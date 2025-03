一杯咖啡 一室遊記 一棟唐樓內環遊世界

【明報專訊】讀書與旅行,一靜一動,一個漫遊紙上無垠宇宙,一個腳踏土地探索大千世界,看似性質相反的兩件事,在旅人眼中卻是緊密扣連。長沙灣有間樓上書店,以旅遊作主題,但架上不見閃令令封面的旅遊指南,盡是旅行文學、旅人故事、世界史地、環球美食等書籍。除了書本外,在這一整棟圍繞旅行而設計的唐樓內,樓下是旅遊主題咖啡店,樓上則舉辦旅遊相關活動;從吃、閱與聽,將世界濃縮在一棟樓之中。

旅人落地做生意,通常是hostel、書店、咖啡店或酒吧其中一樣,背包客林輝與霍文芔(Sonya)4樣中3樣,只差hostel就達成大滿貫。新冠疫情下停飛,他們先在深水埗開設餐廳Lonely Paisley賣美食、美酒,去年在長沙灣租下一棟唐樓開設「渴喝」,地下是咖啡店I'm Thirsty,2樓書店Thirsty for The Unknown,3樓是多用途空間,還有閣樓與天台,全棟樓圍繞旅遊打轉,將他們在旅途上獲得的養分,以不同形式滋養社區。

萬卷書與萬里路 相輔相成

林輝和Sonya踏上旅途,背包總有一本書,每每到訪陌生地方,都會閱讀與旅行地相關的書,了解當地風土人情、歷史背景,攝取旅行的養分。「知識在旅途上很重要,如果不是只想chill、玩完就算,很難只靠旅行,還要讀書才可更了解世界,令旅程更有意思。」林輝說,例如去年帶團到敘利亞和黎巴嫩前,他讀了不少相關的書,豐富知識;Sonya曾在古巴接觸當地華人,回來後看書更了解他們的處境。閱讀與旅行,都是認識世界的窗口,常言道「讀萬卷書不如行萬里路」,比起將兩者放在對立面,林輝形容它們的關係更似相輔相成,「You can pretend to care, but you cannot pretend to be there(你能假裝了解,卻無法假裝身處現場);閱讀可幫你更掌握一個地方,但若只讀書而不去旅行感覺很不同,即使我讀了幾本關於以巴的書,仍遠遠不及真正踏在以色列與巴勒斯坦的土地、站在耶路撒冷內感受到的衝擊,親身到訪當地再加上讀書,那股衝擊感大很多」。

翻閱旅遊書籍,不單限於旅人。「閱讀可經歷他人的旅行」,Sonya說遊記所記述的一切都是自己無法經歷的,即使一樣的行程,都會有不同的遊歷與感受,從他人的旅程,總可有所得着。例如完成朝聖之旅、攀登高峰、絕症患者去旅行等突破自我的遊記,「這類旅遊書容易鼓勵讀者,原來這不是一件不可能的事」,書上實在的文字與影像,讓人鼓起勇氣踏出一步。

背包客打理的書店,選書、定位自然有其風格。在書店繞一圈,除了陳列在角落的背包客指南Lonely Planet,旅遊工具書並不多,較多是旅行哲學、遊記、世界史地等直接與旅遊相關的,另一類則是與旅遊相關的興趣,如飲食、攝影、建築等,還有生死議題、本地社區、流行文化……驟眼看有點雜,Sonya拋下一句︰「其實這個世上發生的一切,都可以是旅行的一部分。」本地遊自然是其一,生死題材看似無關,但他們詮釋成「人生是最長的旅程」,說得頭頭是道。店內一隅出售他們精挑細選的旅遊選物,如土耳其飾物、尼泊爾線香、印度cashmere圍巾、地圖等。

旅遊復常,兩個曾在外地多過留港的旅人,卻選擇「困」在這棟唐樓,減少出遊。賣書、賣啡以外,還頻頻舉辦活動,只有28日的二月已舉辦多達20場活動,從分享旅人故事的地攤、旅遊講座、研讀國際議題選書的讀書會,到電影分享會、社區跑步團等,以旅遊為引子聚集各式各樣的人。走遠了、看多了,旅人最後落地關注的,都是自己生活的城市。這棟因緣分而遇上的唐樓,讓他們有一個發夢的地方,Sonya說:「我們留在這裏,連繫不同的人,很想讓大家覺得香港是fun的,不要再說香港很悶了」。

渴喝

地址:長沙灣青山道452號

IG:@thirsty.hk

