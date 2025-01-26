未來城市：機場城市如何吸客？ 聽聽旅客怎麼說

【明報專訊】從越南胡志明市抵達香港國際機場的山西遊客Auspici推着兩個行李箱，在行李寄存服務處對出的椅子坐下，用手機發信息，問親友他該留港玩一兩天，還是即日買飛往上海的機票回內地。Auspici告訴記者，從越南到上海的直航機票太貴，因此他選擇先來港暫停留，卻不知道自己應到何處去。這讓記者不禁思考，來港轉機的遊客留港時間有限，可以在這裏做些什麼？他們想要怎樣的體驗？香港機場管理局在1月16日介紹「機場城市」發展藍圖新品牌「SKYTOPIA」，擬增鮮活市場和藝廊等設施，盼吸引轉機客走出機場禁區，這些設施對旅客有多大吸引力？

轉機客：最需要地方休息

隨天氣轉涼，Auspici說他約一個月前出遊避寒，從山西出發到西安，「然後西安（天氣）也降溫了，我就跑到杭州，在杭州住了大概兩周，又降溫，便跑到廈門」，就這樣避着避着避到越南去。Auspici上周三凌晨才買機票離開越南，他說直飛往上海的機票索價3000至4000元人民幣，打算到新加坡樟宜機場轉機，卻沒有合適航班 ，而去香港的機票則只需1900元，「只有（來香港）這一趟很便宜，我從沒來過香港，覺得可以作為我旅行其中一個目的地吧！所以我正在想是回內地，還是在這住一晚，參觀一下」。

甫到埗香港機場，Auspici沒被周圍的餐廳和商店吸引，「感覺比較貴一點」，譬如在便利店買一瓶礦泉水要10多港元。Auspici旅行了好一陣子，預算漸形緊絀，「旅程剛開始可能還會在機場消費，但是現階段會傾向省錢」，不過他感覺香港機場服務不錯，「過關很友善」，也有免費的淋浴設施。

假如機場附近有大型商場和運動遊樂綜合設施等，但等待轉機的時間只有3小時，Auspici會想去嗎？「這樣挺好，但我不會，因為3小時很短，如果出去（禁區）的話可能來不及轉機。」他認為或須排隊等候才能使用那些設施，會花費不少時間。

那麼怎樣的機場會吸引Auspici逗留和消費？「一是機場的舒適度，二是方便程度，我不知道國內機場是否有條件建設到新加坡機場那樣的標準……」Auspici又再惦記這趟旅程未能飛往的樟宜機場。他數年前去過新加坡，記得樟宜機場3號航廈的過境區域有免費開放的電影院、有水準的咖啡店、遊樂設施，機場還有植物園和蝴蝶園等。雖然他沒悉數體驗，但感覺留在樟宜機場不會無聊。

不過對轉機客而言，他們一到埗最先找的或許是休憩處，「我們在機場找得最多是能躺的地方，付費也好，免費也罷，不用多麼豪華，能長時間舒服地坐着就好」。Auspici看了看他正在香港機場坐着的椅子，苦笑道：「這個好硬，哈哈。」

如時間充裕想探索香港

記者在機場觀察了兩小時，看起來無所事事的人不只有Auspici，來自荷蘭阿姆斯特丹的Dennis Faro逛來逛去，時而滑滑手機，時而看看餐牌，Dennis說：「這裏有免費的無線網絡，我可以用手機上網，除此以外我沒什麼可做。」Dennis正在機場等候其父母同往珠海。Dennis認為香港機場的指示牌不夠清晰，他憶述初到機場時，找不到前往珠海的客車站，「這裏有很多指示牌，但我找不到去珠海的巴士站，而且不是每個（我問路的）機場職員的英語都說得流利」。

Dennis說他在其他機場的轉機體驗差不多，但他認為香港機場的無線網絡連線質素佳，「我可以隨時查看我航班」，惟機場的座位不算多，想找地方休息略為困難。從阿姆斯特丹到香港約需12小時，Dennis說經過長途航程已十分疲倦，抵港後只想放鬆，他笑言機場若有可租用的睡牀，他會毫不猶豫地躺下，「小憩片刻便可搭下一班機」。他瞥了瞥四周的遊客，說：「你看，大部分人只是坐在這裏等他們的航班。」若時間充裕，Dennis也想探索香港這個美麗的城市。

建議參考星洲 提供機場或城市導賞

新加坡樟宜機場為轉機過境時間介乎5.5至24小時的旅客提供觀光行程，包括觀察當地生活的「樟宜區導覽之旅」、漫步新加坡國家美術館和政府大廈大草場等歷史古蹟的「城市景觀之旅」；遊覽唐人街「牛車水」和受馬來及阿拉伯文化影響的古老城區甘榜格南的「文化之旅」等，每個行程歷時2.5小時。香港中文大學航空政策研究中心主任袁志樂上月經新加坡轉機到馬爾代夫，他留意到樟宜機場提供的本地導賞團安排細緻，譬如說遊客可按其轉機時間，選擇不同旅行團，「如果你只有3小時的時間，他會帶你遊覽新加坡機場（星耀樟宜之旅）；如有6小時，他會安排巴士載你出去玩」。

袁志樂認為香港或能參考新加坡的做法，為中轉客安排本地遊行程。袁舉例說，大嶼山擁有豐富的旅遊資源，在港短暫逗留的轉機客可到訪天壇大佛，或去東涌購物等；也可為逗留過夜的遊客提供旅遊指引，「（等轉機）時間長一點的，我覺得可以用機鐵（機場快線）載他們去港島，體驗城市與歷史的融合」，甚或贈予免費或優惠車票，鼓勵轉機客走出機場禁區消費，推動本地旅遊業。

袁志樂的建議讓記者想起，日前帶過逾200次導賞團的本地導遊Angel Lau在社交媒體Threads發布的帖文，她提到一對荷蘭退休夫婦到港轉機，她帶那對夫婦去了山頂和大澳，觀賞城市和漁村風光，只是一下機就要倒時差周圍走，多少有點吃力。關於這點，同樣來自荷蘭的Dennis表示沒所謂，他只擔心出市區觀光會錯過航班，「如果那些景點非常近機場，我會去」。他望了眼機場裏的賀年佈置和多媒體互動裝置「瀑布庭園」，續說：「我喜歡這些裝置，真的很漂亮，抵達機場時見到好看的藝術品，會令人更愉悅」。

倡人性化服務提升機場形象

說回機場城市發展藍圖，機管局擬在機場島興建全港首個藝術品儲倉設施，匯集拍賣、鑑賞告創作功能；用作大型節慶活動的海灣廣場；在港珠澳大橋香港口岸人工島建空運鮮活市集和運動遊樂綜合設施；人工島及機場島附近水域發展水上康樂設施和遊艇經濟等。機管局主席林天福出席電台節目時表示，「機場城市」的發展目的是將機場轉型，成為其中一個旅遊點，吸引轉機客走出機場禁區消費。

「轉機客包括轉搭另一架飛機，或飛機轉乘其他交通工具」，袁志樂表示轉機客對香港經濟很重要，假如沒有轉機客，機場可以開辦的航線和航點便會減少。根據香港政府統計處，經香港機場來港的過境人次自2010年大減，由2010年約57.4萬跌至2023年約5萬人次，跌幅約91%。袁志樂說數據未計出了機場禁區的中轉客，例如經機場到珠海的遊客，只統計了「飛機駁飛機的」，未必能反映實際情况。儘管如此，他稱轉機客走出市區觀光的人數確實比新冠疫情前少。他續指2023年疫情放緩後，香港較遲通關，或致不少旅客選擇到其他城市轉機。

袁志樂去過不少旅行和出差，他說作為轉機客最先考慮的當屬機票價格、轉機等候時間，「香港在這方面其實做得很好，我們的航點和航班班次很多，令旅客很快可以轉機」，然後才是機場設施。他續說香港機場在疫情期間翻新，改善了不少設施。加上最新公布的機場城市發展藍圖涵蓋藝術、消費和娛樂範疇，算能照顧不同旅客的需要，「現在那個藍圖其實很全面，所以硬件配套已算完善」。

不過硬件配套預備好，下一步呢？袁志樂認為應提供以人為本的高質服務，他難忘在樟宜機場過關時，海關檢查護照的櫃枱設於視線水平，旅客不用仰視海關人員，「不用像被審查一樣」，紓緩旅客的緊張。對商旅人士來說，比起玩樂體驗，他們更着重過境的過程，「想要輕鬆、可以休息的地方」。譬如袁志樂試過在芬蘭轉機，他說機場閘口之間的步行距離短，他不用花太多時間，其行李亦能直接交給航空公司轉運，毋須提着行李奔波，若香港機場要做到這點，便須與航空公司協調，讓轉機客不用搭旅客捷運列車往返不同航廈。

「機場是香港對外的門面，代表我們想向海外遊客展現怎樣的形象。」袁志樂說遊客出國旅行自是想要有別於家鄉的全新體驗，他認為機場城市各發展項目可考慮如何結合香港獨有的特色和文化，如香港有吸引遊客慕名觀賞的大坑舞火龍，袁深思能否仿效北海道「有表演、放煙花，賣手信」的盂蘭盆節祭典，發展成旅遊消費項目。

香港物價高企，袁志樂說香港作為「美食之都」和「購物天堂」的定位漸模糊，「不少港人北上消費和飲食，內地物價低廉，性價比（price–performance ratio）高」；再者香港近年缺乏新興的大型旅遊景點，他認為香港旅遊正轉型，由食買玩的旅遊模式轉為以文化體驗為主，「所以香港要思考下一個吸引遊客的點是什麼」。對一般市民而言，「香港人不會只為一件事而去機場」。袁表示亞洲機場博覽館開辦的演唱會數目增加，待機場城市中的鮮活市場和藝廊等設施建成，可思考如何將這些地點連結成消費路線，「讓他們看演唱會之前去附近吃飯或看展覽」，亦方便旅客上機前購物和消遣。

【機場城市篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、資料圖片、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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