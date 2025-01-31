「白酒之王」網拍亮相

【明報專訊】茶葉以外，葡萄酒是另一個不少人喜歡收藏的品飲類別。佳士得將於2月4至18日舉行2025年首個倫敦葡萄酒網上拍賣會，拍品涵蓋一批出色的歐洲葡萄酒，包括稀有的波爾多、布爾岡葡萄酒和香檳，是藏家收購成熟葡萄酒的珍貴機會。其中Domaine Leflaive（樂飛酒莊）特別備受注目，它是布爾岡頂級名莊，因為其酒標上有兩隻公雞，也被稱為孖雞／公雞牌，是公認的「白酒之王」。當初家族只是賣木桶和葡萄，到1920年代，家族成員Joseph Leflaive在婚後回到家鄉打理家族葡萄園，當時因根瘤蚜（葡萄藤上的害蟲）蟲患問題而重整葡萄園，作一系列重種、擴展和改善後，正式成立了酒莊，以家族名義釀造和出售葡萄酒。1990年接手的第3代莊主Anne-Claude Leflaive是酒莊成為生物動力法（biodynamic）種植和布爾岡的靈魂人物。

品牌的所有Grand Cru和部分Premiers Cru釀酒均以馬匹耕作，取代除草劑，為求減少碳足迹，土壤結構也因而變得更好更柔軟，令葡萄根更容易深入底層吸收更多礦物。因為當地的地下水位太高難以挖掘，酒莊更特意建造黃金比例的蛋形酒窖空間，以天然在地的稻草、木、黏土和泥作原材料興建，其環境如地下酒窖一樣，長年保持90%濕度和13℃恆溫，令酒有更好更穩定的陳存，喜歡白酒的朋友不容錯過。

佳士得倫敦珍罕名酒網上拍賣

日期：倫敦時間2月4日上午10:00至2月18日上午10:00（香港時間晚上6:00）

網址：bit.ly/4aeGBE8

整理：張曉冬

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