打開垃圾：盛事變剩事？ 拯救年宵垃圾 減廢行多一步

花墟年宵熟食檔旁，用過的即棄餐具散落一地。陳永傑提及破窗效應，即當有人亂拋垃圾而久未處理，其他人便會跟隨。（朱令筠攝）

【明報專訊】本欄「打開垃圾」去年細數春節垃圾，首段寫道：「如無意外，今年將會是垃圾徵費實施前的最後一個新年。」當初語帶保留，怎料一語成讖，踏入蛇年繼續不見徵費蹤影。今年記者再訪年宵市場， 旁觀檔販與市民有否減廢。年宵為香港年度盛事，其垃圾處理規劃能否成為大型活動的典範，拒當「剩」事？大年初一凌晨，記者與綠惜地球助理環境事務經理陳永傑一同到訪旺角花墟公園年宵市場，觀察廢物處理情况。另一邊廂，環境教育工作者大便妹於年廿八、年廿九晚上去到維園年宵市場，與友人仿效藝術家程展緯穿上垃圾袋大字報，提醒市民積極回收。二人對年宵垃圾有何評價？

【維園年宵】

用餐區、垃圾桶規劃合理 回收情况改善

2017年至2021年間，環境運動委員會（環運會）及環境保護署（環保署）曾在食環署支持下合辦「綠色年宵」，並邀請環保團體參與。「綠色年宵」設環保宣傳攤位、可重用餐具借用服務，有工作人員向公眾及商戶推廣回收，並安排收集及轉贈商販捐出的剩餘商品。

近年「綠色年宵」不再，資源回收表現如何？大便妹曾參與主辦2020年的維園綠色年宵，她對比近兩年觀察，讚賞今年場內廢物處理有改善，如年廿八晚熟食檔旁設用餐區，有工作人員引導市民分類回收。「揭開回收箱，分類純度可達100%，即膠樽回收箱內全是膠樽，鋁罐是鋁罐。」她發現垃圾桶約9成滿時便會獲更替，避免了市民因垃圾桶爆滿而隨處亂扔。

以往「綠色年宵」也有義工監察回收情况，但大便妹說，昔日垃圾桶位置增添管理難度。部分垃圾桶不靠牆，從四面八方扔垃圾的市民未必看到回收指示，稍不留神容易扔錯。今年用餐區提供高桌讓市民進食，兩側擺放一整列的垃圾桶與回收箱，扔垃圾時必然看到回收指示。據她觀察，以往市民並非刻意製造垃圾，只是扔棄時沒多思考，「看到似是垃圾桶就扔過去」；今年年宵事前用心規劃，大家扔垃圾時便會多想幾秒，促進回收。

大便妹年廿九晚上十時多再訪維園，用餐區卻不復存在，回收桶的分類純度約降低至七、八成，「（市民）總會有漏眼，因為沒有了讓大家進食的地方」。陳永傑認為用餐區有助垃圾源頭分類，做法值得鼓勵。然而維園除夕人流多，人潮管制下或難設用餐區。他認爲像花墟般有熟食檔、但規模較小的年宵，會更適合試行用餐區。

【花墟年宵】

即棄餐具亂堆放 籲政府推可重用服務

今年花墟年宵沒有用餐區，記者與陳永傑初一凌晨觀察，現場回收指示尚算清晰，市民大致能準確分類，惟即棄餐具的棄置情况不太理想。垃圾桶爆滿以後，有人把餐具隨便棄於桶旁，或攤檔旁的紙箱附近。「我覺得是有些破窗效應，即當有一個人扔在不合適的地方，接着其他人也會當作垃圾桶。」陳永傑說要避免破窗效應，除了安排工作人員監察垃圾桶，或由檔主提醒食客正確棄置點，亦可考慮放置更多垃圾桶。當然最根本還是源頭減廢，「當攤檔派得多（即棄餐具），人們自然扔得多」。

年宵可回收的資源除了廢紙、塑膠和金屬以外，還有廚餘、發泡膠箱等，但是用過的即棄餐具沒法回收，只能扔往垃圾桶。大便妹指出，以前環團協辦「綠色年宵」，曾在場內提供可重用餐具的借用服務，分別試過收按金和免費租借。她認為年宵可考慮重設服務，例如藉掃描二維碼或拍八達通卡登記借用。市面上已有專門借用餐具的公司，政府可與其合作，「建立一個系統，所有大型活動都可以用」。

花墟年宵現場可見，有帳篷（Marquee）遭遺棄在原地。有檔販表示，雖則帳篷索價三千多元，惟本身沒有倉庫供安放，不打算重用。此外，記者看見有雪櫃一度棄於場邊。陳永傑指，帳篷和雪櫃不應只作一次性使用，而兩者均有本地公司提供租借，政府大可協助攤檔連結。

【Free group 救援】

收集「垃圾」 市民尋寶

年宵有什麼垃圾？堆積如山的即棄餐具、紙皮箱算是意料之內，可是記者想不到會在花墟年宵，碰上簇新雪櫃、不曾拆封的膠杯，以及整整二十六箱大魚蛋！

正當記者與陳永傑訝異於眼前一箱又一箱的魚蛋，身後傳來一把女聲：「不知道是不是被丟棄，我們都看了很久。」我們就此認識了FB群組「深旺環保free」版主Mandy、Janet和魚，她們三位義工於大年初一清晨三、四時抵達花墟年宵，旨在拯救仍有價值的物資，集中堆放供途人免費領取。Janet屈指一算，來花墟年宵「救嘢」已有十年。她們做足準備，戴上手套在一片狼藉中尋寶。為免誤會，Mandy說她們會先向檔主確認物資被丟棄，然後才帶走。雖然大批魚蛋置於一旁，但其時熟食檔還未「收爐」，故她們亦未敢出手拯救。

以往「綠色年宵」設綠色商戶約章，大便妹指協辦的環團會逐一查問攤檔，了解他們捐出棄置物資、實踐其他環保措施的意願。她憶述從維園年宵收集的物資，包括帳篷、桌椅，曾暫存於綠在區區的回收點，待年初四運往社區會堂，供街坊免費領取。不過，大便妹慨嘆當年的「綠色年宵」始終是由下而上推動減廢，政府沒有硬性規定檔販遵從，若政府主導可節省時間，「你（政府）說一句，對比我們向二百檔說二百句」。

由年宵花檔檔主自願送出、未能售出的花卉設回收出路，食環署表示，今年全港年宵收集約1600盆花卉和盆栽，轉贈予242間安老院、殘疾人士院舍和五間公立醫院。不過，其他不設官方回收渠道的物資，唯靠民間自發「救援」。年初一凌晨三時的花墟年宵，某一丟空攤檔遺下大量卡通氣球，連「財神」亦遭殃，記者現場所見至少二三十人前來尋寶。「如果資源有人來拿也無妨」，但陳永傑還有另一層解讀：「（檔販）是否要買那麼多塑膠玩具？如果有心棄置，應放在恰當的回收渠道。」遺下大量垃圾又是否符合租約要求？根據食環署網頁，任何人士曾在其年宵攤位或附近破壞、銷毀、毀爛或棄置未售出的商品，五年內將不得參與競投。

Mandy、Janet和魚不斷遊走花墟年宵，於臨時收集點擺放救回來的貨物，貨物種類五花八門，如賀年御守、風車、製作糖葱餅的原材料、面具等，大多是全新完好的。陸續有市民路過挑選心頭好，她們三位義工會稍作「推銷」，建議物品可行用途。當有婆婆領取太多物資，她們也不忘勸喻：「合用才拿，我們還可以給其他人。」

年宵垃圾救得幾多？三人組要待凌晨三四時攤檔「收爐」後，才可拯救物資。至食環署早上7時清場前，不少回收物未獲青睞，最終還是送往堆填區。香港各區有不少freecycle（免費贈物）群組，惟義工難有存放空間。陳永傑認為，如有地方暫存年宵回收物至假期後，它們其實有機會轉贈出去。「（現在）時間太短，你看到早上七時清潔工人已排好，直接要清走。」

【盛事如何更環保】

望重推「綠色年宵」 增加減廢典範

記者問大便妹撇除年宵，有否去過回收做得比較好的盛事。她答得爽快：「無。」政府曾在各區大搞夜繽紛，但她留意到連以環保、有機為主題的夜繽紛活動，也是使用即棄餐具。年宵作為政府年度大型盛事，其減廢措施值得其他大型活動借鑒。大便妹直言：「所以年宵無做（「綠色年宵」計劃）之後，其他大型活動諗都唔會諗，不會投放資源構思如何更環保。」陳永傑亦有同感，像年宵這些由食環署舉辦的活動，向來有不少義工監察，但每年更多活動未必獲同等關注。

「綠色年宵」於2017年至2021年推行期間，曾經建立不少廢物處理安排以至回收網絡，大便妹慨嘆疫情後彷似「粉筆字抹走了」，希望可重推「綠色年宵」。至於其他大型活動，想必同樣產生大量垃圾，她認為亦應朝減廢多走一步。「並非垃圾徵費推行不了，就什麼也不做。還有很多其他場合，有不同（減廢）角色可以做。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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