【香港】在美術館看保安才是正經事

【明報專訊】有人說逛美術館是人跟藝術品對話，然而這段關係往往多出一個人——他正在做一件事，但又很不專心看着我們，對了，那個人就是保安。

保安像神父，用第三者身分見證一段接一段關係，我漸漸在意他怎麼想：我是盯着畫發呆的白癡嗎？我是盡拍一些奇怪地方的傻瓜嗎？後來思緒湧向他身上，美術館人來人往，即使是曠世奇作，看了一整天後還能剩下什麼感受？從有點在意他的目光，變成在美術館觀察保安。你站在美術館看我，我也在美術館看你。

近月到了瑞士和日本，按時下用語來說，我不是旅行，而是自費考察，考察兩地的美術館保安，並且比較香港。與其說不同地方的保安各有個性，倒不如說他們的動靜只是一面鏡子，反映社會看待人的態度。鐵路是一個更明顯的例子，瑞士鐵路沒有任何閘口，曾住瑞士大半年的友人形容那是自律制，上車後才有票務員查票。據親身經驗，短途的話，甚至沒被查票就下車了。日本鐵路的閘口則是門常開，唯獨放入的票有誤，才會迅然閉上。至於香港鐵路，緊閉着那道閘，尚未步入列車，已見職員游弋查票。

在物價高昂的瑞士，日內瓦藝術歷史博物館卻是免費入場，平日中午走進去，保安比起遊人還要多。樓高多層，佔地面積大，保安都在踱步巡邏，走累了便坐下休息一會，看來是自然不過的事。有些地方是老舊的木地板，走在上面會發出「咖嗞咖嗞」的聲響，我「咖嗞咖嗞」過來，保安「咖嗞咖嗞」走去。之後聽到遠處的腳步聲夾雜「咖嗞咖嗞」，就知道他回來了，驟然萌生「我不是被監視，他只是在巡邏」的想法。

東京森美術館的Louise Bourgeois展覽結束前，我也過了去湊熱鬧。保安走動不算多，有時交換位置站立。即使大疫之後，他們仍戴上口罩，一如其他日本服務業工作者，很難從臉上看出多餘的情感。他們盡量避免觸及觀眾視線，讓我想起一種紀錄片的做法fly on the wall，不引人注目之下達成任務。Bourgeois一件雕塑作品臨近窗邊，東京的天際與陽光映入眼簾，有人將城市當成雕塑的拍照背景；有人不禁越過雕塑，居高臨下瞧瞧這座城市；唯獨個子很小的保安站於沒被陽光照射的暗處，一動也不動盯着那件吊起來的金色雕塑。我內心朝她喊出兩個問題：嘿，不會看膩嗎？你不會也想湊近窗邊看看風景嗎？

香港的美術館保安凝視十分明顯，且帶有情緒。情緒自身說明了原因：擔憂遊人弄壞展品，自己便要負責。不過話說過來，那不也是其他地方保安的職責嗎？恐懼從上而下降來，當然看守展品是工作職責，各地民風亦有異，可是意外發生時，系統或集體責任往往大於個人責任，甚至乎人只能降低發生意外的風險，換言之有時無可避免。個體能做的安全措施做足，其他要求都是多餘，譬如藝術家程展緯多年前就倡議，給長期站立的保安一張椅子休息。更進一步詰問，不影響安全下，保安可不可以是藝術觀眾？

文：嚴嘉栢

（藝文記者）

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