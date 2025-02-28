人聲AI聲鳥聲機器聲 藝場聲聲探思我者他者共存

「類鳥變奏曲」--裝置Cootastrophe會模擬鳥叫，有時用於驅鳥、有時用於吸引鳥。展覽中的「鳥叫」，不少是由葉若曦親手製作的Cootastrophe發出。（香港藝術中心提供）

【明報專訊】仿生人會夢見電子羊嗎？美國科幻小說家菲利普．迪克（Philip K. Dick）在小說Do Androids Dream of Electric Sheep?中想像未來，人與「仿生人」變得難以分辨；真實動物幾近滅絕，「電子羊」成為新寵。

書中的未來，是1992年。如今已是2025年，未來的未來。仿生人尚未出現，有關人工智能的討論卻絡繹不絕；電子羊還未代替真實的羊，但全球變暖、物種滅絕問題已迫在眉睫。香港藝術中心「HKAC CREATORS FOR TOMORROW」計劃日前公布獲資助單位，4個藝術項目中，兩個與科技有關。藝術家眼中，科技與人的關係有何新解讀？數碼時代，是人控制技術，還是技術控制人？

劇場內，一片靜寂，只有一盞吊燈垂下，將堆疊在地上的黑色鵝卵石微微照亮。舞蹈家湯馬士走到劇場中央，他的手臂上裹着銀色反光紙，昏暗的燈光下，宛如「仿生人」。「機械臂」舞動的聲音、身體與鵝卵石碰撞的聲音、劇場中的機器運作聲與空氣流動聲……寂靜中，一切聲音都被放大，再被埋在石下、貼在湯馬士身上的咪高峰一一收入。

觀眾席上，AI（人工智能）正飛速轉動「大腦」，「聆聽」聲音、調動「記憶」，將咪高峰收入的聲音分類，再經過算法作曲（algorithmic composition），將隨機產生的聲音變成各種音效，或似海嘯、或似風聲、或似電流。湯馬士在音效中即興舞蹈，進而產生聲音，AI再接收、再思考……如此循環往復，AI與舞蹈家共同創作，聲音與舞蹈即興對話。

王嘉淳「EnListening」 創作者、舞者與AI互聆聽

這是王嘉淳（Shawn）的研究分享與展演「EnListening」，他與自己開發的聲音演出電腦程式系統（程式）、舞蹈家湯馬士3「人」平等協作，完成演出。不做控制、不設預期，如何回應接收到的聲音，全由程式自己決定。「人們在衡量AI的成果時，總會用上人類的標準：能不能模仿人類的創作？生成的圖像會不會有6根手指？生成出來的音樂是否同某個作曲家的風格相接近？」王嘉淳說，人類將「類人化」（Human-like AI）作為評判AI的指標，但在他眼中，人類與AI的關係或許可以更進一步，「當AI已經可以做到這些事，我們是否可以尋找其他的possibility（可能性）、其他alternative（另類的）思考模式？」

王嘉淳探索出的可能性，是與AI互相聆聽、尊重與包容。他解說，設計程式時，他並未以ChatGPT、Dolly等任何「為滿足人類需要而設計」的現有程式為基礎，反而盡量將自己思考的過程拆分成步驟，再編寫成程式運行需要的程序。以自身為例，「聽到聲音後，我會記住聲音是怎樣的，因此程式有memory，可以短暫記住聲音」；王嘉淳會將聽到的聲音在腦中分類並與其他聲音比較，他亦為程式設計了「refer to database」功能，程式收到聲音後，會分析不同聲音間的數值差異。

擁有「思考能力」與創作自由的程式，在演出時一度拒絕回應舞蹈家的聲音，舞蹈家只能在沒有音效的劇場中獨自發聲、舞蹈。王嘉淳笑稱，程式宛如「teenager」（青少年），「有時引導它聽太大聲、太小聲，它就不願出聲」。程式選擇不出聲，雖在意料之外，但王嘉淳並不認為這是一種失控，「程式不似撳燈仔，撳下就必然有回應。無回應也在設計之中……儘管我們不知道它的不回應是如何推導出來，但不回應是當時情况下必然的結果」。

AI的拒絕，倒逼舞蹈家回應「無聲」。劇場中，到底誰是主導？王嘉淳反問：「主導是否等於主宰呢？我認為未必。」他續說，比起討論AI與人誰做主導，他更希望透過演出，反思自身的控制慾，思考「我者」與「他者」如何相處：「我們必須通過合作，才能成就一件事。也許在這個過程中，你是發起人，佔有更大的地位；但在整個計劃裏，你都只是一部分。我們必須合作，才能共存，無論是與電腦，還是與其他人。」

葉若曦「類鳥變奏曲」 讓人感受鳥之艱難

「仿生人」與人，或可在合作中尋求共存；「電子羊」與羊，卻似乎是種相互替代、難以共存的關係。在藝術家葉若曦（Heyse Ip）的展覽「類鳥變奏曲」中，滅絕的不是羊，而是鳥。「可能未來，鳥已經滅絕，或是人類將鳥趕走，城市中不再有鳥這種生物。」他想像。沒有鳥之後，城市會怎樣？葉若曦說，或許沒有鳥，仍會有鳥叫。展覽中有不少葉若曦親自製作的Cootastrophe（鳥類驅趕／吸引器），機器運作時發出哨聲，與鳥叫聲類似，有時用於吸引鳥，有時用於驅趕鳥。「聽到鳥叫，人們通常聯想到大自然，聯想到森林」，但事實上，「人們只是用某種鳥叫，代表了整個自然」。鳥叫一定來源於鳥嗎？顯然不是；有鳥的地方一定是自然嗎？也並不是，城市中依舊有鳥鳴。通過展覽，葉若曦希望叩問「城市與自然的邊界到底在何處」。

Cootastrophe之外，展覽中還有成片的防鳥網，觀眾必須時而躬身、時而抬腿，方可行完整個展覽；現實生活中，防鳥網「常被放在車站、露台、農作物上」，令鳥類無法通行。網的存在，讓置身展廳中的人類彷彿站在鳥的處境，感受鳥類如何在人為限制中艱難通行。葉若曦想像，或許某日，當人徹底將鳥驅逐出城市後，「想攞番啲自然感覺，又會用機器扮番鳥叫」；又或許防鳥網、Cootastrophe等技術，最終目的是令人類與鳥類在城市中更好的共存。科技之下，真真假假，界限早就難以辨明。

以鳥作象徵、以科技作手段，葉若曦說，展覽探究的仍然是「人」，「人如何控制城市中無法控制的事物？當人嘗試控制一切，人還是動物嗎？」王嘉淳與葉若曦都認為，科技與藝術的結合不是新事，如何透過科技與藝術反思自身，與科技影響下的世界共處，才是最值得思考的問題。「無論如何，我們都無法活在只有自己的幻想世界中，我們與他者共同存在，共同分享這個環境。」王嘉淳說。

HKAC CREATORS FOR TOMORROW - EnListening

詳情：bit.ly/41yZEXm

HKAC CREATORS FOR TOMORROW - 類鳥變奏曲

日期：3月1至30日

時間：上午10:00至晚上7:30

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心3樓張靜蘭實驗畫廊

詳情：bit.ly/41eAICT

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 數碼跨界]