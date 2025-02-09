周日話題：只有一個選擇：親美

【明報專訊】早前英帝首相施紀賢獲邀出席歐盟領袖會議，被視為其「親歐」政策的一項重大突破。但是，會議殊不簡單。這次會面，當然有枱底討論。相信英歐雙方並非單純討論如何重塑關係，而是歐盟希望，或者要求英帝一齊合作，如何對應（或抗衡）美帝特朗普（侵侵）來勢洶洶的對歐政策。

英欲「穩美 親歐 傾中」

自去年7月，英帝工黨上台後，為挽救經濟，搞了一個全新的外交政策及吸引外資的經濟政策，簡單而言，是「穩美、親歐、傾中」。「穩美」的意思，在於穩住美帝的外交關係，嘗試就兩國自由貿易協議取得一定進展。這是原本侵侵時代開啟的事項，在拜登年代就停滯了。但是無論如何，繼續推進有關討論對英帝經濟有利。「穩美」的更大含意，在於英帝期望在轉向親歐及傾中之時，取得美帝的支持，穩住與美帝的特殊關係，不會讓美帝覺得英帝在搞搞震。

在穩美之時，工黨要思考如何與歐盟推動一個更緊密的政治及經濟關係。多年之前，英帝在討論脫歐的時候，有所謂「硬脫歐」與「軟脫歐」之爭，即是究竟是完全完美大切割，各行各路不拖欠，抑或是形式主義的脫歐，但維持極大程度的政治合作及經濟聯盟，特別是後者，英帝例如會否在自由貿易區及關稅方面維持與歐盟的合作關係。在保守黨主政下，當時脫歐的最後推手，首相約翰遜偏向「硬脫歐」，令到英歐關係幾乎去到冰點。工黨上台後，就提出要「重新」（restart）與歐盟關係，提出由「硬」轉往「軟」的方向，希望在一些學術文化交流方面先加強緊密，再在一些具爭議性的議題如漁業協議、青年流動計劃、專業資格互認等「攻堅」，再下一步就是英歐的貿易協議等。施紀賢在歐盟領袖會議後稱，英帝歐盟將在5月進一步討論有關議題。

無法再擔當「潤滑劑」

究竟「親歐」要幾「親」呢？從媒體的報道，老老實實，大家都摸不透工黨想搞邊瓣。大抵工黨都知道，英帝中間選民既想維護所謂「主權」又或者主體性，又想可以利便他們去歐盟搵食搞生意，一旦工黨去得太盡，加入歐盟的自貿區，隨時會被批評「賣英」。但如果英帝的貨品（例如農產品及食品）無法去歐洲流動，英帝商界自然會大反彈，鬧工黨政府「無料到」，而歐盟又沒有辦法進入英帝市場，歐盟工商界內部一樣又反彈。然而，英帝與歐盟市場之規模相比，英帝確實小得多。因此，英帝與歐盟商討之時，英帝的經濟籌碼不多，但就有一個很好的籌碼，就是政治籌碼。因為英美的特殊關係，可以作為歐盟與美帝的潤滑劑，幫助協調、平衡，以及擺平美歐的衝突。這個外交的操作空間，一直是過往英帝在歐盟外交方面八面玲瓏的地方，也是英帝在歐盟的價值。如果工黨可以好好發揮，就可以在「親歐」的過程中，繼續發揮「潤滑劑」的角色，以做美歐橋樑的誘因下，發展同歐盟的關係。

至於「傾中」的前提，同樣是經濟需要，因為英帝需要與中國發展關係，以期取得更多中資投資英帝，大家心知肚明，詳情又不用在這裏細表。問題是，在美中關係處於激烈競爭之下，英帝如果太傾中，會不會令美帝猜疑呢？這並不難處理：只要美帝領導相信英帝政府，這就迎刃而解。因為過往英帝又是美中之間的橋樑，又具潤滑劑的作用。

到底，英帝「穩美、親歐、傾中」的策略，其大前提是美帝仍是由民主黨執政。工黨去年7月上台時，美帝民主黨的聲勢雖有減弱，但侵侵未至於穩勝，所以工黨的算盤是，只要民主黨繼續執政，英帝就可以在美歐中三角之中周旋，平衡三邊利益，「舔盡」三邊着數。

侵侵贏了美帝總統選舉，這個如意算盤泡湯了。

現在討論「侵侵主義」或者「侵侵2.0」的意涵仍是言之尚早。但在去年美帝總統選舉之時，工黨有義工以個人身分協助民主黨選舉工程，令侵侵支持者大力抨擊。現在侵侵贏了，工黨與侵侵關係確實令人擔心。

現在看來，侵侵主義至少有一個相當清楚的原則，就是最極端的單邊主義。換言之，一係親美，一係「罷就」，沒有需要有什麼橋樑連接中美，也沒有需要什麼潤滑劑去緩和美歐的衝突（例如貿易或者軍費）。總之，什麼「穩美、親歐、傾中」的三角平衡倒下了，只剩下「親美」的唯一選項。

然而，工黨起初犯的錯誤，還是以為侵侵2.0就算如何單邊主義，最終也需要英帝的橋樑或潤滑劑的功用。情况就像20多年前一樣，當時共和黨小布殊連任之後，一直就在推動攻打伊拉克。而英帝亦是工黨在執政。工黨當時的操作，是勸阻小布殊不要搞單邊主義獨自行動，而是希望及協助美帝，取得國際盟友的認可，至少也有充分的「證據」，讓美帝及其盟友有理由出兵攻打伊拉克。在此，工黨的領導包括時任首相貝理雅穿梭歐盟、中東以至聯合國安理會等尋求支持。當然，後來所謂伊拉克擁有「大殺傷力武器」的證據，純屬子虛烏有，但至少共和黨當然也忍着一時，願意坐下來搞一場國際社會大龍鳳，以取得攻打伊拉克的合法性。

工黨走向待觀察

由於工黨與共和黨曾經有此「合作」，所以本來施紀賢找來貝理雅親信文德森去做駐美大使，目的就是激活工黨與共和黨的情誼，加上文德森在此之前曾經穿梭北京與香港，也可順便作為美中的橋樑。問題是，文德森雖是貝理雅的親信，但他曾在多年前批評過侵侵。於是，這一招是犯了個大錯誤，錯判了形勢，追不上風向，選錯了人選，最重要的是揭示工黨處理美帝事務，確實「冇人」兼「冇招」，最後侵侵雖然確認了文德森的委任，但文德森要公開在傳媒承認，早年對侵侵的評語是錯誤的。如此一來，工黨要「穩美」的想法，已談不上，現在要親歐或傾中更加難以支撐下去了。工黨執政半年多，原來提出的外交restart，只餘下要不要「親美」的唯一選項。究竟應怎樣「親美」呢？工黨領導層似乎還在猶豫之中。早前有傳媒八卦報道指出，工黨內部極左路線正向首相步步進逼，認為現屆領導層太過溫和，亦不敢對美帝的霸凌行為說不。究竟工黨極左路線會否短期內向工黨領導層逼宮換人呢，這一點需要觀察。

但對外資來說，英帝所謂橋樑、潤滑劑的角色，在侵侵2.0之下，作為不大，加上工黨與侵侵的關係麻麻，英帝的中間人、聯通世界（現在的語境應是聯通美帝）的吸引力大降，而且，一旦工黨內鬥加劇，極左派發動奪權的話，政局更加混亂，前景更加不明朗。既然外資現階段無法借英通美，那麼外資大財團還有沒有必要與工黨做朋友呢？是不是該與英帝改革黨傾下，又同時押注保守黨，比較穩陣呢？這一點同樣值得觀察。

文˙王慧麟

編輯˙林曉慧

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