未來城市：爭內地旅客「旺丁不旺財」 旅遊業轉型 服務外國客探新進路

去年聖誕時油麻地一帶的煲仔飯店一度大排長龍，亦有外籍人士光顧。（資料圖片）

政府去年大推廟街夜市，包括延長街道佈置時間和添燈飾。其實幾條街之鄰的藝術電影場地百老匯電影中心也聞名中外。（資料圖片）

【明報專訊】究竟疫後香港旅遊業有多大程度「由治及興」？教大客席研究講座教授呂大樂本月7號在本報撰文提醒，港人不應沉醉復常後的「勢頭向好」，即使去年底恢復深圳居民「一簽多行」後內地訪港旅客人次增加，其實去年12月零售業臨時銷貨價值按年跌近一成。一味盼中央「開閘」是「懶人」所為，這樣的旅遊業恐怕「旺丁不旺財」。除了爭取內地遊客，政府和業界可以怎麼轉型？記者梳理香港旅遊統計數據，發現近年不乏更具消費力的外國旅客；旅遊商會、工會和立法會議員均表示，若能補足外語導遊和充分推廣本港特色，旅遊業的「雞蛋」將不用放在同一個「籃子」裏。

內地客人次升幅疲弱 韓俄增逾一倍

爭取內地旅客來港，是直觀的選擇。但是，疫後兩年內地旅客人次的增幅，其實疲弱。旅遊發展局資料顯示，過去5年內地旅客人次佔總數比例均為七成多。可是，依入境事務處《訪港旅客統計》，2024年內地遊客的人次增幅（27.2%），不單比不上整體增幅（30.9%），更遠遜非內地短途地區市場（39.4%）、長途地區市場（50.9%）和新市場（76.2%）。

屬於短途地區市場的韓國，去年人次增加超過一倍（108.6%），日本、菲律賓、台灣和馬來西亞，增幅也在五成上下。而新市場雖人次基數較小（約65萬），但整體增幅達76.2%，其中俄羅斯去年訪港旅客人次增118.5%，印度增72.4%。

2024年全年訪港旅客人次（約4450萬）比2023年（約3400萬）多，惟仍不足2018年（約6515萬）七成水平。即使把目標放在「旺丁」，除了內地市場，業界還有很多選擇。

外國客多過夜 消費力強

人次以外，是消費力的差距。依旅發局《與入境旅遊相關的消費（季刊）》，2024年1至9月內地訪港旅客人均消費約港幣2912元。相比之下，長途地區市場旅客人均消費約5577元，其中以澳洲、新西蘭及南太平洋旅客消費力最高，人均約5886元，是內地旅客的兩倍有多；非內地短途地區市場旅客人均消費約4491元，以南亞及東南亞人均6065元的消費力為最高，亦是內地旅客的兩倍多。

同期，內地訪港旅客總消費734.7億，是長途地區市場和非內地短途地區市場的兩倍（353.9億）。可是，若把消費力計算在內，可見目前造就700多億總消費，仰賴旅遊業界吸引約2523萬名內地遊客；同樣規模，只需要爭取約1317萬名長途旅客，或1636萬名非內地短途旅客，就可以做到——如成語曰「事半功倍」。

為何內地和非內地旅客人均消費力有巨大差距？過夜抑或不過夜是關鍵。據文化體育及旅遊局《香港旅遊業發展藍圖2.0》，2024年1至9月訪港過夜旅客人均消費約5500元，是不過夜旅客人均約1200元的近4.6倍。同時，《訪港旅客統計》顯示，只有43.5%內地旅客人次是過夜的，比整體比例（49.3%）少；相比之下，整體有67.2%非內地短途旅客人次過夜，70.5%長途旅客人次過夜。立法會秘書處資料研究組研究刊物《數據透視》分析，據報現時內地旅客不單留港時間較短，亦把更多時間用於觀光，而非購物。

「打卡遊」收效微 須推廣宗教、中西匯聚特色

《數據透視》續指香港昔日「曾是購物天堂」，但過夜旅客的購物開支比例，從2018年的51%顯著下降至2024年上半年的41%。又稱，現時旅客更熱中「打卡熱點」 和「文化體驗」。

政府跨部門的「發展旅遊熱點工作組」去年底首次會議重申，要落實「無處不旅遊」。南區區議會上月特備《南區「打卡」地標進度報告》，表示新增了壁畫和避雨亭美化工程；葵青區議員伍景華去年初就提議請內地網紅就打卡點提意見。

以「打卡」發展旅遊是否一條好進路？旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指出，香港既為國際都市，又保留傳統事物，結合起來才能靠文化氣息吸引遊客。如果浪費原有特色，追求「人有我有」，她認為花出去的錢往往「使大錢，收小效」。「目前旅遊規劃很零散，要有整全、宏觀的統籌，推廣旅遊才不會是『口號式』。」

3個多月後是端午節，梁芳遠舉例指出，政府可藉傳統節日，串起一連多天的文化節目。「端午節可以一天爬龍舟，而用更長時間籌辦漁民生活相關的活動。」如此一來，可邀請本地藝術家創作，帶動就業；遊客到訪，也會有更深刻印象。「如果不是『錢多到冇碇使』，是否應該用得更有價值？」

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬就說，本地宗教特色對佛教國家旅客很吸引，如泰國。「好多人喜歡來黃大仙、車公廟還神，疫情尾聲以『團進團出』方式來港的第一團就是泰國團。」對前述旅客人次增幅強勁的新市場，頗受香港中西匯合的特點吸引。以俄羅斯為例，「雖然俄跟內地接壤，但香港的中西匯聚是內地少有」。

呂大樂早前在本報撰文籲旅遊業細察內地旅客來港的高峰時期，認為要認清真正「重頭戲」是「五一黃金周」和國慶假期，再深入了解他們對哪些活動感興趣，怎樣安排最適切。翻查旅發局資料，則可見對於非內地遊客而言，2024年12月，是南亞及東南亞、澳紐及南太平洋、北亞，三個統計區域之旅客來港高峰月份；10月則是歐洲，非洲及中東之旅客來港高峰月份。

前線員工短缺 籲外語「專才」入行做導遊

不過，即使針對各地旅客的旅遊推廣策略周全，本港旅遊發展還有前線員工短缺的問題。良好的顧客體驗可促使旅客延長留港時間，勞工不足則可會影響服務質素；然而，即使政府推出「補充勞工優化計劃」，統計處去年9月資料顯示，零售業空缺仍有4456個、住宿及膳食服務業空缺6655個。

對於具高消費力、但不熟悉本港兩文三語的非內地旅客來說，缺乏外語導遊是一大問題。《香港旅遊業發展藍圖2.0》指出，2028年旅遊業方面人力短缺可達14000人。楊淑芬提到，本港缺乏泰語導遊，限制業界接待當地旅客的空間。她說，目前泰國團的接待方式，包括在本地導遊講解外，設泰語翻譯，成本頗高。「泰國去年4月潑水節假期很多人來港，是出外旺季。那時候香港很多旅行社實在找不到足夠的泰語翻譯，所以不敢接泰國團。」

今年潑水節同在4月，業界能否承接新一批潛在泰國遊客？上月旅遊業監管局為紓緩外語導遊不足，推出「指定外語導遊臨時持牌特設計劃」，旅行社可透過計劃，提名合資格人士，申請「特設導遊牌照（指定外語）」，在特定時間及規定下以指定外語擔任導遊。旅監局網站至截稿日前顯示，只有一間旅行社獲批德語特設導遊牌照。

梁芳遠和楊淑芬對計劃成效觀望。至於，有意見認為業界應該輸入外勞擔任外語導遊，兩人都認為不可行。梁反問：「導遊不是簡單勞動，斟茶、遞水，要熟悉在地文化，如果本身都是個遊客，怎做呢？」

要考取香港導遊資格，除了必備急救證書，非大學學位畢業生須修讀數月的認可課程，才能應考資格試。旅監局將推出「專項專牌」計劃，就個別範疇發出專項導遊牌照，楊建議當局為正就讀大學或中學畢業、具備外語資格的年青人，開設相關牌照，亦可吸納已在香港留學或工作數年的廣東省外語系大學畢業生，加入導遊行列。

偶爾接待外國朋友來港的立法會議員（選舉委員會）江玉歡，沒有排除輸入導遊外勞的選項，認為這些才是振興旅遊業需要的「專才」；至於長遠發展，她建議港人平日多學外語，讓外國旅客倍感親切。推崇郵輪旅遊的她，說逢郵輪離開尖沙嘴海運碼頭，數百名乘客對岸上港人揮手、不捨告別的情景，是未來香港旅遊業該追求的目標。上文通篇談了很多「錢」，江玉歡則說如此般揮手，是無價的交流體驗；由治及興，可能不只是關於錢。

【旅遊業彈起篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

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