產香草豬肉產品，還有自製清潔用品及肥皂等。農曆新年來臨，農會在商業大樓外的街上搭置臨時帳篷，促銷特色賀年農產品，希望讓市民認識及品嘗更多台灣本地農業產品，亦希望農業生產者能夠賺錢過肥年。

炸芋球秘訣

蛇年來臨，想在過年時弄一個好吃、具特色又稍稍有點難度的食物來應接迎接蛇年。由於過年期間很多食店都關門休息，家裏的廚房成為主力，母親常言道：「新年期間無論煎或炸都唔可以整到啲嘢焦燶黑黑咁，好唔老嚟呀，記住呀。」

想炸、又要脆口但不容易焦燶的，香港點心炸芋球是不錯的選擇。除了一般傳統的鹹餡料外，我還特製了一款甜餡料。芋球之所以能炸出蛇紋狀、凹凸不平的外表，主要原因是豬油和炸油的溫度。油溫太低會令芋球的表面溶化，餡料便跑出來；油溫太高便炸不出美麗的蛇紋網狀外皮，沒有酥脆的口感。

今次用了日本蔬菜紙作為裝飾。農產品裏有一些蔬菜，因為賣相不好原本要被丟掉，農夫覺得太浪費，於是把賣相不好的蔬菜打成泥再加入寒天，壓成薄片風乾，成為色彩繽紛的蔬菜紙，除了美觀外其營養價值亦完全保留。這類型的產品很受日本媽媽歡迎，令便當增添色彩，也令小朋友可吸收更多不同的營養，解決偏食問題。

祝福大家在挑戰重重的未來有求必應、萬事順景、蛇年平安大吉。

食譜。香脆酥炸蛇紋芋球（鹹甜兩味）

鹹味餡料

【材料】（6粒分量）

‧台灣免治豬肉碎……40克

‧雪裏紅……40克

‧雲耳……40克

‧糯米椒……2支

‧甘筍……20克

‧玫瑰露……8毫升

‧低鹽豉油……10毫升

‧五香粉……1/2茶匙

‧白胡椒粉……1/3茶匙

‧二砂糖 ……5克

【做法】

1.先把雲耳、糯米椒和甘筍切粒

2.把所有材料混合，放在雪櫃內備用

甜味餡料

【材料】（6粒分量）

‧楓糖脆腰果……40克

‧砂糖……10克

‧椰絲……5克

【做法】

1.把楓糖脆腰果切成粗粒

2.把所有材料混合，放在室溫備用

炸芋球

【材料】

‧芋頭……150克

‧澄粉……60克

‧熱水……45毫升

‧豬油……40克

‧鹽……3克

‧糖……10克

【做法】

1.芋頭以中火蒸熟約25分鐘至軟身

2.芋頭以攪拌器拌成泥狀，同時加入鹽和糖

3.另熱水加入澄粉內攪拌均勻

4.稍稍放涼後用手把澄粉搓成糰

5.澄粉糰撕成小塊加入芋泥內攪拌均勻

6.再加入豬油，完全拌勻成芋糰

7.芋糰分成25克一粒，搓成圓球後壓成薄片，中間各自放入鹹味或甜味餡料

8.以順時針方向包裹着餡料，然後封好

9.輕輕壓成橢圓形，放入冰箱內存放30分鐘

10.油加熱至150℃，將冰凍芋球放在濾勺上，先把半邊芋球放入熱油內炸香

11.約30秒後把芋球完全放入熱油內炸香。約1分鐘後芋球表面會開始出現蛇紋狀態

12.中途需多次測試熱油溫度，若超過160℃可關火一會，讓油降溫至150℃左右。約2分鐘後便可以把芋球撈起放在吸油紙上。完成

【廚房筆記】

芋球一定要先放入冰箱冷凍後才放入150℃的熱油炸香。若油溫太低，芋泥外皮會溶掉破洞。若油溫高逾160℃，便炸不出蛇紋狀的外皮

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao