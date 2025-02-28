Friday Planner：日夜所思

【明報專訊】連續做一件事66天可養成習慣；花上10年研究某個領域會變成專家。利志達創作漫畫40多年，漫長歲月裏畫的每一筆構成他生活中不可分割的部分。他近來在中環Touch Gallery舉辦個展「夜未央」，11張全新畫作題材涵蓋科幻、動作、愛情與懸疑。夜未央是指午夜前一段夜深人靜的時間，也是現代人入睡前難得的獨處時刻，滑着手機、翻看書籍或戴上耳機，四周的喧囂漸漸遠去，多麼想延續此刻的時光，永不完結。就像在展覽裏，利志達帶領觀眾進入變幻莫測的世界，沉醉在夜未央時刻。

夜未央也用作表達寂靜夜裏的相思。從黑夜到清曉，藝術家黃曉程重遊與已故父親結伴行山的路徑，獨自追尋日出，並創作成一系列繪畫作品。畫中描繪的有些是二人曾到訪但再找不到的隱蔽空間，有些是黃曉程重訪山徑時看到的熟悉景物。到大坑藝文空間THE SHOPHOUSE，從唐樓地下行至3樓，每隔幾步就見一幅繪畫，跟隨畫作中那微弱光線，踏訪黃曉程的回憶——你還在嗎？你還在嗎？我能感覺到你。你在那兒，對吧——藝術家記錄對父親的思念，也慢慢掀開黑夜的輕紗，尋找破曉的光芒。展覽名字「日東」也是向摯愛致敬。

「失去」是人生必然面對的課題，卻難以把感受宣之於口，有人選擇畫出來，有人選擇唱出來，由榞劇場製作、郭翠怡創作的獨腳戲「My Therapist Said: II - 《穿a窿》」就在劇場裏創造令人心安的傾訴樹窿。一身導遊打扮、「貌似郭翠怡」的女子會游走場內聆聽失去的故事，輕鬆幽默地講悲傷。每場完結都特設「演後談心環節」，請來岑寧兒、朱栢謙、雄仔叔叔、游學修等各路有血有肉的生命體隨機出現，一同低聲密語，告訴觀眾：you are not alone。

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