地產商投資藝文空間 關乎企業定位、吸才納客

南豐發展把藝術家潘志雄的攝影系列作品《新蒲光》展示於AIRSIDE商場地庫停車場3及4層，與作家趙曉彤的文學作品《啟德的飛鳥》呼應。商場另設導賞團，讓不同身分的人介紹場內10多組藝術作品。（受訪者提供）

藝術家MIRIAMANDTOM的作品《織夢人》位於AIRSIDE人流多的位置，是由多個鋁、PCB和聚碳酸酯材料方塊組成的裝置，圖案隨時間變動，將啟德歷史圖像像素重新排列呈現。（受訪者提供）

英國雕塑家Antony Gormley的鑄鐵作品SHELF II自去年起露天置放於太古坊中庭，為抽象人體造型的公共藝術品。（受訪者提供）

圖為太古地產曾在旗下黑盒劇場空間ArtisTree引入的環境演出、由奧地利藝術家Willi Dorner編創的Urban Playgrounds。（受訪者提供）

希慎興業將在2026年次季建成利園八期，其位於銅鑼灣加路連山道，設2萬平方呎演藝及文化設施。圖為建築效果示意圖，演藝及文化設施位於圖片中間位置的一層。（受訪者提供）

【明報專訊】政府去年底公布《文藝創意產業發展藍圖》，文體旅局時任局長楊潤雄指，文化藝術資源不應只由政府付出——市場力量要一同參與。不過，本港當下經濟疲弱，商界投資藝術與文化，對自身有何幫助？據報在藝文圈紅極一時的商場K11 Art Mall仍未能售出，而2024年整體樓價跌約6.5%，零售業總銷貨額跌逾7%；港人不斷北上。

《財政預算案》在5天後（26號）公布，《開眼》今期以啟德AIRSIDE和太古坊ArtisTree，以及未完工已宣布預留演藝空間的利園八期3個例子，邀請3間地產商分享投資藝文的思緒和打算；藝文對商業的確有點幫助，但不是一元一元地計。

利園八期 留空間予演藝院校營運

「經濟衰退是事實，但你可以見到人們仍在起樓。」早前採訪香港演藝學院前校長蔡敏志，她笑着指向記者背後多個銅鑼灣地盤說。學院旗下演藝進修學院，宣布將營運明年第二季完工的「利園八期」（下稱八期）中2萬平方呎演藝及文化設施，包括可容納約150名觀眾的黑盒劇場和展覽空間。

希慎興業對藝文的最新投入，是逆市增設劇場空間在鬧市。八期由英國建築事務所Foster+Partners設計，是有空中花園和玻璃幕牆的現代主義建築，坐落希慎2021年與華懋合組財團以197.8億元投得的銅鑼灣地皮——本港歷來第四貴的商業地。

過往集團在不同「口袋空間」策劃藝術活動，如希慎廣場9樓約700平方呎有藝文生活空間「Urban Sky」，曾辦放映會、展覽和音樂會等。利園區去年歷時5日的「流行共響節」，吸引逾60萬人次參與；按2024年12月希慎公布，當年首10個月，訪客參與區內各類活動的實際時間共錄得140萬小時。

與這些場地比起來，八期2萬呎的演藝及文化設施面積顯得特別廣闊，為何集團會逆市行這一步？原來希慎自2022年起投入20億元升級改造利園區，希慎執行董事及首席營運總監呂幹威曾指這屬於長遠部署。八期建築總樓面面積達100萬平方呎，是罕有大型商業地塊，惟翻查資料可見有多項限制，包括要興建3所政府物業，還要預留位置建行人天橋。呂指最終希慎得到發展局支持，將演藝設施納入八期中，享有豁免樓面面積和地價優惠。

呂幹威向記者解釋，該設施收入將撥歸演藝進修學院，預期設施能帶入人流，而區內人流也助設施營運。近年希慎主力發展利園區一帶，建築群內奢侈品牌門店林立。從集團招聘廣告可見，希慎專設「Area Curation」相關職位，亦把「持續策展」寫進集團策略。希慎2024年全年業績公告表示，樓市雖疲弱，該公司年末商舖出租率達92%，寫字樓出租率達90%，全年經常性基本溢利按年增長6.8%。

蔡敏志稱只要地產商還在起新樓，就應該囊括藝文；新演藝設施能惠及學院師生，也有助周遭辦公族和遊客多接觸表演藝術。她強調學院不抗拒在商廈籌辦活動，而如八期一般，在建築規劃階段預留藝文空間是好做法，從樓底高度到節目安排，提早互通各自需要。

太古坊ArtisTree 惠下班者也吸區外人

途人未必知道，其實鰂魚涌太古坊中庭有一件昂貴雕塑，是英國雕塑家Antony Gormley的鑄鐵作品SHELF II；抽象人體造型的它，伴到這兒吃飯上班族度日晨——不知有沒有人會用來暫放飯盒。公共藝術在今時今日較普及，但Gormley類似作品拍賣成交價曾過300萬元，被放在露天區域屬罕見。此舉能換來多少利潤？太古未公布這條ROI（投資報酬率）算式，這更像是一種態度宣示。

太古投資藝文的方向，是公共藝術和黑盒劇場空間。太古坊總經理鍾穎斯說，集團自1970年代起於太古城公共空間展示公共藝術，是居民日常生活一部分。鰂魚涌一帶的太古坊，是太古自船塢改造而成、10座樓連成的商業區，近年經投放150億元重建。除了大堂內有畫作、雕塑和裝置，當中有一片劃為藝術空間ArtisTree，2008至2016年間佔原康和大廈上萬平方呎，2017年搬到康橋大廈後為7000平方呎。

ArtisTree現址是黑盒劇場空間，用上千個鋁盒組成劇場外牆，由香港建築與室內設計事務所via.設計。空間也可用來辦展，門口在太古坊二座前往港鐵站的通道旁——本應是租金昂貴的地段。該空間自然為藝團提供了場地，但記者總相信營收是商業世界法則，做生意不同開善堂。問鍾穎斯集團預留大片藝術空間放在這裏的考慮，她回覆投資藝術的回報往往無形。

她續指，企業租戶選擇辦公樓時，除了注重空間規格、租金水平及管理服務，亦關注租盤能否吸引人才。在這個劇場空間，集團籌辦「PROJECT AFTER 6」等系列活動，大多免費，上班族在下班後可以親身參與，平衡工作和生活。太古公司2024年中期財務報告表示，在樓市疲弱、需求減少和供應增加等因素影響下，上半年地產部門經常性基本溢利減少9%；太古另公布，去年第四季太古坊整體出租率達93%，仍優於整體市場——2024年第四季甲級寫字樓空置率達17%。

部分ArtisTree活動覆蓋假日和周末，能吸引區外人到訪。近年，集團與巴塞爾藝術展香港展會等盛事主辦方合作，在太古坊辦相應活動，引入海內外訪客。鍾穎斯說，該空間成立至今，舉辦過200個活動，吸引百萬名訪客。太古市場營銷與社區部門，乃至管理層會一同決定所引進的藝術作品，鍾指標準有三，包括是具創意的原創作品、首次在香港展出或演出，以及能呼應場域特色。

啟德AIRSIDE 「建立興趣和社群」

啟德商場AIRSIDE屬於南豐發展項目，是集團自活化荃灣南豐紗廠以來的新嘗試。南豐在70萬平方呎購物空間內購置的藝術品有10多組，從藝術家林欣傑的媒體藝術作品，到畫家黃進曦的畫作——不便宜，均附有由文學雜誌《字花》策劃的對應文學作品；停車場樓層有裱起的噴墨打印攝影照，商場樓層還有一個常設藝廊，引入海內外機構擺展。

集團指其採用了非牟利機構的「改變理論」（Theory of Change），着重社會影響力。而在這塊南豐以246億元投得地皮、總投資320億元、請挪威建築事務所Snøhetta設計的綜合大樓，投資藝文的成績也不俗，去年6月辦公室出租率達七成；南豐2024年上半年整體經常性基本溢利則未公開。

「今年新年期間商場人次增加30%，銷售額增加20%。」集團市務及傳訊部總經理李樂敏說。她觀察到，目前不同商場各出奇招，希望在港人北上、外遊潮間，吸引本地及海外訪客：「我們在做的是建立興趣和社群，而對藝文有興趣的社群，選擇遊覽地點的時候已經不再局限購物和飲食。」

李樂敏說商場開幕初期曾被懷疑場內藝術商業成分大，不能算是純粹藝術，但一年半後漸受認可。集團市務及傳訊部策展人朱天韻曾是文化記者和選物店策展人，她說商場接觸普羅大眾的機會，比一般博物館多很多。近年香港政府推崇科技藝術，AIRSIDE內數組媒體藝術作品由專業策展人策展；導賞員則包括一般市民，過去便曾有長者帶團。

目前AIRSIDE無策劃劇場藝術項目，但李樂敏想像過把整個商場作場地，希望未來可以與藝團合作做到。記者問她，若無法計算投資藝術的ROI，那員工可以怎麼說服上司投放真金白銀？她說南豐高層自活化紗廠以來對藝文感興趣，她和團隊則為希望策劃的藝文項目，羅列能為商場和企業帶來的獨特定位、可以觸及哪類型的人，以及能否持續帶回客源，「這些東西你不會直接計算得到帶來幾多生意，但全部都是商業的價值。如果每每在想投入一元可以帶來多少元收入，其實你不會見得到商場有任何裝置藝術品」。

啟德、鰂魚涌和銅鑼灣，都是高消費人群地段。如果較接近基層的深水埗或新界各區，有更多地產商投入藝術行列，藝術或將不再局限哪個文化區和美術館。先把藝術洗白（artwashing）和士紳化的討論放在一邊，不論藝術是純粹或涉商業，這些活動亦攸關藝術家和從業員生計。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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