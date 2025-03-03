建社區網絡：關注行為變化 發現隱蔽個案

【明報專訊】年近70歲的惠芳是長者中心義工，以前做報販時曾遇過一名老婦，1天買了3份相同報紙，結果要女兒退回，「那時不知道什麼是認知障礙症，以為只是年老沒記性」。後來當上義工，才接觸和認識到認知障礙症。她有一個相識多年、經常一起吃早餐的街坊，最近懷疑有腦退化迹象，「她成日喊肚餓，食完飯一陣就問幾時食飯」。惠芳建議她看醫生，但對方很抗拒，「她說老人家就會這樣，就連她家人也這麼認為」。

體驗患者生活 相處更有耐性

仁愛堂田家炳長者鄰舍中心社會工作幹事、註冊社工葉雅盈指出，社區中不少獨居長者或雙老家庭，對認知障礙症認識不多，不少隱蔽個案都未能及時診斷，因此社區網絡尤為重要。認知障礙模擬遊戲工作坊的對象包括長者、年輕人和兒童。「希望他們有更多認識和體驗，發揮自身能力去減低負面標籤和謬誤。」她說，近年社會對認知障礙症的關注逐漸提高，但只停留在基本認知層面，若公眾能從體驗中明白認知障礙與腦部有關，並了解患者的情緒和行為變化，更能建立正面態度與患者相處。

「以前只是知道認知障礙症，但感受不到。」由意見收集、遊戲設計到試玩工作坊，惠芳都參與其中。她說，以前面對認知障礙人士，只會覺得「算啦，忍一忍」；但經過體驗後，懂得以同理心去理解患者的困難，「因為他們有這個病，他們也不想」，自然在相處中更有耐性。

公眾若想試玩認知障礙模擬遊戲，可聯絡仁愛堂社會服務科專業及服務發展小組

查詢：2650 5560（電話／WhatsApp）

電郵：psd@yot.org.hk

社福機構如有興趣索取模擬遊戲套裝，可聯絡賽馬會社會創新設計院

電郵：disi.event@polyu.edu.hk