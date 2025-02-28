爵士樂+媒體藝術 三月天沉浸式賞雨

【明報專訊】雨水已過，驚蟄未至，再迎春分、清明、穀雨……春天就這樣一步一步走近，在雨中，淅淅瀝瀝。有人愛雨，陶醉於雨中的朦朧與浪漫；亦有人憎雨，埋怨着濕漉漉的街景與腳步間濺起的泥濘。本地爵士音樂人關家傑顯然是前者，他眼中的雨，「場場都不同，好有趣，好有詩意」。用Jazz做配樂、用光影造視覺，關家傑與法籍媒體藝術家林思柏（Sébastien Labrunie）邀請觀眾去東九，一起賞《Ondées 穀雨》。

「起初，我並未察覺自己對雨水有什麼特別感覺。」關家傑對雨的鍾情，始於首張個人專輯Petrichor，意指雨水落在乾燥土地上散發的芬芳氣息。去年，他又發布新專輯Liquid Sunshine，液態陽光，「都係同落雨有關」。在與法國朋友林思柏聊起這個話題時，朋友又向他說起法語中的雨，「原來突然變大但十分短暫的雨、下毛毛雨、下漫長的雨，在法語中都有不同的稱呼」，「如果係咁，不如用不同的雨來做一set（系列）嘅歌」。兩人一拍即合，決定以雨為靈感，將關家傑擅長的爵士音樂與林思柏擅長的沉浸式視覺藝術結合，來一場用音符、燈光與投影共同打造的「雨中曲」。

細雨到大雨 盼喚「雨中mood」

第一首「雨中曲」，叫做Pluie Fine，對應法文中的「微微細雨」；第二場雨，是音樂會標題Ondées，指「突然間落下，時間好短的大雨」，通常在3月落下，與二十四節氣中農曆三月「穀雨」時的天氣類似；第三場雨則是大雨Mousson，「好急好大，是tropical rain（熱帶雨）」。3場雨，3種感覺，關家傑在創作時，並不想用音樂「扮番落雨嗰啲聲」，而是希望喚起觀眾的「雨中mood（心情）」，「每個人的mood都不同，可能有的人會好開心，比如我，有的人下雨時會好sad，有的人下雨時會好chill……我想用我的mood，去創作音樂」。

即興演奏與畫面互動

在關家傑看來，音樂會「最終極的目的」，是「喚起嗰種feeling」。其中，音樂是重點，現場視覺效果亦功不可沒。是次音樂會，沉浸式的視覺效果與音樂相互配合，「（林思柏）他們會給我一些圖像，我會以圖像為靈感創作；他們亦會根據我的音樂，調整現場投影的效果」。關家傑補充，除提前設定好的投影之外，現場還有「好多freedom（自由）、好多想像空間」，比如現場solo（獨奏）環節，場景會根據音樂發生變換；現場亦有即興演奏與沉浸式效果的即時互動，「我不知道鋼琴手會彈啲乜，會trigger（引起）個畫面做啲乜，又會影響到我彈啲乜」。

除現場演奏的音樂會之外，《Ondées 穀雨》還有免費向公眾開放的裝置藝術，將音樂會中的歌曲與場景定格。關家傑說，這種「installation（裝置）與音樂結合」的音樂會並不新奇，「坂本龍一都做呢啲」，但因對場地需求較大、成本較高，在香港比較少見。他續說，與音樂相比，舞台科技的進步更快，「50年前的結他現在還可以用來彈，甚至用來炒；但50年前的AI——如果那時有AI的話——已經徹底outdated（過時）」。但對於音樂家而言，在舞台上「與科技一起做音樂」卻不是新事，「結他、鋼琴都是科技；用電結他、電腦創作，更是科技」。在關家傑眼中，無論舞台科技如何發展，創作的核心仍然是人，「我想要科技是幫我做我想做的事，而不是幫我做完所有我能做的事——我想他幫我洗碗、洗衫，但如果他幫我分析、創作樂曲，還要我來做什麼呢？」

《Ondées 穀雨》裝置音樂會

日期：3月8、9日

時間：下午3:00、晚上6:00

地點：佐敦谷牛頭角道60號 東九文化中心樂館

票價：210元

詳情：bit.ly/4kcUU0v

文：王梓萌

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