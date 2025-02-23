【明報專訊】早幾天出了一條新聞，說有一位醫生急病去世。這單新聞經過香港速度去報道、傳播、消化後，好像已經沒有人再提起。

老實說，行內人在事件發生當天已經對發生的事情有所耳聞，我也沒有什麼內幕可以說。那時有聯統高層、袁教授出來解說相關醫學，後來也有人說他奮鬥工作至最後一刻，是醫護們的典範。我也很佩服他，也聞說他是一個相當好的人，但這種讚揚卻似乎突顯了世代之別。

不提傷心事，轉提無聊事。早幾個星期，日本電玩長青系列《三國無雙》推出了最新一集。以往是叫玩家你自己做劉關張去打打殺殺，今次是叫你做一位無命英雄跟着劉關張去打打殺殺。故事開頭讓你自己周遊於魏蜀吳之間，見到不同武將謀士為自己的主公死心塌地。最有代表性的當然是一幕三顧草蘆，諸葛孔明決定為劉備鞠躬盡瘁、死而後已。

試問現在還有幾多人喊得出這句說話？

的而且確，我們在學校時，書本一直都在讚揚這一類的忠臣，受到華人傳統認可。於是，某些名校很着重「校友」，無論是大中小學也會有這種向心的團聚力，要繼續為「母校」增光、打氣、捐助、貢獻。將「母校」兩字轉為「公司」、「機構」，也大概相當適合。有人曾經說過，有某部門某高層曾經揚言「生是HA人、死是HA魂」。我也曾經聽說過，有人升職面試時被問到為什麼去進修升學，他答曰「為了增值自己」。後來升職不成，有高層說他答錯問題，原來因為他沒有答「是為了貢獻公司」。

職場上 為「主公」VS為自己

在未出新聞之前，我們同事朋友間都有提過這件事。除了震驚和傷心，我們更多的是惋惜，惋惜一個大好青年就此離開，惋惜一個剛考完專科步入所謂「收成期」「黃金時期」的醫生就此逝世，惋惜他人生最後的一件事竟然是在工作和看門診。為了「勤工獎」、為了「這幾天要趕起文件」、為了「怕上司同事不滿」，香港人似乎本身有着「死頂」不放病假的文化，在醫護界只不過更甚。這個「無咗你唔得」的信仰在我這一輩慢慢褪了，自由生活、為自己負責慢慢成為了主流，雖然有人會說這叫自私。最後，職場上好像慢慢形成了兩大幫派。有人相信工作是工作，但我們為自己而活，工作可以盡力，但絕對不是死而後已，在清單上「自己」是先於「工作」的；極端一點的人，喝熱茶燙傷舌頭之類也可以告一個星期的假，這是後話，也是被第二幫人聲討的對象。第二幫人將工作放得很高，比「自己」更高，大概就是傳統三國無雙的那份氣勢，非常儒家，現在大概也很少人去到這種程度。

這也沒有什麼對錯，而且也是一條光譜。光譜一端是三國名臣大將的那份氣魄，我尊重、我欣賞，相當admire，但如果要為工作付上自己，大概真的做不到。始終，除了自己以外，還有誰人可以對自己負責？

文˙Dr Who

編輯˙梁曉菲

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