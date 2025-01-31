東京古典爵士「聖地」之旅

Blue Note Tokyo的外觀有種美式舊戲院的風格和氣派，正門兩側用白底黑字拼出該晚和下一個表演單位。（作者提供）

【明報專訊】自從疫後一直未曾返「鄉下」日本，於是決定在2024年年底去一趟東京，順道去當地著名的古典和爵士音樂的「聖地」——三得利音樂廳（Suntory Hall）和Blue Note Tokyo朝聖一下。

三得利音樂廳——「聲音的珠寶盒」

三得利音樂廳位於赤坂，於1986年啟用，是東京第一座為古典音樂而設的演奏廳。它名曰「三得利」，當然跟日本食品大廠三得利株式會社有莫大關係，事緣當時為慶祝自家品牌威士忌及啤酒分別面世60及20周年，熱愛古典音樂的社長佐治敬三便參與大型市區重建項目ARK Hills，斥資興建了三得利音樂廳。

音樂廳以打造「世界第一美麗的聲響」為目標而建設，不但找來日本聲學大師豐田泰久設計（洛杉磯迪士尼音樂廳和漢堡易北音樂廳都是他的代表作），更找來「指揮帝王」卡拉揚擔任顧問。音樂廳設有容納2006個座位的大表演廳及432位聽眾的小表演廳，前者在卡拉揚的提議下，仿照柏林愛樂廳以「葡萄園式」設計。後來卡拉揚親自到現場演出，盛讚表演廳猶如「聲音的珠寶盒」。為了紀念這位指揮，音樂廳外的廣場便以卡拉揚命名。

從外觀來看，三得利音樂廳有點平平無奇，不像香港文化中心般是一座充滿特色的地標式建築，但入面擁有亞洲首屈一指的音樂廳，還有一個有近6000根風管的奧地利手工訂製管風琴。正門還有一個小設計，就是在中午和音樂廳開門前，正門上方會出現一個音樂鐘報時，十分別致！

每年12月，日本各地都會上演貝多芬第九交響曲，大阪更定期舉辦萬人大合唱「貝九」，可說是成為傳統了。不過筆者偏偏想避開這個曲目，選了一個非常有趣的節目——歌劇版「紅白大戰」！由主要是女歌手組成的「紅組」，決戰主要是男歌手組成的「白組」，演唱的都是知名歌劇選曲，連指揮都有兩位，全都是日本音樂家，由東京市愛樂管弦樂團伴奏。節目最好玩之處就是最後觀眾現場投票選出獲勝的一方。

歌劇版「紅白大戰」 現場觀眾投票決勝

筆者事先在網上訂購門票，然後到售票處領取實體票。音樂會以莫扎特《費加洛婚禮》序曲開幕，最令筆者驚訝的是場地的聲效非常好，音樂異常清晰，顆粒分明，而且主持人用咪高峰講解時，殘響不會過多導致說話模糊，叫人聽得很舒服，「聲音的珠寶盒」的美譽果真不是浪得虛名！

這班音樂家主要是在日本本土演出，坦白說難言是世界一流的水平，但整體水準也相當不錯，特別是男聲，例如演唱威爾第《唐．卡洛》中的二重唱的男高音小原啟樓和男中音岡昭宏，後者嗓音漂亮，咬字輕重並重，前者的聲線不及拍檔豐厚，但高音響亮，聲質很放鬆，二人各有特色，相互補足，產生很好的化學反應，二人唱到重複的樂段時會刻意放柔聲，加強音樂對比，相比之下反而嫌樂團細膩度不足，最重要的是二人很有台型，他們邊唱邊做戲，十分好看。

中場休息後加插一段特別企劃，就是為去年1月發生地震的能登籌款，事實上節目在開賣時已設有網上眾籌網站，音樂會則請來來自能登石川縣的女中音鳥木弥生演唱《卡門》中的〈Chanson boheme〉，其間一些參與演唱的歌唱家會拿着或穿上為能登打氣的衣物上場，場面溫馨，完場後部分歌唱家到大門拿着籌款箱向觀眾募捐。

至於最重要的投票環節是如何進行？首先全部歌唱家上台一字排開，然後主持請出工作人員，並指示觀眾可舉起場刊紅色或白色的一面，工作人員會一邊用望遠鏡看觀眾的「選票」，一邊用計數器點票數。有趣的是那些工作人員似乎只看舞台前方，而沒有看兩側和舞台後面的觀眾，但神奇是最終票數是1200多對700多票，合乎觀眾數量。而當晚的勝出者是白組。

音樂會去到這裏，自然會期待有加唱，正當筆者估計是否唱〈飲酒歌〉時，舞台後面一班觀眾忽然站起來，唱的是貝多芬第九交響曲第四樂章的後半段——真是怎樣避也避不過（笑）。

Blue Note Tokyo——「爵士樂界武道館」原型

2023年上映的動畫電影《藍色巨星》（Blue Giant）不但在日本成為話題作，在香港和台灣亦掀起一陣爵士熱潮。故事講述立志成為世界第一爵士樂手的主角色士風手宮本大，為追夢而到東京打拚，電影的高潮就是他跟友人組成的樂團去到在原作中被描述為「爵士樂界武道館」的酒吧「So Blue Tokyo」表演，這個「So Blue Tokyo」在現實的原型就是Blue Note Tokyo。

Blue Note Tokyo位於青山區，從表參道地鐵站步行8分鐘便到達。它在1988年開業，約有300個座位，屬於Blue Note New York的姊妹店，如今Blue Note爵士酒吧可說是發展成為一個品牌（千萬不要與爵士唱片品牌Blue Note Records混淆），在夏威夷、里約熱內盧、米蘭、北京、上海等地都有分店，象徵着一流的現場爵士表演，不少頂級樂手，例如Tony Bennett、Chick Corea、Herbie Hancock，甚至是非爵士的音樂家如玉置浩二、女團Little Glee Monster等都曾在Blue Note Tokyo演出。

Blue Note Tokyo的外觀有種美式舊戲院的風格和氣派，正門兩側用白底黑字拼出該晚和下一個表演單位。從外面看，建築不大，只有兩層，怎看也不太像容納到300人的酒吧，誰知步入去後，入面竟是……空空如也？抬頭看的牆身貼滿音樂家的照片，前方只有一條向下行的樓梯。下面簡直是別有洞天，偌大的空間配上淡黃色的燈光，四周放有幾座真皮梳化，感覺很優雅。

老牌樂團以熱情致敬辭世大師

接待處和衣帽間都在這層，筆者預先在網上購票，同樣是沒有電子門票，在接待處報到後，職員給筆者一張寫有號碼的紙仔，並指示再落一層。下層就是餐廳，舞台被座位U形的圍着。筆者購票時已訂了晚餐（3道菜共6000多日圓），當然亦有很多人是去到才點餐。順帶一提，餐牌上有幾款雞尾酒和無酒精雞尾酒是用一些音樂家的專輯作靈感，譬如筆者該晚點的Day Breaks就以Norah Jones同名專輯命名。

該晚演出的是一個18人組成的老牌樂團熱帶JAZZ樂團，於1995年在Carlos Kanno（カルロス菅野）帶領下成立，今年正是成軍30周年。眾多的團員在不大的舞台坐得滿滿的，他們的曲風好比其名稱，熱情十足，第一首樂曲〈Dear Mr. Jones〉是向去世不久的音樂大師Quincy Jones致敬，引用一些名作如〈Soul Bossa Nova〉，雖然是致敬之作，但毫無傷感追憶之情，反而是熱鬧非常，讓人忍不住想動起來。

該晚節目曲目編排很有心思，約一個多小時的表演當然不會全是快音樂，他們演奏了如〈Somos Novios〉般的抒情慢歌，Carlos Kanno更是唱出流利動聽的西班牙文，令氣氛變得浪漫。然後又開始演奏輕快爽朗的音樂，逐漸「炒熱」氣氛，最後一曲〈Celebration〉更刻意加入約10分鐘的爵士鼓獨奏，只見鼓手平川象士卯足全力，使出渾身解數，台上其他敲擊手也「識趣」地下台，讓全場人的注意力集中他一人身上。他的演出絕對稱得上技驚四座，所有人都為他歡呼，此刻全場氣氛高漲，不少觀眾都站起來搖着身體，當中不乏年長人士（事實上這兩場音樂會的觀眾年紀都是偏大），是一個非常愉快的晚上。

東京其實還有很多值得一去的表演場地，例如沒有歌劇演出的東京歌劇城、歌舞伎劇院中的最高殿堂歌舞伎座等，由於時間（與財力）所限，未能去欣賞演出，只能「打個卡」，期望將來能跟讀者分享觀演體驗。

文：洪思行

（樂評人，藝術新秀獎（藝術評論）得主）

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]