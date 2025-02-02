社會實驗：受「四徑」紀錄片啟發 小學生挑戰大東山

基真學生走到鳳凰徑第二段的大東山和二東山之間，見眼前有20多幢石屋，那是百多年前西方宣教士避暑的「爛頭營」。（姚超雯攝）

從伯公坳走上大東山的路有許多大石級，義工基基（圖）稱那是由英殖時駐港的啹喀兵逐塊石搬上山搭建的。（姚超雯攝）

越野跑手曾小強（後排右一）為2017年「香港四徑超級挑戰」（HK4UTC）完成者，上周一他帶領中華基督教會基真小學「山野生蹤」體驗學習計劃的參加者，模仿HK4UTC逆走鳳凰徑第一至二段。（受訪者提供）

【明報專訊】2025年香港四徑超級挑戰（HK4UTC）在大年初一起步，中華基督教會基真小學（下稱基真）有班小學生看過紀錄片《香港四徑大步走》後，躍躍欲試，基真副校長吳金曉便組織了師生同行，更邀約了紀錄片中的跑手曾小強，一起逆走共長約8.3公里的鳳凰徑第一至二段，奔向被定為HK4UTC終點的梅窩碼頭。究竟這班小學生能否順利完成挑戰？

背景

項目：「山野生蹤」體驗學習計劃

目的：淺嘗行走四徑之難，學習堅持和克服攀登陡峭山峰的恐懼

人物：基真師生、學生家長、義工、越野跑手曾小強和兒子、《香港四徑大步走》導演Robin Lee

寒冷天氣警告不減登山熱情

上周一（27日）年廿八，香港大部分地區氣溫在清晨降至約10℃，比前一日低5至6℃，當時新聞報道寒冷天氣警告及強烈季候風信號正生效。不過山上的寒意沒有冷卻基真小學生行山的熱情。大伙兒早上8時齊集在位於荔枝角的基真小學，乘旅遊巴到伯公坳「問頂」大東山。

伯公坳又名東涌坳，位於鳳凰山和大東山之間，海拔高約340米，是鳳凰徑第二及第三段的交界處。我們從伯公坳起步，跟HK4UTC的跑手一樣逆走鳳凰徑。大東山的前段是看似沒有盡頭的大石梯，義工基基（化名）稱這些石級是英殖時期駐守香港的啹喀兵將石頭逐塊搬上山搭建，石級至今看起來仍十分堅固。

基真同學仔帶頭上山，一步一級，看起來毫不費勁，更打趣問道：「不知道山上有沒有老虎呢？」看到前面的小朋友如此有活力，曾小強甚是佩服，笑言：「你們走得那麼快，這步速可以挑戰60小時內走完四徑。」玩笑過後，曾小強提醒同學仔不要追趕前人的步伐，要按自己的節奏前進，「別將注意力放在樓梯上，看看四周的風景，會感覺舒服一點」。

曾續說需要大步跨上的石級「又高又大」，一步一級地走很費力氣，他與同學仔分享上山小秘訣，「我是走兩步上一級，雙腳一直走動」，他說步行速度時快時慢容易氣喘，所以他不輕易停下來，會改走小碎步維持節奏。他說罷便上前領隊，帶大家繼續上山。心急的同學仔貼着他的後背走，曾小強笑稱：「不要給我壓力。」着同學仔與他保持少少距離，以免發生意外。

攀援而登 離攻頂尚餘50米止步

我們花約40分鐘走完石級路，之後便是建在懸崖峭壁的小徑，遠眺可見鳳凰山。基基見身後的隊員上氣不接下氣，叫大家停下來深呼吸3次，調整呼吸，看看鳳凰山頂，他說那怪石嶙峋的樣子讓鳳凰山得名「爛頭山」。關於鳳凰山的別名，亦有流傳鳳凰山雙峰遠觀如鴉雀仰天張口，被稱為「鴉雀口山」。

這小徑雖沒大石級，但地上佈滿凹凸不平的石頭，有同學一不留神，被石頭絆到，腳踝輕微扭傷。我們站在路邊停歇，只見兩旁被枯黃的芒草環繞，不遠處是大東山一號觀景台。海拔869米高的大東山原稱「大峒」或「大洞」，大洞即大山之義，是香港第三高的山峰，基基說這裏的芒草在秋天盛開，漫山遍野的芒草把整座山峰染得金黃，太陽光落下來時更是閃耀動人。

小徑較石級路陡峭，沒穿行山鞋不易走，更易滑倒，好些同學仔要手腳並用，攀援而登，才能走上「跳板石」。基基說此處逾海拔800米高，離大東山山頂已不遠。學生家長Suki畏高，不打算登頂，她說：「我只敢向上看，不敢回頭看下面。」此時有其他同學仔見山頂的山勢更峻峭，也放棄登頂。基真校長彭潔嫻見狀，鼓勵不畏高的學生道：「很接近山頂了，再堅持一下就到了。」不過考慮到時間問題，我們最後在距離山頂50多米高的地方掉頭下山。

向前跑 別想還有多遠

我們原路折返，見20多幢散落在大東山和二東山之間的石屋，教常識科的吳副校伺機問學生：「你們知道這些石屋有什麼用途嗎？」同學仔一臉疑惑，吳續解釋，這些石屋原是百多年前西方宣教士來港傳教，他們在高地建立的一片用作避暑、療養和退修的營地，亦即「爛頭營」。這石屋建築群保留至今逾一個世紀，部分石屋目前仍為私人擁有，部分則由團體管理。

爛頭營第15號石屋前的山崗有兩組巨型怪石，義工Patrick說它們形似伏在地上的青蛙，它有土名叫「蠄蟝石」，蠄蟝即背上有突點的蟾蜍。我們走到11號石屋稍歇，同學仔趁機向曾小強討教，曾小強說想成為馬拉松或越野好手，先要找到跑步的樂趣。就他個人而言，曾小強說他發現香港山野風光優美，「漸漸喜歡跑山，而且跑山可以跑一陣子，走一陣子」。

看着眼前的小五、小六生，曾小強續說跑步跟學習一樣，講求專注和紀律，需要重複練習。吳副校好奇問道：「我聽說有人跑馬拉松跑到腳甲脫落，這是真的嗎？」曾小強說他有過半數腳趾沒了腳甲。那麼沒了腳甲，想必很痛，曾小強如何堅持走下去？曾說：「仍是叫自己堅持。」他設想剛才基真學生走那大約2.6公里路，多少有艱辛時刻，他說他會告訴自己：「別想山頂還有多遠，別想我接下來還要走多久、有多辛苦，跟自己說先一步步走，走到眼前的目標後，鼓勵自己再向前走。」曾小強認為放棄很容易，但只要相信自己，堅持下去，會達到心中的終點。

回望失敗 放棄是正確選擇

看過《香港四徑大步走》，便知曾小強未能完成2021年的HK4UTC。他花了26小時34分鐘走完麥理浩徑和衛奕信徑，打算忍着膝痛走完港島徑，終因劇痛決定退出。那時他已走了約200公里，即四徑全程三分之二，記者問他有否感到可惜？曾小強指膝痛是舊患，當時痛得要吃止痛藥，服用超出一日的劑量也無果，走路也成問題，只好放棄。

鏡頭背後，曾小強憶述中止挑戰當下，他大哭了一場。後來他到HK4UTC的終點梅窩碼頭為其他完成挑戰的跑手打氣，「眼見他們很辛苦，但也堅持走到終點，我那刻自問是否不夠堅持？再堅持一下說不定也能完成」。2021年HK4UTC結束後的一周內，曾小強悶悶不樂，他決定私下再挑戰一次。再試一次，「結果當然一樣」，曾苦笑道，他說那次跑了120多公里便察覺膝蓋有異，更肯定自己試多少次也無法完成挑戰，「這反而令我感到釋懷，覺得我放棄是一個正確的選擇，失敗不是一件可怕的事，是人生的一部分，最重要是站起來面對它，慢慢走下去面對將來的路」。他理性地想，假如他帶着膝痛堅持挑戰，或會加重傷患，拖長復元時間，甚或影響日後的運動狀態。

曾小強的話讓吳副校想起學生周映晴去年參加內地交流活動行江西丫山的經歷。吳說映晴在山腰滑倒，「跣落山腰幾米，擦損了些少」，她體力不支幾乎虛脫，卻不肯放棄。映晴說行山是她的選擇，她想完成整趟旅程，「參加了就要完成，因為這是一個團隊，不能因我一個人而放棄大家想登頂的目標」。

《四徑》導演：樂見紀錄片啟發新一代

在11號石屋休息約20分鐘後，我們繼續向南山下行，下山的路比上山險要，找落腳點要小心謹慎，好幾個同學仔在途中滑倒。我們走過南山樹木研習徑便逆走完鳳凰徑第二段，啟程走上鳳凰徑第一段往梅窩碼頭前進。鳳凰徑第一段是行人路，不是山徑，較第二段平緩易走。走了大約45分鐘抵達梅窩碼頭，全程耗時5小時，比預期慢了1小時。基真同學仔已難掩興奮之情，往綠色郵筒狂奔，《香港四徑大步走》導演Robin Lee在那裏迎接他們。

Robin獲曾小強邀請來看基真學生「衝線」，他說小孩是新一代，他們當中也許有些人會受到紀錄片啟發，想接受四徑挑戰，他能見證那份電影為孩子帶來的激勵或觸動，意義甚大。曾小強特別選擇鳳凰徑第一至二段作為基真「山野生蹤」的行山路線，他說這段路對HK4UTC挑戰者來說具特殊意義，「（跑手抵達鳳凰徑第一至二段時）已行了兩日幾、三日山，走最尾那段路是百般滋味在心頭，所以想小朋友也感受一下」。但這次他不用追趕時間，能放慢腳步欣賞大自然，細味沿途每一處風景，「大自然就是這樣，每次上同一座山，不同季節和時間都有不同的美」。

有點畏高的學生家長Suki也歎服香港山徑之美，她從中體驗到行山樂趣。她說縱然行山過程辛苦，但完成後有莫大的滿足感，「難關過後其實又會覺得沒什麼大不了，現在回想可能已經不太記得那種辛苦」。Suki續說，她有感女兒鄧樂欣行山後變得更有毅力。樂欣解釋，若她中途放棄便要掉頭走，「那其實要走更多路，令自己更累，所以我決定堅持」。

曾小強希望透過這次活動，讓基真學生明白堅持的重要，也認識大自然的珍貴。他認為港人的行山意識普遍落後，除了亂扔垃圾和另闢新徑，破壞山徑原貌外，行山前也不做好準備，「人們上山大多只為打卡」。他作為香港消防處救護總隊目，不時聽聞有人因沒帶水和電筒、體力不支和迷路等而要救援，「證明他們事前沒做任何行山準備」。他認為香港的戶外教育須加把勁。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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