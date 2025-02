未來城市：「瘦身」政府應對財赤 設港版DOGE可行嗎？

【明報專訊】財政預算案將於周三公布,重中之重還看財爺如何拆解財赤困局。部分議員、學會建議港府設效率部門,檢視公務員編制與政府內部開支,甚至邀請商界參與。此建議顯然呼應美國新政府上場後,由企業家馬斯克領導政府效率部,大刀闊斧為政府「瘦身」。香港回歸初期亦曾推行公務員制度改革,目標之一是善用人力資源,提高效率和成本效益。數百億財赤當前,港府應否設港版效率部?公營部門有否改革需要?

【議員出招】

借鑑美國 用商界思維檢視公務員制度

美國在本財年首4個月,錄得8400億美元的破紀錄財赤。由全球首富馬斯克、企業家拉馬斯瓦米領導的政府效率部(DOGE),目的是裁減冗員、削減政府支出,但並非國會立法成立的政府單位。同為企業家出身的美國總統特朗普指,二人會與相關部門一起推動架構改革,建設「企業式政府」。DOGE運作不久已有連串舉動,派代表前往多個政府部門監察開支、朝美國國際開發署(USAID)開刀、向200萬名公務員推出「肥雞餐」(自願離職計劃)如此大膽的節流措施,是前朝政府難以想像的。

DOGE可節省多少政府開支,暫時仍是未知之數。不過根據CBS新聞民調,DOGE獲美國民眾廣泛支持,尤其是共和黨選民,惟他們對馬斯克應掌有多少影響力存在分歧。

「從商者最懂得怎樣為一間公司節流」

回看香港,近日有學會、議員不約而同建議設效率部,檢視公共開支。其中ACCA(特許公認會計師公會)香港分會表示,由於香港在社會福利、醫療及教育方面的開支沉重,建議政府借鑑美國做法,設立「政府效率部門」檢視政府部門的運作,減少不必要的開支。行政會議成員、立法會議員張宇人則在報章專欄提出,由有商界背景的議員組成監督委員會,監督每個政府部門的「瘦身」計劃,「從商者是最懂得怎樣為一間公司節流的人」。

立法會議員吳傑莊同樣倡議政府委任一個「效率促進組」,由商界人士參與,聯同審計處審視如何節省開支。他受訪時表示雖未有具體計劃,但認為公務員編制及工作有優化空間,例如加強科技培訓、檢視工作流程。「成立了大大小小的委員會、工作組,這些組用了多少公務員精力呢?(公務員)也要有秘書等等,究竟他的產出是否值得?這些都可以去檢視。」吳傑莊也是商界代表,他提到企業與政府管理人力資源的取態不一,商界經常利用獎金作為推動力,提升員工表現,「但政府一直覺得不能夠採納」。公務員事務局局長楊何蓓茵過往曾回應指,懷疑以獎金獎賞公務員的效果,認為要在媒體多說同事盡心工作的事例。

縮減編制 自動化辦公

財赤當下,社會各界討論公務員應否帶頭減薪,有意見擔心對私人企業產生漣漪效應。若套用商界思維,吳傑莊舉例當企業面對經營困難,未必會選擇減薪,而是縮減編制並提高剩下員工的薪金,維持工作效率。商界行之有效的管理方式,或能為公務員制度引進新思維。他建議政府訂立中長期目標,未來5年內縮減一成人手,10年內縮減三成。「現在很多工作都是自動化、數字化,可以用科技去做。這(縮減幅度)也是很合理的數字,不需要那麼多人手。」當務之急或是培養公務員的數字思維,不只是IT部門,「每個部門現在都離不開用科技減省工作」。

【專家觀點】

效率部獨立能破管治盲點 委任對象關鍵

港府向來有審計署審核各部門及公營機構帳目,以助提升服務表現及問責性。前效率促進辦公室則推動部門就管理和提供公共服務方面革新,提供快捷有效的服務,該辦公室去年與資訊科技總監辦公室(資科辦)合併為數字政策辦公室(數字辦)。

既然政府內部已有審計部門,還有否需要另設效率部?美國由商界領軍DOGE,指點政府「瘦身」,做法是否可取? 百家塔政策研究中心共同創辦人、經濟研究總監徐家健認為,不論效率部的組成方式,政府只要願意設立已能展現姿態,「告訴香港市民政府是正視這問題」。從理念上,他歡迎由外部人士組成效率部,審視政府開支,除了能突破政府管治的盲點,亦免受內部壓力影響。如果效率部只是另一個政府部門,難免有掣肘。「明知公務員減薪可省錢,對預算來說當然是好。但公務員會否不滿?」美國DOGE的破格節流方案,最大推手莫過於「政治狂人」特朗普,港府有沒有這樣的魄力?

即使效率部委任外界人士,徐家健認為棘手之處在於委任對象。看看美國例子,不少人擔心由馬斯克審視政府開支存利益衝突,畢竟其公司Space X與國防部有數以10億美元計的合約。徐家健指,不論哪些商界人士參與,都可能提出對自己業務有利的建議,「除非可能是已退休,或不在香港做生意的商人」。他亦關注,一旦由外界組成的效率部提出破格但有效的節流措施,政府卻不願採納,或會導致民怨。

財政司長陳茂波2022年指,政府發展理念已從昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」,改為向「有為政府」和「高效市場」邁進。近年香港公共開支持續增長,衞生、教育和社會福利三項主要支出各逾1000億港元,徐家健覺得就算不談意識形態,「只談(財務上)是否可行、是否可持續,都是困難的」。他特別留意到醫療開支,全球很多國家在疫情後的人均公共醫療開支均下跌,香港卻逆市上升,政府值得審視。

【公營部門改革歷史】

推績效掛鈎遇反彈 2010後薪酬開支屢創高峰

回顧歷史,香港在港英時代及回歸後均曾推行公營部門改革。教大公共行政學講座教授及顧問、前運輸及房屋局長張炳良2021年出版著作Can Hong Kong Exceptionalism Last? Dilemmas of Governance and Public Administration over Five Decades, 1970s-2020, 回顧香港回歸前後的公營部門變遷。港英晚期受全球新公共管理思潮影響,政府啟動公營部門改革,針對提升效率效能,引入市場機制包括外判外購。各政策局有更多權力管控資源分配,決定不同政策的優次。

香港回歸後初期,公營部門改革延續。1998年施政報告提出「資源增值計劃」,計劃於未來3年削減政府5%運作開支,措施包括把部分工作外判、善用資訊科技等。「公務員體制改革」自1999年起推行,涵蓋入職與離職安排、行為及紀律、薪酬褔利及表現管理等,目的是推動績效掛鈎,令管理制度更靈活。惟改革方案遇上公務員強烈反彈,質疑其可行性及影響團隊士氣,使政府最終削減改革力度。即便如此,公務員人數仍從回歸前約18萬人,減至2008年3月約15萬3000人的最低位,可見體制改革的影響。

踏入2010年代,政府及社會的關注集中在政改及普選議題,少人關心公務員制度改革。張炳良於著作寫道,這反映香港日益陷入憲法辯論卻沒取得突破,而公務員文化愈趨迴避風險與大膽思考。公務員人數自2008年拾級而上,升至近17.8萬人(2020年3月)。港府為確保公共財政的可持續性,由2021至22年度至今維持公務員編制「零增長」,實際受聘人數略跌,但跌幅對比回歸初期的體制改革時期,實屬輕微。公務員薪酬與有關開支屢創高峰,2023/24年度高達約1562億港元。

財政司長陳茂波早前表示,「節流」是應對財赤的主要策略,會進一步控制政府各部門的開支增幅,要求其審視資源分配和工作先後優次。「瘦身」方向如何,有待預算案揭盅。

【政府效率篇】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

