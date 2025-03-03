養生帖：耳穴按摩 安眠減壓

【明報專訊】耳穴按摩是一種簡單有效的自我保健方式，源於中醫經絡理論。中醫認為，耳朵與經絡有着密切的聯繫，《靈樞．口問》記載「耳為宗脈之所聚」，意指耳朵是全身經絡交會的地方。此外，耳朵與臟腑的關係也極為緊密，《靈樞．脈度》提到：「腎氣通於耳，腎和則耳能聞五音矣」。這些古籍記載都說明了耳朵與五臟六腑之間的聯繫。

神門穴緩失眠 耳背溝助降血壓

耳朵上穴位超過200個，對應人體的不同器官與系統。適當刺激特定穴位，可以調整臟腑功能，促進氣血流通、改善健康，例如，神門穴有助於緩解焦慮與失眠，提高睡眠質素；耳背溝幫助降低血壓，適合高血壓人群。

按摩耳穴時，可使用拇指與食指輕柔揉捏耳廓，或用指腹按壓特定穴位，每次1至2分鐘，力度以略有痠脹感但不引起疼痛為宜。以下是幾種常見的耳穴按摩方法：

‧整體按摩：雙手搓熱後，輕輕拉扯耳垂，並沿耳廓從上到下揉捏，有助於促進血液循環

‧穴位按壓：針對特定穴位按壓，每次按3至5秒，反覆數次

‧耳珠轉動法：輕捏耳垂，順時針與逆時針各轉動10次，有助於放鬆神經、紓緩壓力

耳穴按摩簡單易行，毋須特殊工具，即可在日常生活中應用。透過適當刺激，不僅能調節身體機能，還能促進整體健康，是一種值得推廣的養生保健方法。

文：寧志鵬（香港大學專業進修學院助理課程主任）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）