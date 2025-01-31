立體壁畫奇幻旺角 化身金魚忘憂過年

參加者可以在「快樂金魚照相館」連拍4張相片（每7秒拍1張），過程中可隨意選用現場提供的不同道具如金魚帽。拍攝完成後可掃描二維碼取得電子版的人生四格照和記錄拍照過程的影片。（盧曼盈攝）

第三部曲「幸福剎那」是一群孩子在朗豪坊頂樓上看煙花的慶祝場景，相比其他壁畫看似簡單，卻承載了李寧個人的美好回憶。（大會提供）

【明報專訊】據說金魚只有7秒記憶，所有煩惱都會在7秒後消失。

可是人非金魚，尤其長期壓力「爆燈」的香港人怎會能像金魚一樣無憂無慮。本地版畫藝術家兼紋身師李寧最近首次跟本地商場跨界合作，創作出金魚藝術體驗館「魚樂漣年」，以旺角的金魚街為靈感，透過立體壁畫和藝術互動玩樂裝置刺激想像力，讓大家在新一年從金魚角度感知世界，忘卻煩惱，有個美好的蛇年。

不少人認識李寧，是因為他的紋身師或版畫藝術家身分，曾參與巴塞爾藝術展及舉辦過多次個展。今次他在朗豪坊首次製作大型的「貼地」作品，卻跟他的另一個身分更有關聯——他曾居住在旺角多年。對他而言，香港充滿「異象奇景」，是靈感素材的寶地，旺角可說是當中代表，金魚街更是「異象」中的佼佼者。「金魚街除了賣金魚，亦會售賣各種『珍禽異獸』，與旺角其他街道最大的分別是它就像在『販賣』生命，有種莫名『踩界』的感覺，非常特別。」學生時期的他不時到金魚街取材，把被裝在透明水袋中陳列的金魚和人的角色調轉，想像成外星人販賣人類的科幻故事，天馬行空。

李寧認為對香港人而言，金魚是親密的存在：金魚是不少人小時候第一次養的寵物，雖然大家都以為牠只有短暫記憶，即使牠不會回應，你仍會像「樹窿」般跟牠說話。今次創作時，他便結合了大眾對金魚的印象、金魚街及金魚的幸福寓意，一改本身較黑暗詭異的克蘇魯（Cthulhu）風格，創作出陽光正面的半透明多層立體壁畫「金魚奇幻三部曲」，藉作品傳達「想像力能帶來安慰」的信息，為大家送上祝福。

半透明多層設計 燈光折射虛實交錯

「金魚奇幻三部曲」是3幅帶有弧度的立體壁畫，半透明多層設計在視覺上形成虛實交錯的效果，在不同燈光折射下更顯魔幻。3幅壁畫組合出一個圓形連環圖。首部曲「美好印記」中有代表歡迎的大頭佛、五代同堂、撈金魚的孩子與在旋轉木馬上起舞的金魚。李寧說，「旋轉金魚」中的金魚象徵着記憶，一段段很短記憶組成一圈完整的旋轉木馬，等同一年的循環，除了指美好的回憶會在心底不斷迴旋，亦有時來運「轉」的祝福。

首部曲內其中一個撈金魚的小女孩，接着來到第二部曲「浮光掠影」。只見她把撈回來的金魚放入魚缸，望出窗外發現有「騎師」與小孩騎着金魚飛馳於旺角街頭。李寧笑說這些飛天金魚掙脫自首部曲中的旋轉木馬，並自由地飛到第二部曲中，蘊含他想借作品帶出的信息——當世界太多痛苦時，想像力能為生活帶來安慰，並希望觀眾能提取任何一段美好的記憶而帶來喜悅。尾聲的「幸福剎那」描畫一群孩子在朗豪坊頂樓上看煙花慶祝，相比其他壁畫看似簡單，卻承載李寧本人的美好回憶。他以前在旺角的工作室天台能看見少許煙花，所以最後一部分是他依着自己的記憶創作而成的作品，亦是他構思整個作品時首先想到的畫面。如果大家仔細觀察，會發現三部曲中的金魚魚鱗、人物衣著、旋轉木馬、五代同堂等，能填上花紋的地方均畫滿了相同的標記，那是李寧隱藏在作品中的一個小彩蛋，是他的個人標誌。

玩「游魚遊戲」淨化煩惱

欣賞完李寧的創作，可「轉過圈」體驗館中的裝置，以不同的「游魚遊戲」代入金魚視角。「金魚7秒忘憂區」讓大家「學習」金魚的記憶思維，參加者在現場掃描二維碼追蹤商場官方社交帳號，可換領限量版漂流金魚記憶卡參與體驗。參加者先在記憶卡上的水溶布寫下煩惱事，接着撕下放入水池內，看着水溶布慢慢捲縮消失，就似讓心靈沉澱，非常減壓。

淨化煩惱後，另一互動裝置「快樂金魚照相館」正好拍下快樂輕鬆的一刻。參考韓國大熱的人生四格貼紙相機，「快樂金魚照相館」用上模仿「魚眼」的廣角攝影機，大家可以像影貼紙相般自拍互動。裝置設有3種拍攝款式，參加者需在短時間內連拍4張（每7秒拍攝1張，呼應「金魚記憶」），過程中可隨意選用現場道具如金魚帽、奇怪眼鏡、揮春等。拍攝完成後掃描二維碼，可取得電子版人生四格照，以及記錄拍攝過程中手忙腳亂卻快樂的7秒記憶影片。

最後的裝置「幻游未來水族館」以色彩繽紛、不停閃爍的呼吸燈，模仿水中因光線折射而忽明忽暗的環境，裝置亦設有水底氣泡聲，讓人恍如化身金魚。現場另設有以金魚街風貌為靈感的藝術打卡位。金魚街最令人印象深刻的無疑是其陳列商品的方式，店主把各種魚類放入注了水的透明膠袋，並整齊地掛在店舖內外售賣。體驗館參考這種獨特的陳列方式，設計出掛滿一片片色彩絢爛的圓形鏡面打卡裝置以模仿金魚的鱗片。

朗豪坊「魚樂漣年」金魚藝術體驗館

日期：即日至2月16日

體驗館開放時間：上午11:00至晚上11:00

體驗活動時間：下午2:00至晚上9:00

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場

網址：www.langhamplace.com.hk

門票：免費

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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