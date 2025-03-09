【明報專訊】雖然已經過了逾周，不少人仍在消化方大同的死訊。愈來愈多本非歌迷或粉絲，因聽說死訊而開始接觸和認識他，邊讀不同的悼念文字邊跟着歌單聽歌，再而感到惋惜和心痛。趙雲流了很多眼淚。她一開始是忠粉，繼而淡出，近日一再重新發現。潘拔筆下，方大同更是奇葩一般的存在——「他為我們唱出的，不也是魔法般的音樂嗎？」想起早前在一場文學講座裏黃碧雲談創作，談得真誠也很袒露，其中一處她說到創作的熱情，她相信「熱情去到最後會變成意志，一種喺退卻同前進之間循環嘅力量」。讀着聽着，就是無法不受方大同對音樂與生命的熱情和意志打動。

奧斯卡得獎電影《粗獷派建築師》現正上映，近年粗獷主義建築美學在香港也廣為談論，電影料亦會引發一股建築熱？今期先帶大家透過波蘭攝影師Nicolas Grospierre的鏡頭深入前蘇聯及東歐，看奇觀一般的建築特色，反思背後的時代意義。

還有一篇關於應對財赤的文章，細數政府近年及未來預算裏，已經連續8年透過調撥不同名目（包括涉及醫療教育範疇）的基金款項以填補政府開支，讀完更加認識到：滅赤很難，也很迫切。

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文˙黎佩芬

圖˙賴雋旼

編輯˙王翠麗

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