深水埗設計地圖 大家齊戳齊貼

若想自行「導賞」，DX設計館對面的深水埗新布藝市場絕對是探索該區設計元素的好起點。它是區內著名的布料集中地，至今仍是香港設計師和手作匠人的朝聖地。（楊柏賢攝）

「香港公和豆品」上下方塊有不同織法，上半白色區域的織法向橫且較細密，下半白色區域的編織紋路偏直並相對疏散，能發現不同創作者的手工與心思。（楊柏賢攝）

地圖主要以地標和店舖為設計圖案，並以象徵手法展示該店或街道特色，如「文青街」大南街採用了咖啡和書本元素，讓公眾更易了解區內基本資訊。（楊柏賢攝）

策展人之一、文化葫蘆創辦人吳文正指展覽主要展品為6.3米長、2.8米高的大型深水埗概念地圖，由36塊邊長70厘米的方塊作品組成。天花板則設有萬花筒影片，播放深水埗街道上一草一木的設計元素。（楊柏賢攝）

【明報專訊】深水埗是一個怎樣的社區？

人人答案不同。深水埗有花邊街（南昌街）、鈕扣街（基隆街），還有通州街新布藝市場，在設計師眼中，自然是其繆思女神；對喜愛藝文、品味時尚的，心心念念當然是大南街上的咖啡店；那麼對街坊老饕來說，一碗能解饞的豆腐花才最能滋養心靈／肚皮。

香港設計中心特別在DX設計館帶來《設計圖埗》裝置，展示了深水埗如何由傳統布衣工藝演變成現代設計藝廊，大家甚至可以即席以現場提供的珠片、鈕扣、布料等發揮創意，參與社區創作。

《設計圖埗》是由深水埗社區共同創作的多元化互動裝置。策展人之一、文化葫蘆創辦人吳文正指出，展覽靈感源自The Elements of Design: Rediscovering Colors, Textures, Forms, and Shapes一書，作者Loan Oei和Cecile De Kegel從生活環境中拍攝到一些很有設計味道的相片，當中包含圓形、方形、線條等設計的基本元素。策展團隊把書中的「從生活發現設計元素」概念引入深水埗文化，希望公眾理解創意社區跟設計文化的相互關係。

以深水埗紡織物料創作

展覽主要展品為大型深水埗概念地圖，當中以圖案顯示主要地標和店舖，讓公眾初步了解深水埗，引發興趣親身前往發掘這個社區。吳文正表示，1950至70年代深水埗製衣業發展蓬勃，生產大量紡織品配件如鈕扣、拉鏈、布料、皮革等，被形容為香港紡織工業的心臟地帶。團隊以此背景為靈感，以深水埗紡織業相關物料創作，展示深水埗歷史與現代設計文化結合。

「盲盒式」創作 有瑕疵卻是最美

吳文正說，設計圖埗希望打破過往觀眾只能「看」的框架，重新連結社區，邀請區內不同團體和人士合力創作。地圖部分由插畫師吳嘉敏、藝術家鄭淑儀、基督教崇真中學學生，以及帥布創意手藝合作社、香港社區組織協會SoCO的婦女共同製作。地圖由36塊邊長70厘米的方塊組成，每兩人負責一塊，按照插畫師初稿，經藝術家指導後以人手用毛線戳繡製作，最後將36塊方塊合併。作品由72名創作者合力製作，故難免出現瑕疵，吳文正卻認為這些瑕疵正是作品最美的地方：「這個作品最重要的地方就是公眾參與，作品未合併之前，我最擔心的就是夾不來，如同開盲盒，但結果我非常滿意。」雖然初稿中的圖案與顏色早已定好，但每組學生或婦女在美學與戳繡手法上各有不同，令最後呈現的效果各具特色。例如有些人會額外加上珠片，織的方向與毛線的緊密度也不盡相同，如當中的「香港公和豆品」上半方塊白色區域向橫織並較細密，下半方塊白色區域的編織紋路則偏直並相對疏散，各有千秋。吳文正強調這幅作品有溫度，能從細節中看到不同人的手工與心思。

這幅地圖也是一幅「未完成的作品」，為了讓不同社區人士參與創作，展覽提供了大量與深水埗早年紡織業相關物料如珠片、鈕扣、布料等，鼓勵公眾按喜好將這些物料貼到地圖上。現場亦設有「設計圖埗戳繡體驗」，觀眾可在工作人員指導下，在70厘米長的方塊上以毛線戳繡，親手體驗深水埗獨特的紡織歷史。

迷幻萬花筒 設計元素在生活

在場內抬頭一看，你會發現天花板有個由4個大熒幕組成的萬花筒，在旋轉間呈現帶有設計紋路的地板、字體、招牌、鐵閘、石磚等。萬花筒中的圖案元素均取材自深水埗的橫街窄巷，包括點、線、面、交叉、圓形、平面、色彩、紋理，以及香港街頭獨有的字體美學元素。團隊之前開設導賞團，讓中學生走訪街頭拍攝深水埗的字體、鐵閘、地磚等相片，蒐集後製作成此萬花筒影片。吳文正認為，此作品鼓勵公眾平日走在街上時多抬頭留意生活上的細節，換個角度便能發現這麼多有趣圖案，啟發靈感。

但要真正感受深水埗，最好當然是親自走一趟。深水埗原來是臥虎藏龍之地，一文一武的兩位宗師都曾在這裏生活。大南街曾經如同一個「小武林」，葉問最初亦在這裏教武術；新亞書院創辦人錢穆也曾在深水埗開班和生活，書院舊址位於桂林街。設計圖埗設有以葉問和錢穆為主題的導賞團，雖然現時名額已滿，但公眾仍可配合展覽中的地圖，並掃描二維碼，了解深水埗的各種趣聞：例如「10蚊可以食到米芝蓮推介美食？」和「深水埗邊啲老店，仲可以見到早年嘅招牌設計？」等；喜歡歷史建築設計的，亦有「深水埗邊一個建築物展示了新古典主義和剝離古典主義的風格？」等資訊供大家發掘。大家可按圖索驥，自訂符合個人品味的深水埗「導賞團」，別有一番趣味。

設計圖埗

日期：即日至3月31日（周二休館）

地點：深水埗通州街280號DX設計館地下

時間：上午11:00至晚上7:00

票價：免費，毋須預約

網址：www.hkdesigncentre.org/tc/whats-on

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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