【新加坡】如此脆弱，又如此堅韌

【明報專訊】前不久，第3屆新加坡藝博會（Art SG）在新加坡金沙會展中心舉行。我與友人一起看展時，幸運地邂逅了幾位青年藝術家。藝術到底意味着什麼？藝術帶來的無形價值為何不可或缺？在一次次徜徉在藝術品展廳，一次次和真實生活中的藝術家對話之後，這些問題的答案，變得愈來愈清晰。

這次展會共有105家來自世界各地的畫廊參展，其中不乏名家名作。值得一提的是，一些青年藝術家也為公眾帶來了有趣的作品。來自泰國的藝術家Naraphat Sakarthornsap在展會現場佈置了一個鮮花做成的吊燈，並輔以吊燈墜落過程的影像和圖片。現場遇見他時，我們才得知吊燈下墜的深意。自上而下分佈的鮮花，價錢由貴而賤，象徵着社會的等級秩序。當它墜落時，最先受損的是最底層，而最上層卻不會有任何損傷。這件裝置作品名為A Hopeless Hope，無望之望也是希望，人們只有更深入了解我們的社會結構，人類才有改變的希望。

另一件讓人印象深刻的是一幅油畫作品，畫面主體是一個斑駁的金屬頭盔，頭盔上銘刻着傳統中國畫中的山水。這兩樣東西的奇特組合勾起了我們的好奇心，好在它的創作者就在現場，可以回答我們的提問。來自中國的青年藝術家蒙志剛自幼學習水墨畫，鍾愛倪瓚的枯山水畫法，並深受道家審美影響。他說，有一次參觀一個博物館，看到一個二戰時的國軍頭盔，斑駁恍若枯山水，令他印象深刻，而他的祖父也曾參加過抗日戰爭。當新冠疫情未央、俄烏戰爭初起之時，整個社會都處於不安中。他說，山水是讓人享受平靜的，戰時卻變成作戰地圖。於是，帶着對人類和平的憧憬以及對美的熱愛，他開始創作「山河水」系列，這幅油畫就是此系列的第一幅。他說，博物館的頭盔之下，一定曾有一個年輕的生命。戰時每一頂頭盔下都是一個生命，而青春本不該浪費在戰場上，而應徜徉於山水中，應該去創造和享受美好的一切。

來自印度尼西亞的以炭筆肖像聞名的藝術家Pramuhendra也為這次展會帶來意在突出女性形象、顛覆男權社會的多幅巨作，但最有意思的是他的一件裝置作品，名為《破船》（The Broken Boat）。撕裂的木船和散落的彌撒餅象徵了人類的困境，因為人類的不完美和固有的脆弱性，與無瑕的、堅定的理想之間，既存在衝突，又相生相伴。旅居芬蘭的日本藝術家Yuichiro Sato則專注描繪芬蘭風景，並將人類肖像也融入其中，不知是人在景中，還是景在人中，幽蘭的色調帶來一種脆弱的美。

美是脆弱的，人類也是脆弱的，但無論美本身，還是人類，內裏都有一種堅韌的精神存在。而藝術就是把這種精神本質，慢慢地、一點一點揭示出來，讓人類看清自己，又從這種清醒中獲得有如信仰一般的力量。藝術存在的意義難以盡述，讓人意識到人類既是脆弱的，也是堅韌的，大概也是一種於無望中見到的希望吧！

文：徐海娜

（前媒體人）

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