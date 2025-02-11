金像美指電影感設計舖面 運動店變時光隧道

別人或因試身鏡框上的鏽漬而感到殘舊，但黃炳耀則很喜歡這種獨一無二的人為使用痕迹，因為想模仿也難以做到。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】曾於2006年及2008年憑電影《如果．愛》及《投名狀》，先後兩次獲得香港電影金像獎「最佳美術指導」獎項的黃炳耀，早前為一間戶外運動用品新店設計室內裝潢。黃炳耀說，今次的設計核心是希望喚起舊客戶對店舖的回憶，營造溫暖親切的氛圍。在整個設計過程中，他巧妙運用了30多年來在電影美術指導工作上所學到的專業知識，力求讓顧客踏入新店時，恍如走進時光隧道，感受既熟悉又新穎的獨特體驗。

黃炳耀入行逾30年，曾為30多套本地及內地電影擔任美術指導，當中更多次獲相關提名，包括為人熟悉的《半支煙》、《三更》、《金雞》、《梅艷芳》等。一直從事美術指導工作，為何突然為運動用品店作室內設計，莫非跟香港電影市道有關？他笑說雖然電影市道一般，但他一直都接到電影工作，參與室內設計純因跟店主的緣分，「因為10年前玩越野落山單車時認識了店主，當時他知道我做美術指導，便找我替他的店舖做室內設計，因為跟他很投緣，所以偶爾也會幫忙」。不過說到最喜歡的工作還是美指，「每齣電影都是新的題材，有不同的時空、階層，亦會遇到新的伙伴，經常都有新鮮感」。

舖位深、樓底高 激發時光隧道靈感

談到今次為戶外運動用品品牌Patagonia構思尖沙嘴亞士厘道新店設計主題時，他就憶起新店其實就在品牌6年前結業的老店旁邊，今次可說是重回老地方，「店主希望能透過新店的裝潢喚起舊客人的回憶，（讓客人）感受到一種家的溫暖，所以我便將重點放在營造熟悉和親切的氣氛」。黃炳耀形容創作過程恍如拍電影，店主就像導演，對整體結構有清晰的想法，而作為美指的他，便要盡力協助導演（即店主）把想法實體化，讓觀眾（即顧客）產生相同感受，不會有違和感。

跟他一起走進新店，先映入眼簾的是一組懸吊在天花下的拱頂木板結構，黃炳耀回憶說當他首次踏入這間還未有任何裝潢的「吉舖」時，被新店的格局激發了他的創作靈感，「新店舖位夠深，樓底又夠高，這種特別的空間感，令我腦內跳出了時光隧道的想法」。在創作上，他認為想像力及感覺均很重要，像他最近參與的電影製作需搭建啟德舊機場大堂布景，由於啟德機場已經拆卸，要重新搭出整個機場場景，時間上又不許可，最終劇組找到一個幾十年樓齡的舊屋苑大廈門口，「驟眼看來，好難把兩者聯繫起來，但那裏保留的舊式裝修跟舊機場很相似」，當美術團隊裝上航班資訊牌等道具及稍加修飾後，就連住客出門時也嚇了一跳，想不到每天經過的入口會變成舊機場大堂」。不過，黃炳耀說想像力及感覺不會憑空出現，很多時要透過觀察、累積經驗，所以他說一般人逛街時可能會留意貨品，但他的「職業病」會驅使他留意建築物的結構、招牌的字體或老店裝潢等。

當他確立了新店的「時光隧道」想法後，他便活用高樓底的優勢，將長木板組裝成拱頂形狀，店舖的深度則讓木板結構在視覺上呈現出放射狀，感覺就像走進了一條隧道之中。而他亦在舖頭盡頭預留一幅牆壁作舊照片展示區，讓舊客人能回憶起昔日在店舖內參與活動的點滴。

擺放「人氣」舊物增溫暖感

新店另一焦點在收銀桌後方一個滿有年代感的木組合櫃，數十塊木板留有許多刮痕及裂縫，加上木板顏色並不統一，有點勉強湊合的感覺。黃炳耀說這個木組合櫃是從品牌的另一分店搬來，「因為店主着重環保概念，平常也願意花錢保留一些舊物，所以我便挑選一些老店或其他店舖的擺設在新店使用」。他逐一介紹店內舊物，例如鏽漬斑斑的試身鏡、帶有工業風的笨重吊燈等，他強調撇除環保因素，這些能散發生活氣息的舊物可增添歲月痕迹，也有一種溫暖的感覺，「可能其他人見到鏽漬、刮痕會覺得殘舊，但這些缺陷其實來自真實的使用痕迹，每一道紋理都獨一無二，好像一幅畫，我們行內人會稱為有『人氣』」。黃炳耀解釋美指的角色是要令觀眾投入電影世界，畫面中出現的環境、道具或擺設都要像真，特別是拍攝年代感的戲，往往要人手「做舊」，即通過打磨、脫色等手法，令畫面中的一切符合戲中的年代，以電影《梅艷芳》為例，劇中劉培基的辦公室是一間正常使用過的工作場所，所以除了擺設及道具要符合年代，也不能太簇新，否則便不能令觀眾感受到辦公室中的生活氣息。

通過不同光線 提升整體視覺感受

記者在店內轉了幾圈，發現新店沿用品牌重視大自然的意念，採用了大量木材、石板等物料，從不同角度看，即使是同一種物料，在光源的映照下會顯現不同的紋理細節。原來黃炳耀做電影美指很着重光源，「有一次拍劇時的預算不夠，我們無法為角色居住的家中牆壁做出合適的質感，那時剛好是鮑大人（憑電影《臥虎藏龍》獲奧斯卡最佳攝影獎的鮑德熹）做攝影師，他知道後便叫我放心，然後打了一些很有層次的燈光，結果出來的效果很有感覺」。自此在他的美指生涯中，變得更重視光源，甚至會預先了解清楚攝影師會在每場戲如何運用光源，才去構思美術效果，「相反燈光如打得不好，就算我們做得如何細緻，拍出來都不會真實」，所以他這次除了為新店選擇了帶有「溫暖的家」的黃光效果，也特別在燈光及設備佈置方面相互調整，通過不同的光線效果提升整體的視覺感受。

科技進步 美指面臨更大挑戰

單是為店舖設計室內裝潢已經如此複雜，為一整套電影擔任美指，要兼顧的實在叫人難以想像。黃炳耀表示可能自己比較着緊細節，故每次擔任美指時都給自己很大壓力，特別是參與大製作《投名狀》的部分場景時，由於整個拍攝氛圍，如導演、幾名主角在片場都很嚴肅，令現場每一個人都格外緊張，可幸最終電影也為他帶來香港電影金像獎最佳美術指導的獎項。

不過，黃炳耀說科技的進步及資訊發達，也令美指工作面臨更大挑戰，「以前做美指，我會着重感覺多一點，即是創作出來的環境、道具未必百分百真實，但只要營造到相似的感覺，觀眾就會相信」。但現時影像技術愈來愈高清，串流平台又可讓觀眾隨意停播畫面，無形中讓以往不太「眼利」的觀眾，也能輕易從畫面中「找錯處」；最要命是社交媒體的發達，為觀眾提供了一個平台指正錯誤，亦會很快傳到他的耳中，「初時真的很焦慮，經常會問助手找回來的參考資料是否可信，又會反覆要求他們求證真偽」，不過他說始終電影製作不會有無限時間，而且有些資料已隨着時間流逝而消失，不太可能完全還原最真實的狀况，所以他現在已學會放下，但求做到無悔。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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