【明報專訊】在晴空中尋一片雲，在山海間望兩棵樹，在暗夜裏綻三四朵煙花，在空白中繪五光十色世界。從手中紙筆到眼前風景，藝術從不必拘於方寸空間。藝術家黃進曦「隱居」沙田山中3個月，繪下自然空間之餘，亦對青年藝術創作空間有所觀察。今期「美藝客廳」邀得黃進曦擔任客席策展人，他向讀者推薦本地青年插畫師阿強的作品。

提起該作品時，黃進曦首先想起的不是畫家或作品名，而是畫中煙花——「我最近才有在現場看煙花、感受那種震撼的經歷」，他笑說，「原來（現場看）這種感覺和透過熒光幕看的感覺好不同」。阿強筆下，朵朵煙花在夜空中綻放，煙花之下是兩名青年，在城市燈火前笑着共舞，青年中間，還有一支正在燃燒的……火柴？原來，畫作啟發自突破機構的創辦人之一蘇恩佩的「金句」：與其咒詛黑暗，不如燃燒自己。

黃進曦說，用繪畫反映自我，是青年「與生俱來」的能力，「每一個小朋友，你畀支筆佢，佢都識畫」。伴隨成長，青年創作與表達的空間逐漸縮小，或是因為外界評價、或是因為社會壓力。但在黃進曦眼中，「空間是人開發出來的」，「只要大家有共同的理念、共同努力開拓，更多的人就會進入這個空間」。開拓空間，正如點亮煙花，「當煙花綻放時，那種視覺效果、那種聲音、那種震撼力，會令整個夜空都亮起來」。

開發空間的，是人；收窄空間的，仍是人。在畫作《闖進來的晚霞》中，黃進曦繪下站在山間望見的馬料水的海。「填海之後，這片海就沒有那麼闊了。」他感慨，於是提筆「記低」見一面少一面的海與突然闖入視線的晚霞。畫中還有兩棵高而細的樹，佇立叢間，顯得十分脆弱。「我第一次從這個方向望出去，它們就在那裏。本以為會很快斷，但經歷多次颱風，它們仍在那裏。」黃進曦說。

或許木秀於林，風亦不必摧之。山海之間，總有一番空間可開拓、可尋覓。

（美藝客廳‧四十一）

「客席策展人」簡介

黃進曦，本地藝術家，專注戶外寫生，自言「借畫去留住每一片主觀的風景」。曾多次舉辦個展，作品曾於本地、台北及英國等地展出，獲香港藝術館及收藏家收藏。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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