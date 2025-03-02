{港產AI大模型達人}郭毅可 站在巨人肩上研HKGAI V1 香港AI發展 步伐穩健、方向正確

【明報專訊】《財政預算案》宣布成立香港人工智能研發院，財赤之下仍為此預留10億元，足見對人工智能發展的重視。預算案公布前夕，由政府資助的InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）發布首個香港研發的AI大語言模型HKGAI V1，是基於DeepSeek 671B全參數微調，並持續訓練而成。記者邀請科大首席副校長、HKGAI主任郭毅可受訪，介紹V1大模型的研發過程，也談談對香港人工智能發展的展望。

全參數微調DeepSeek模型

一個月上線HKGAI V1

2023年ChatGPT引起全球關注，卻不對香港地區開放。港府與香港的專家、科研團隊經過討論，決定建立本地的生成式人工智能研發平台，即是後來於同年10月成立的HKGAI。不到一年，HKGAI便開發出第一個大語言模型的版本「港文通」（生成式人工智能文書輔助應用程式），去年年中率先於政府部門試用。

持續追蹤DeepSeek發展

準備數據訓練系統

郭毅可認為，相較其他地方，香港暫時缺少技術能力、財力和人才，去做很多大模型彼此競爭，倒不如像現在集中精力，做一個非常好的模型。「我覺得香港政府是很聰明的，中國有一句話叫『因地制宜』， 所以我們已經知道自己的長（處）和弱（點）。」他闡述香港的研發方式，是先由政府內部試用，並面向世界上最好的技術，最後才一步到位。HKGAI團隊早於DeepSeek-V2去年中推出時，便開始追蹤其發展；與此同時，團隊持續培養自身系統的微調能力、價值觀對齊能力，花了很大精力去準備數據。這些訓練資料包括政府的公開資料庫、圖書館數據，以及特定領域的專業知識等等。

DeepSeek-R1今年1月20日對外發布，以低研發成本及高效能震驚全球。HKGAI團隊5天後開會決定就DeepSeek模型進行全參數微調。短短一個月後，HKGAI V1大模型已經上線，研發速度的確很快。郭毅可稱，這是由於HKGAI本來已有一個本地大模型，加上有很強的技術團隊進行微調。

香港市民可免費註冊使用DeepSeek模型，系統亦支持廣東話對話。在此背景下，為何香港仍有需要研發自己的AI大模型？郭毅可嘗試以通俗說法解釋，DeepSeek就像是大腦，神經元的連接經過訓練形成特定模式，組織成我們的思考。可是當這個「大腦」來到香港，會遇到不一樣的思考、表達方法，香港有自己的價值觀、風土文化，郭舉例自己作為上海人，「我就要重新學習，讀香港的書，聽香港的話，看香港的電影。」HKGAI V1基於DeepSeek 671B進行全參數微調，也就是把系統本地化，使其回應更貼近香港的文化、價值。

郭毅可形容現在像是「站在巨人肩上」，以高水平的DeepSeek模型作為基線，在研發路上繼續前進。DeepSeek採用開源模式，把「腦袋」（參數）交給全球的研發人員，而後者仍然要研究「學習方法」，使「腦袋」學習新東西的同時，持續不遺忘過去好的記憶，這正是難度所在。「如果我們學會了持續學習，也就學會了DeepSeek的學習方法 。這些方法如果看到它效率不高， 我們就可以再做改進。」郭毅可提醒，人類永遠會進步，「DeepSeek只是剛開始，不是結束」。

不過早商業化

HKGAI V1 發 布會上，團隊示範與聊天機械人對答，問旺角哪裏有「平靚正」的燒味檔，它推薦了數間餐廳並附上簡介；又展示以王菲新歌《世界贈予我的》歌詞重新作曲，效果不俗。模型有計劃開放予公眾以至企業使用，不過郭毅可強調先要確保模型穩定，舉例不同答案要有一致性，不能今天說某某是對，明天說是錯。此外，模型要有足夠的承載力，以應付大量用戶同時使用。「在沒有做出非常穩定、 非常被社會接受的系統， 我們也不談過早的商業化」，郭毅可認為這樣可以保證研究水平，「研究不急，我們等得起；時機到，我們也做得非常快」。

團隊近200人

年輕人是主力

郭毅可2014年創辦倫敦帝國學院數據科學研究所，做的就是人工智能開發。那段時間正是這波人工智能發展浪潮的開端，有關深度學習的研究已經開始，由DeepMind研發的人工智能AlphaGo更在2015年擊敗歐洲圍棋冠軍，一鳴驚人。從那以後，人工智能發展飛快，郭毅可感嘆：「我們（現在）一天的成就，可能是過去70年的成就。」因此他說「幹人工智能（行業）很苦」，領先世界的時間大概只有數小時，可能很快又會被超越。

身為人工智能領域的國際權威學者，郭毅可一直也在研究邏輯、推理。不過被問到是否需要教導年輕一代使用AI，他卻說他們隨時反過來教你，舉例從醫的兒子每天都要使用AI系統，「所以他是我的產品經理，我得問他怎麼弄」。俗語有云名師出高徒，郭毅可說人工智能行業是「高徒出名師」，要向身邊學生學習。HKGAI團隊接近200人，超過一半是90後、00後。「你想它（人工智能）發展這麼快， 年輕人當然是主力。」

HKGAI除了研發模型，也同步培養人才。中心主任郭毅可直言：「那麼大規模的一支團隊，在香港是可貴的，原來是沒有的 。」團隊成員大多從內地或其他國家來港，也有一些香港本地人才，但不太多。人才是流動的，他認為香港作為國際城市且網絡暢通，有助吸引內地和國際人才。有了HKGAI這個基礎大模型，他預期香港一至兩年內會冒出20多間公司。「水往低處流，人往高處走。系統愈來愈好，人才便愈來愈多。」

香港算力不足但效率高

望研發院連結「產學研」

人才以外，算力是人工智能算法運行和數據處理的根基。郭毅可指出，HKGAI V1的開發過程中，數碼港也提供了算力支援，「如果沒有他們的算力支持，我們也比較苦 ，沒那麼快」。由政府支持、於數碼港設立的人工智能（AI）超算中心去年啟用，首階段提供1300PFLOPS（每秒浮點運算1300千萬億次）算力，今年逐步提升至3000PFLOPS。郭毅可指出，若有足夠的算力，大模型迭代（進化）的時間也可縮短。以炒菜作比喻，一般煤氣爐要炒10分鐘，愛文森大牌檔用大火快炒，「兩分鐘就完了，炒得還好吃」。他認為香港現在算力並不足夠，但不足亦非壞事，說明使用效率很高；盲目增加算力也是浪費，應按研發團隊、企業的發展適時調整，以免耽誤其應用。

預算案宣布成立香港人工智能研發院，創新科技及工業局長孫東指，未來會考慮將HKGAI與研發院的發展整合，以推動AI在社會應用及產業發展。郭毅可個人認為，研發院可望成為連結「產學研」的膠水，亦可負責研究優化提供算力的組織結構、促進國際合作等工作。

AI治理須懂技術 法律可結合測假工具

HKGAI受創科局委託，參與制訂生成式人工智能的應用指引，創科局指將於不日公布。郭毅可提及，HKGAI是同步進行開發和撰寫指南，使指南得以與技術結合。自AI工具愈來愈普及，各地對於其治理存有分歧，譬如歐盟率先通過規範AI應用的《人工智慧法》，美國總統特朗普則大力推動AI發展。到底應如何規管AI，又不會窒礙科研？

郭毅可認為：「治理的人要懂技術，懂技術的人要懂治理，兩者不可分。」譬如當有人說不能讓機器有意識，他覺得這種討論從科學角度來說是缺乏深度，「什麼叫意識？」如果結合技術層面一起思考，便不會如此籠統提出問題。無可否認的是，存在深度偽造等對AI的誤用，郭毅可也認同需要治理，「所以我覺得一定是要平衡，當矛出來的時候，就要有精確的盾」。法律規管可結合測假工具，互相補足。

創新科技及工業局長孫東出席HKGAI V1大模型的發布會，表示在這波以人工智能為代表的科技浪潮中，香港沒有缺席。郭毅可認同其說法，而且香港在中國AI發展過程中濃墨重彩，人工智能企業商湯科技、無人機製造商大疆創新均與香港有關連。

研發道路清晰 也要跑得快

只談生成式AI發展，郭毅可也評價香港的步伐穩健，方向正確。「我們現在（研發）的道路比較清晰，不會去走彎路了，爭取不走彎路。但是走的道路清晰是好的，跑的也要快啊，這也是一個挑戰。 」有了HKGAI V1大模型，接下來要逐步建立生態，除了像HKGAI的技術開發者，還要有服務提供者（現在暫時只有政府）、算力機構和寬頻網絡等參與。

有意見認為，香港在AI發展方面步伐落後，但郭毅可沒有這感覺。當然凡事只有更好，沒有最好，他認為香港在算力增長、數據標準、人才培養等方面可做得更好。「落後不落後 ，最後看這個社會對它的接受程度」，他有信心，香港完全有可能成為中國AI程度最高的城市。此外，香港以至全中國的AI研究，同樣面臨原始創新的挑戰。郭毅可稱，DeepSeek給了大家很好的鼓勵，可以做得好的，「而且我覺得現在這批90後是非常出色的，他們有一種平視世界的心態」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao