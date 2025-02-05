CAR：意國經典潮流車 電動化激發駕駛快感

前座桶形座椅：前座是一對桶形跑車座椅，強化包圍和支撐感。以「迷你型」小車而言，後排的空間感和舒適程度已算有交代，不能太苛求。（莊達民攝）

【明報專訊】意大利車廠快意（Fiat）在本港一直不算是熱門汽車品牌，不過每隔一段時間總會有令車迷覺得興奮的新型號抵港發售，最新例子就是全面電動化的新一代迷你小車500e，其中由廠方高性能部門負責調校和設計的Abarth 500e，更加是令駕駛者感到熱血沸騰的小巧快車。

快意旗下的迷你小車500，曾經在2000年代中繼寶馬集團的新MINI後掀起一波「復刻潮流車」熱潮，成為不少中產車迷的熱選代步車。不過由於之前港澳地區的代理權出現真空期，加上熱潮冷卻，因此快意500一度在香港接近銷聲匿迹，只有零星舊車間中在鬧市街道出現。不過在歐洲地區，快意500一直持續生產和發售，在2020年後更推出了全面電動化的第3代型號500e，最近終於被接手的新任代理引進本地車市。

車身尺碼輕微提升

相比2000年代在香港發售的舊款型號，快意500e的車身整體尺碼有輕微增長：長度和闊度均增加了約6cm，高度上調4cm，軸距增長2cm，但外觀和實際乘坐感仍然屬於「迷你級」小車，車廂空間肯定談不上實用，卻有着一貫靈活轉向和操控直接的特性，駕駛感有點像在馬路上操控一部「高卡車」（go-kart）。

高性能頂級型號搶鏡

新代理接手後引入的首批500e，當中包括了由廠方高性能部門負責調校和設計的Abarth 500e，來港的更加是頂級版本Turismo。相比「普通版」500e，Abarth 500e身懷電動摩打，輸出動力有頗為明顯的提升，馬力和扭力分別上調約36匹和15Nm，對於這部車身細、重量輕的小型電動車而言，足夠改善其加速表現和駕駛快感。根據廠方提供數據，Abarth 500e由靜止加速至時速100公里需時少於7秒，而在廠方車手負責駕駛的圈速測試中，其平均圈速比配置高性能傳統引擎的舊型號Abarth 695要快上1秒以上，這對於迷你小車而言，算是很不錯的性能改良。

成為純電動車款後，Abarth 500e與市面上大部分電動車一樣，設有能源回收功能，可以透過「單踏板」（One Pedal）駕駛模式加速和煞車，不過要留意，此功能會引致制動時出現非常明顯的車身前後擺動，因此要舒服地享受旅程就需要駕駛人多花時間鑽研單踏板技術，又或者索性關閉能源回收功能（即是將預設駕駛模式調至Scorpion Track），完全回復至傳統的加速、煞車雙踏板操作。

由始至終樂趣為上

目前在本港市場仍然可透過「1換1」稅務寬減計劃來購買全新電動車，首批來港的Abarth 500e在此計劃下的出車價貼近40萬元，於今時今日的新車市場，實在有太多價格相若而實用程度及續航力遠勝Abarth 500e的新款電動車給消費者選擇。不過無論是電動化前或之後，掛上Abarth和其經典蠍子廠徽的車款，從來都不是以實用為最大賣點。它們是高消費力車迷眼中的趣味收藏或玩樂座駕，能夠為駕駛者帶來有如「馬路高卡車」的非一般駕駛樂趣；而且不少購買Abarth 500e的買家都不會只擁有一部汽車，因此要衡量它值不值得購買，就不能從一般用家的角度出發，而是要代入至「富貴車迷」的角度來思考和判斷──想通了這點之後，相信就會懂得欣賞和細味這部純電動迷你車。●

Abarth 500e Turismo規格

車型：兩門2+2座位電動迷你車

摩打：前置摩打

電池：42kWh鋰離子電池

馬力：155匹

扭力：235Nm

驅動：前輪帶動

長闊高：3673×1683×1518mm

軸距：2322mm

車重：1360kg

加速：0-100km/h，7秒

續航：253km（WLTP標準）

充電：0-80%，35分鐘（85kW DC直流快充）

售價：$399,800起（電動車「1換1」優惠價，原價$513,800）

查詢：4703 4520

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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