餐桌共學：雞尾酒：華麗的醺醉藝術

【明報專訊】我酒量很淺，慢慢發現有酒精敏感，特別是紅酒，嚴重時會出疹和拉肚子。後來在意大利host family家，喝到哥哥有機種植、自然發酵的葡萄酒，還品嘗了papa朋友釀製的1980年代Barolo。這才發現，原來我只對非優質酒類敏感，朋友得知後興奮地把我作動物測試。由於敏感反應令我難受，除了做菜和甜品要用的酒類，我對酒不太感興趣。年前host family經營的餐館踏入90周年，我回去做關於慢食（Slow Food）和哥哥釀葡萄酒的專訪。缺乏酒類知識令我寫得非常痛苦，自此決心有機會便喝點酒，至少增加酒類味覺資料庫。最近朋友邀我參加調酒班，馬上報名。自信算是個料理人，憑對食材敏銳的觸覺，以為調酒應該難不倒我。課餘翻翻書……嗯，無知的確令人自大，原來調酒是一門深似海的專業與藝術。

令人快樂的飲料

約1萬年前，人類將野生穀物馴化，並從事農業活動，發現穀物和水混合後靜置不動，便會起泡，並產生一種風味獨特又令人快樂的液體——啤酒，與麵包一起成為支付工資的貨幣。在新石器時代（約公元前9000年至前4000年），人類把葡萄壓碎後，葡萄皮上的天然酵母將汁液中的糖分轉化為酒精，即葡萄酒，成為日後社會、宗教和經濟生活的核心。古羅馬的希臘醫學兼哲學家蓋倫（Galen），認為葡萄酒性質熱且乾，可作為治療感冒（屬冷且濕的疾病）的良藥，常以葡萄酒作基礎藥方為君主治病。啤酒和葡萄酒雖是古老飲料，雞尾酒卻是非常年輕的飲品。

雞尾酒的「誕生」

「雞尾酒」（cocktail）一詞最早出現於英格蘭，形容（尾巴被剪短的）混血馬。1806年，紐約報紙The Balance and Columbian Repository的編輯在回答讀者提問時，給雞尾酒下了定義：由任何種類的蒸餾酒（spirit）、糖、水和苦精（bitters）混合而成的烈酒。自此一般認為，第一杯雞尾酒很可能在紐約州誕生。雞尾酒最初也是藥用療方，傳統上是早晨飲品，相較之下，薄荷酒（julep）為日間飲料，熱酒（toddy）則是睡前熱飲。經典Gin Tonic中的湯力水（tonic water），在1858年獲得專利，最初也是藥用，其成分中的奎寧（quinine）能治療瘧疾（現今普遍市面售賣的湯力水沒有奎寧成分，以人工調味劑取代）。苦精是由高濃度酒精（或甘油）浸泡植物根部、樹皮、果皮、種子、香料、草藥、花卉等萃取而製成的，起初用於治療頭痛、消化不良、胃痙攣或便秘等疾病。現今，苦精是調酒師必備的芳香型調味劑。酒飲專家兼歷史學家David Wondrich認為雞尾酒誕生於英國，被帶到新大陸後才發揚光大。關於雞尾酒的起源有很多傳說和說法，不過世上出現雞尾酒，必先有蒸餾酒。

煉金術士的產物

古希臘哲學家亞里士多德（公元前384-322年）曾寫及關於把海水蒸餾為飲用水，以及把葡萄酒和其他液體蒸餾。關於蒸餾酒的歷史，研究學者認為最初蒸餾的概念似乎在中東、印度和中國之間流傳，由香料商人將技術帶到羅馬、希臘和埃及。蒸餾技術未普及之前，是煉金術士的實驗，用於小規模製作香水和煉丹。到約公元800年，被譽為化學之父之一的阿拉伯醫生兼煉金術士Jabir ibn Hayyan，研發了名為「蒸餾器」（alembic）的酒精蒸餾裝置。約1300年，法國人稱蒸餾過的葡萄酒為「生命之水」（aqua vitae），是具治療作用的濃縮液體；荷蘭人稱它為「燒焦的酒」（brandewijn）；英國人稱為「brandywine」，簡稱「白蘭地」（brandy）。後來人們發現把白蘭地加入葡萄酒中可防止氧化變成醋，於是西班牙和葡萄牙的釀酒師創造了雪利酒（sherry）和波特酒（port）。

雞尾酒與水手

15世紀大航海與殖民時期的展開，拉丁美洲被切開「血管」流出的血液之一：蔗糖，歐洲人把蒸餾技術帶到殖民地，將蔗糖的生產廢料糖蜜（molasses）製成冧酒（rum）。冧酒在水手之間很流行，17世紀中期開始，取代了英國海軍加勒比地區船隻上傳統的啤酒配給。《牛津美國飲食百科全書》（The Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America）指出，「Punch」這名稱源自水手的用語，意指用來運送冧酒的大酒桶（puncheon）。1740年代，綽號Old Grog的英國海軍上將Edward Vernon，將船上味道難喝的淡水中混入冧酒，並加入糖和青檸汁提升味道，這種供水手飲用的混合飲料被稱為Grog，被視為原始雞尾酒。有文獻又指「Punch」源於印地語（Hindustani）的「Panch」，意思是「五」，指的是最初製作Punch的五種原料：Arrack（由棕櫚糖蒸餾而成的烈酒）、糖、檸檬、水或茶和香料，被認為是所有雞尾酒的原型。這種充滿印度殖民地風情的飲料，風靡1670至1850年代，深受英國上流社會喜愛，他們也炫耀從中國進口的Punch專用瓷器大酒碗，製作過程和使用工具都充滿儀式感。Punch的調製藝術傳到加勒比地區和北美殖民地後，發展出更趨完美的版本。

愈禁愈流行

遠洋郵輪和鐵路的發展帶動酒店業，及至酒吧。1800年代，雞尾酒在美國蓬勃發展，已成為美國極具代表性的飲品。1836年，「調酒師」（bartender）一詞首次被記錄，指專責調製飲料的人。被譽為美國調酒學之父（the father of American mixology）、人稱「教授」（Professor）的美國調酒師Jerry Thomas（1830-1855年），撰寫《調酒師指南》（Bar-Tender's Guide），成為調酒界的經典著作，奠定調酒師在社會專業的地位。1920年代，美國的禁酒令並沒撲熄雞尾酒熱潮，反而催生了地下酒吧（speakeasy）。在禁酒令之前，酒吧是男性的專屬場所，地下酒吧讓雞尾酒普及至女性。為迎合女性的品味，許多色彩鮮艷的雞尾酒應運而生。地下市場充斥自釀劣酒，為掩蓋劣酒的藥味，興起加添忌廉和雞蛋的甜膩雞尾酒。禁酒令使雞尾酒更流行，真正打擊酒吧業的是大蕭條和戰爭，二戰後又再次復蘇，全球人類對酒飲的熱愛從未冷卻。1980年代末，餐飲界展開一場料理革命，講究新鮮季節性食材和創意融合料理，這種追求蔓延到酒吧，客人不再滿足於以人工調味劑混出來的飲料，雞尾酒走向精品化，蒸餾酒奢侈品牌的時代就此來臨。

喝的藝術

踏入一家一流的酒吧，彷彿走進一座劇院，吧枱是調酒師的舞台，調酒師氣定神閒，動作乾淨利落，施展嗅覺與味覺魔法，表演一場結合料理與科學的藝術；而步入日式酒吧，則宛如造訪一座寺廟，莊重而靜謐，恍若坐在榻榻米上，欣賞調酒師對完美的追求與極簡主義美學。專業的調酒師不僅要對酒的知識瞭如指掌，還擁有對食材、香草與香料的敏銳觸覺，兼具創意頭腦，且善於察言觀色，靈活應對客人的要求，提供優雅貼心的服務。在調酒師的舞台，由調酒工具至各種酒杯都一絲不苟，單是冰塊的製造與運用也大有學問。高端酒吧只用清澈透明、無氣泡和雜質的冰塊，它比一般冰塊融化得慢，能避免酒液過度稀釋，同時保持低溫和酒的原味，而且非常美觀。冰塊的大小、數量和混合手法都直接影響雞尾酒的外觀、溫度、口感與風味。酒類拼配與食材搭配千變萬化，還有增強美感、香氣和感官體驗的裝飾（garnish）設計，每杯雞尾酒都是喝的藝術品。

無酒精熱酒（Zero Proof Hot Toddy）

最近雖迷上去酒吧淺嘗一杯，看調酒師表演，但平日多喝茶或咖啡，最愛以Kombucha（發酵茶）調製飲品，模仿喝酒的氛圍。在溫哥華旅遊時，發現商店售賣大量各款無酒精烈酒，簡直是酒精敏感者的天堂。看到網上關於製造無酒精烈酒的教學，適逢天氣冷，想來一杯無酒精熱酒（Hot Toddy）。調熱酒可用任何蒸餾酒，加入蜂蜜或楓糖漿、檸檬汁和皮，最後加入熱水、紅茶、香草茶或熱蘋果酒，風味變化無限。

無酒精熱酒。食譜

偽琴酒（gin）糖漿

【材料】

‧水……500毫升

‧冰糖……100克

‧茴香籽……2.5克

‧芫荽籽……6克

‧八角……1顆

‧小豆蔻……1顆

‧青花椒……5-10顆

‧檸檬皮……3克（去除白色部分）

‧岩鹽……1/4茶匙

‧杜松子……12克

‧玫瑰花乾……6克

【做法】

1.除了杜松子和玫瑰花乾，所有材料放入鍋中，蓋上鍋蓋，以小火煮至冰糖完全融化，並收水一半，關火放涼

2.杜松子以石磨壓爛，與玫瑰花乾放入瓶中

3.糖水過篩，隔走香料，倒入瓶中，置於雪櫃浸泡8至24小時。再次過篩，隔走杜松子和玫瑰花。糖漿完成，可置雪櫃保存2星期

熱酒

【材料】（1人份）

‧熱水……150毫升

‧阿薩姆紅茶葉……2克

‧偽琴酒糖漿……40克

‧蜂蜜……9克

‧檸檬汁……9克

【裝飾】

‧肉桂條……1枝

‧丁香……3-4顆

‧檸檬皮……1塊（去除白色的部分）

【做法】

1.泡茶：把熱水倒入茶葉中，泡3分鐘

2.把丁香插在檸檬皮上。把酒杯預熱

3.將糖漿、蜂蜜和檸檬汁倒入酒杯中，拌勻

4.把熱茶倒入酒杯中，放入肉桂條和插了丁香的檸檬皮，完成

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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