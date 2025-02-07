街市舖位佈展思「時」 城市變遷交織私密敘事

【明報專訊】街市入面有個展覽？小小的舖位可以講什麼？獨立創作者于惟嶼（Shena）、陳悅萌（Audrey）在觀塘裕民坊「共好市集」的兩個舖位中悄然策劃了一場「軌‧織」展覽，於有限的空間之中，以時間將私密記憶與城市變遷編織在一起。

策展人Shena去年自外地遊歷歸來後，便帶着對獨立出版文化的觀察，思考如何將零碎的社會觀察和反思轉化為實體的創作載體——小誌（zine）。「把時間看成一條軸的話，它很線性地流動與穿透每個人，但有時候需要把時間打結，從線性流向中找到一些具體的、重要的節點」，她遂邀請友人朱力恒（Hugo）一同出版了以新年為節點回顧家庭與社會變遷的小誌《晷：非典型新年》。同時間與Audrey談話間得知「共好市集」將於裕民坊街市舉行，便決定一同申請舖位，做一個透過「寄生於有限空間」將出版延伸至展覽空間的實驗。

小誌日曆道往年 魚網果網造意象

這次二人在「編織時間」的意象下，在城市地景的間隙中滲入私密的敘事，打破線性敘事地編織出一幅關於時間流動的圖景。展覽的其中一部分「非典型新年」由小誌《晷：非典型新年》出發，在細小的舖位內貼滿Hugo疫情間一個新年拍下的照片，一片溫暖的家庭團聚景象中，或突然刺入一抹冷冷的藍——新年時如常運作的核酸檢測帳篷，走出街市回望略顯空蕩的街道，確如二人所說般「在非典型的城市地景體驗這些年的變化」。

走到相連的舖位，展覽的另一部分「成年十載」則源於藝術家黃莉雅（Esther）社交媒體上的文字紀錄項目。一張10年前寫給自己的卡片，讓她重新思考自己有沒有成為理想中的大人，後來又再邀請朋友回答有關成長的不同問題，發現「有人不想將物質追求當作心願，有人的心願卻是很實際地供完樓，甚至有任職精神科醫生的朋友自嘲早上叫人不要濫藥，晚上自己卻依賴安眠藥方能進睡」。這些故事後來在策展人建議下，自文字化作一本本懸掛式的可撕日曆裝置，散置的文字則穿梭於無序的日期，向你娓娓道來10年人生。兩位策展人也巧妙運用街市常見的魚網、生果網製作裝置，營造「從時間中打撈」的意象，加上Shena將小誌內「祝你新年快樂」的標語和有關成長的問題製成恍若招紙的海報，讓人撕去回答。

展覽定調於矛盾與諷刺之間——社區重建後人流不增反減的街市、受訪者都無法成為理想中的自己，對二人而言「祝你新年快樂」等看似正面的祝福語，在城市沉重的氛圍成為了一種詛咒，甚至是一種嘲弄或叩問。新的一年，人們還是要繼續活下去，面對不舒服的人生。「在新的一年，是否還有空間承載與容納願望？」各人自有答案。

草根空間拓策展可能

「『晷』指太陽打在物件上留下的陰影，似是時間在每個人身上留下的痕迹。」Audrey說。展覽巧妙借用街市鐵閘營造類似暗房的效果，希望讓人靜下來思考。而鐵閘外則貼滿她這些年隨手拍下的城市剪影——由一層層剝落後又被強行貼上的地產廣告砌成的「牆」，幾年間由整潔變得髒亂、貼滿封條的「哈哈笑」燈箱，尺土之間，盡見時間在城市空間中的堆疊。

在街市辦展覽，兩人坦言面臨不少挑戰，如何展現兩個舖位的關聯與展品之間的動線，會比傳統白盒子展覽空間多一重引導的工夫。但草根空間卻孕育出更多可能：不用考慮東西收得美不美、不需要複雜的平面圖，對Shena而言，最重要的是擺脫了傳統展覽場地的權力關係。展覽歡迎觀眾放置自身有關「時間」之思的物件，有人帶來「前任」贈送的香水，有人因着對海外留學的遲疑而放下10年前到法國交流時的小冊子。在日常街市空間的一個轉角間，以文與物默默展示了城市變遷與個人記憶在破碎時間下的軌迹。

「軌‧織」

日期：即日起至 2月23日

時間：上午8:00至晚上10:00

地點：觀塘裕民市集065及076號舖位

詳情：bit.ly/42CpD0S

文：鍾卓言

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