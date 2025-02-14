【明報專訊】農曆新年時，同住的阿妹向公司請假回港一周。去年秋天我已回過一次，所以今年新年，看着香港的朋友食蘿蔔糕食盆菜、打牌、拜年，我就選擇一條友在東京趕展覽作品。阿妹回港前東京剛好上了《九龍城寨之圍城》，我們一起去看，買了日本限定周邊叉燒飯T恤。聽到「醃豬不外乎嗰幾味嘅啫，豆瓣醬、叉燒醬、柱侯醬、磨豉醬、南乳、海鮮醬、芝麻醬、老抽、玫瑰露、鹽、糖，配料就更簡單啦，一殼兩個三個一嚿，三個兩個三殼一殼七殼」，很香港的急口令對白，整整兩小時打到飛起，個心爽晒，我才發覺自己對香港「好餓」。

之前寫過居於橫濱的香港藝術家前輩John Ho（詳見2024年12月13日副刊《開眼》「大都會文藝誌」東京專欄），我們將一起參與2月中開始的貓作品聯展（註）。阿妹回港期間有幾天我要幫朋友看貓，因地點比較接近市中心，本身想約John Ho一齊食飯圍吓爐。我們聊天時常常提及，在日本很容易變成獨處的狀况；我跟阿妹同住，放工回到家裏，總能用自己的語言聊天，我經常為此感恩。獨居的John Ho每天睡醒就畫畫，他作品最重要的命題是愛；但畫家都係人，也渴望能感受人與人之間的愛。沒接觸人，怎能感受？

剛大學畢業時，我在福岡上了3個月日文學校。那時是我第一次徹底感受到在異鄉獨居的孤獨。沒有朋友，文化、語言問題，抑鬱至生理不順，一心只想快點回港。剛剛的農曆新年期間阿妹不在，我又剛好放假一星期，瞓醒便趕畫。Day 1、2，我只跟家中電視機說過話；Day 3有香港朋友來東京，時間關係大家只能見面1小時，得到年糕蘿蔔糕各半個，之後只跟家中電視機說過話；Day 4、5、6，只跟朋友家中的貓說過話。雖然我是MBTI人格測試中的I人，也不等於接受一星期只同人類接觸1小時。在東京，我常常見到自言自語的日本人，住耐咗我都開始明。個人觀察，在東京人與人之間的邊界感很強，要交到知心好友，或許比在香港或其他地方需要更長時間；我這個I人起碼可以恃着外國人身分周圍撩人講嘢，若本地人不跟身邊的物品說話，除了食飯之外，便很可能冇機會打開個口。朋友用香港節奏，見面1小時內塞給我新年糕點、update近况、食煙飲啡、講行程，然後關心我：「你講嘢慢咗好多呀。」話晒都3日冇同人對話，我忍不住大笑，請朋友見諒我講嘢1999。

翌日我將朋友給的糕煎至金黃香口，冲壺陳皮普洱，開番套1992版《家有囍事》，第100次為「無定向喪心病狂」哈哈大笑，縱使獨自一人也是個美好的年初三。大家都趕住畫畫，新年圍唔到爐，但我已約好John Ho一起去set展，set完去食麻辣米線。在異鄉，原來圍爐好重要。無論係見同鄉、食香港嘢、睇港產片，都可以填補心裏孤獨的洞。由今日開始，我決定每日練習《九龍城寨》句醃豬肉對白，讓愛我的朋友知道，我在東京過得很好。

註：貓作品聯展HARAKADO CAT'S GALLERY，展期由2月17至27日，地點原宿ハラカド匿名希望画廊。歡迎大家旅行時嚟探吓John Ho同我畫的貓！

文：Papaya Fung（喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

[開眼 大都會文藝誌]