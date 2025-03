植入Art Basel平台 奢侈品牌投資藝術 逆市發揮軟實力

next

【明報專訊】巴黎除了是浪漫花都,時裝與藝術亦是城市形象關鍵詞。趁着2024年巴黎奧運,法國政府善用這個國際盛事作為平台,進一步弘揚當地時裝與藝術的軟實力,之後在去年10月迎來首屆巴黎版本的Art Basel Paris(下稱ABP)。雖然全球奢侈品市場放緩,但ABP期間的多項活動卻有趣地成為多個奢侈品牌的植入平台,帶動逆市中另類的藝術投資方案。Art Basel即將在3月底回歸香港,ABP展覽及奢侈品牌的藝術取向,可會為藏家帶來參考價值?

對大財團而言,藝術一向是發財立品項目,大多屬企業社會責任,是燒錢而非賺錢項目。而對比普羅大眾,有錢人好像有另一套金錢價值觀,如在倫敦Frieze拍賣周所見,在全球經濟低迷的時期,藝術品成為投資工具,有的變賣藝術品換取金錢,有的邊買邊賣讓自家收藏能精益求精;不少奢侈品集團亦意外地在市道疲弱之際,投放資源到藝術市場。

首屆ABP 結集設計展、拍賣行開幕

藝術一向屬亂世中較次要的事項,大部分人也希望減少支出以求安身立命。但不少奢華財團在ABP期間加入戰團,當中最大的主因,是始於2022年、原名為Paris+ par Art Basel正式在2024年成為ABP,納入為Art Basel一員。Art Basel紮駐之地向來是重要的收藏城市,在收藏界一向具帶頭作用,而Design Miami.Paris設計收藏展亦緊隨ABP舉行,成為匯聚全球收藏家契機。ABP的新旗幟成為噱頭,帶動品牌贊助曝光,除了與Art Basel合作多年的UBS、BMW、Audemars Piguet外,還有Guerlain和時裝電商GOAT;而Design Miami.Paris則吸引到Louis Vuitton、Fornasetti、Range Rover等。

ABP舉行期間,也有不少針對收藏家的周邊活動,Design Miami.Paris以外還有THEMA國際藝術設計展、由31家藝廊首次結集舉行的Matignon Saint-Honoré藝廊之夜、蘇富比巴黎新總部開幕夜等,都是針對全球頂尖收藏家而設。不少品牌把握時機出手,例如Chanel贊助了於龐比度中心舉行的節目Chine-A new generation of artists,主打中國新秀藝術家;Maison Alaïa則與法國創意料理單位We Are Ona合作,舉行La Table Alaïa,將時裝討論與晚宴結合;而當中最重槌出擊的,該是Louis Vuitton。

大皇宮設置品牌美術館周年展覽

Louis Vuitton早於2006年便成立了藝術基金會Fondation Louis Vuitton(下稱FLV),FLV美術館則於2014年開放,首屆ABP正好遇上美術館10周年。品牌於ABP展場巴黎大皇宮2樓的正中位置,設置有關FLV美術館建築師Frank Gehry的展覽,除了展出美術館建築模型、草圖和館內餐廳Le Frank的同款金魚吊燈外,亦有Frank Gehry在2023年為品牌設計的Capucines系列限量版手袋、2021年設計的香水瓶塞,以及他為品牌設計的首爾旗艦店草圖等作品。品牌曾與Richard Prince、草間彌生和村上隆等藝術家合作,今次是少有地以建築師為焦點。ABP會場以外,美術館本身亦舉行Pop Forever, Tom Wesselmann &...展覽,在美國藝術家Tom Wesselmann的作品主軸以外,帶來KAWS、Jeff Koons、Andy Warhol等普普藝術風格作品,亦有曾與Dior合作的美國藝術家Mickalene Thomas以Tom Wesselmann的創作為靈感的水晶作品Tan n' Terrific, 2024。

伙拍藝術家推雕塑香水

Louis Vuitton母公司LVMH擁有不少品牌,在ABP展場內亦有多重曝光。早於2009年開始與Art Basel合作的香檳品牌Ruinart,便展示了喀麥隆藝術家Pascale Marthine Tayou為品牌創作的玻璃果樹Cerf Contrôle,品牌去年亦在發源地Reims開設4 RUE DES CRAYÈRES雕塑公園,投資藝術。集團旗下的美妝品牌Guerlain則與法國藝術家Julie Beaufils合作推出全球首個會場限定2000支藝術展香水Œillet Pourpre Art Basel Edition,並展出韓國藝術家李禹煥為品牌推出的限量21支2公升藝術雕塑香水Flacon Quadrilobé。

LVMH集團以外另一矚目的參與品牌,是意大利品牌Miu Miu,它找來巴塞隆拿當代藝術博物館總監Elvira Dyangani Ose策劃Tales & Tellers藝術展,將品牌2025春夏系列場景重現於Palais d'Iéna。場內除了播放品牌的Women's Tales系列短片外,亦找來波蘭藝術家Goshka Macuga與意大利劇場導演Fabio Cherstich合作,讓觀眾能走入劇場。一系列活動除了反映奢侈品集團對藝術作為品牌化和市場策略的重視程度,更反映了藝術的藍籌價值,而對於一般藏家或是藝術愛好者來說,也可以留意這些被集團相中的藝術家的收藏潛力。另一個有趣而非奢華品牌的案例,是香港旅發局與Art Basel開展3年全球伙伴合作計劃,於ABP會場開設茶餐廳作首炮,展示香港藝術家楊沛鏗的作品之餘,亦提供多款茶餐廳食品,以藝術提升香港形象。

