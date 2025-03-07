Friday Planner：再思女性

【明報專訊】 「巾幗不讓鬚眉」、「女中豪傑」的老調子早已唱完，明日為「3．8」國際婦女節，不妨放下「男／女」二元的框架，重新思考女性作為獨立個體於現代社會的生存狀况。

性別平等有所提升的當下，明擺着的歧視減少了，但隱流於明面之下，父權制度帶來的種種困境仍然存在——在學、在職、婚姻、生育、照顧，因為性別被迫作出某些選擇，並非罕見事。香港婦女中心協會賽馬會太和中心本日舉辦「我們的生命線」互動展覽，讓觀眾回到不同場景細思，是否還有不一樣的路途。

成為母親，在背負不請自來的壓力與被低估忽視的家庭勞動以外，或許還有為創作帶來轉向的一面。前進進戲劇工作坊明日（8日）繼續舉行的「種籽Show Room」，譚玉婷將會以非母親創作者的視角，與身為母親的藝術家盧詠琪同行，藉作品展演與現場對談，探索「為母則剛」與「犧牲艱難」下母職為創作視閾帶來的可能。

走出劇場，凱倫偉伯畫廊明日結束的展覽「超越界限：女性視野」，則展示全球不同女性藝術家的創作。如來自緬甸、以攝影為主要創作媒介的Khin Thethtar Latt（Nora），便在作品中以鮮紅的臉龐掩蓋身分，突顯在壓迫政權下身分和個性的消失；而本地藝術家何幸兒和劉寶欣亦通過版畫和繪畫表述自身的本土身分和地方感。從他方到此地，相互和鳴。

間或有人笑稱「history」意為「他的故事」，據語源學考究實為謬論，但也令人反思，有關女性的故事又是否有好好被記下？亞洲藝術文獻庫明日舉辦「藝術+女性主義：維基百科編輯馬拉松2025」活動，讓參加者討論、創建及改進維基百科上有關亞洲女性及非二元性別藝術家和創作者的內容，增添相關資訊在網絡的豐富度。為慶祝「藝術三月」，M+博物館亦會於周日（9日）免費開放標準門票展覽，不妨以此為周末畫上句號。

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