編者話：小國與大企業家

【明報專訊】俄烏戰爭打了3年，隨着特朗普再次入主白宮，事情有了劇烈的突破性發展。不少人想起上世紀30年代的《慕尼黑協定》，以當日的捷克比作今日的烏克蘭，甚至有人想起中英會談的「三腳櫈」；網上自是例牌吵個面紅耳熱，有人深深相信特朗普，認定他在下一盤大棋，當然覺得他是亂來的也不在少數。史謙明來回往復前事與今天之間做比對，見出一番美俄和談背後的考量。林康琪則寫小國之窘與歐洲的無聲。

國產電影《哪吒之魔童鬧海》在香港上映，會否同樣一石激起千重浪，引發前呼後湧的觀影熱潮，從而帶旺本地戲院市道，仍待觀望。反而哪吒、DeepSeek連同早前的《黑神話：悟空》幾枚震撼彈，讓人留意到杭州科技發展突飛猛進的厲害。去周的民營企業家座談會上，一度銷聲匿迹多時企業家馬雲亦有現身，毛升藉機回顧了民營企業發展在中國的前世今生。

還記得嚇人的加州山火？有留意火後來是如何熄滅的？林超英交來了長篇文章，跟進了山火總體損失之餘，以數學模型推算北區受水淹威脅的景况。氣候變化致使天災頻仍且難以預測，通過人類團結的努力去抵禦則愈見渺茫，誰又敢說林超英是太過悲觀？

今周財政司長將宣讀新一年度的《財政預算案》，在龐大財赤下收縮看似無可避免，上周談到美國有馬斯克的大刀闊斧，香港又有無效法的餘地？

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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