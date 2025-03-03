【明報專訊】體溫上升，感染是常見病因，包括病毒和細菌感染；其他原因還有免疫系統疾病、藥物敏感反應及某些癌症。

50歲的陳先生低燒個多月，沒有其他病徵；驗血報告沒有特別發現，肺部X光顯示左上肺有炎症反應，懷疑肺結核感染（pulmonary tuberculosis）。肺氣管鏡檢查確診，抗結核治療效果一般理想；必須小心藥物副作用，包括皮疹及影響肝臟功能。

發燒數周無病徵 確診淋巴癌

55歲的李先生發燒數星期，沒有其他病徵；驗血報告沒有特別發現，全身正電子掃描顯示胸腔及腹腔多組淋巴結腫大，淋巴結活組織檢查確診「高毒性瀰漫性大B細胞淋巴癌」。骨髓活檢未見癌細胞，李先生的淋巴癌屬三期；接受合適治療後，根治機會仍高。

30歲的陳小姐有低燒個多月，面部有皮疹，同時有關節痛，尿液有蛋白。驗血報告發現自身免疫指數呈高度反應，確診系統性紅斑狼瘡症；治療後反應良好，病情受控。60歲的陳太有低燒個多月，間中小便有血，沒有其他病徵。驗血報告沒有特別發現，腹腔電腦掃描顯示左腎有大腫塊；手術切除，確診腎癌。

痛風自服別嘌呤醇 出現藥物反應

65歲的王先生尿酸大幅超標，影響腎臟功能；還有痛風毛病，腳大拇趾經常紅腫痛。王先生自行服用別嘌呤醇（allopurinol），數天後突然出現藥物反應，發燒、全身出紅疹。服別嘌呤醇前，先接受HLA-B58-01基因測試，可避免藥物反應。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）