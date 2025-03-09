料理分子：台式園林與江南名菜

【明報專訊】「你們明天有什麼行程嗎？」我問賢和台中來訪的朋友巧克。賢說：「明天可以先去板橋慈惠宮對面吃肉圓和四神湯，然後走路去後面的林家花園，之後再出台北地下街看扭蛋吧。」我們一致贊同。那天是巧克來台北找我的第一天，我們半年前已購買了草間彌生台北展覽的早鳥門票，若現場購票需要380新台幣（約97港元）。正所謂「早起的鳥兒有蟲吃」，提早購買產品會有折扣，顧客受惠。另外對於主辦單位也可預測展覽購票狀况，安排入場人數或展覽場次等。台北在過去舉行了很多不同大小的展覽，烘焙展、寵物展、嬰兒展、紅酒展、動漫展及世界各地藝術家的作品展覽等，在網絡上或便利店使用它們店內的多用途機器可享用早鳥優惠，購買各式門票，十分便利。

府中站嘗美食

過去4年，巧克每年年初都會來我們家度兩日一夜。7年前，我們在日本京都的福知山市青龍椒採收農場打工時認識。我們臭味相投，喜歡參觀美術展覽，會留意有什麼展覽可以一起參加，漸漸變成習慣，碰面聊天，在家吃小火鍋，討論台灣民生政治，非常有趣，我們十分享受這些時光。第二天坐公車到板橋的府中捷運站，在肉圓店外稍等了一會。這小店是一個路邊檔，只有6個座位，55新台幣（約14港元）兩顆大肉圓，配上秘製的醬油膏和辣醬，蒜味足，甜辣味互相呼應；65新台幣（約17港元）的四神湯，是由山藥、茯苓、芡實、蓮子、豬肚和米酒煮成的湯品。有些店家會加入「第5神」薏仁，與貴一點的芡實混合，減輕成本。它是一道富含營養的藥膳湯品，有助於促進新陳代謝、增強體力、調整體質及促進食慾等。我享用完湯品後感到身體有點發熱，冬天飲用真的令人舒暢。

林本源園邸

出發林家花園，先穿過食肆林立的黃石市場。炸白粿、芋頭粿、米腸，黃金蘿蔔糕、 蚵仔煎、上海鍋貼、人氣手工麻薯配花生粉、肉包、麥芽餅、餛飩湯、糯米腸、蓮藕膏等，隱世美食多到數不完。來到林家花園門口，得悉凡有學生證或新北市居民（即戶籍設在新北市）可免費入場。台灣身分證後有一戶籍欄，如我的戶籍是依附我的老爺奶奶家，若我先生買了房子便可自設戶籍。林家花園是台灣人口耳相傳的叫法，「林本源園邸」才是它真正的名字，它是目前台灣僅存最完整的園林建築。以前的富商追求生活享受，亦希望利用精緻的園林來招待官家或生意往來，不惜傾盡巨資來興建優美的庭園。但是由於天災或戰亂，很多建築已被破壞或因缺乏維修而漸漸消失。板橋的林本源園邸，從民國三十八年（1949年）後屢遭破壞而日益傾頹，幸得多位文物專家根據考據進行多次整飭修建，終於恢復了昔日的部分舊貌。林家花園是一座認識台灣歷史與傳統建築的寶庫。進入園邸入口後便到達「觀稼樓」，緊接着是「三落大厝」、「方亭」及書庫「汲古書屋」；再往前走有讀書觀戲的「方鑑齋」，可遠眺景色的「來青閣」；再往前走幾步有「橫虹臥月」和可觀賞花木的「香玉簃」；再往前走有賞月的「月波水榭」及可宴客的「定靜堂」，最後在出口外有榕蔭大池。

台灣四大名園

台灣的園林最早始於荷蘭統治時期，以「四大名園」最為著名，分別為台北林本源園邸、台南吳園、新竹北郭園和台中霧峰萊園。 園林中的園牆分為圍牆、院牆、廊牆等，園內的牆面形式有波浪牆頭的雲牆，有如階梯狀的階梯牆，也有如書卷形的書卷牆。牆面上常鑿設漏窗、門洞、空窗。為了採光通風以木條材料組成各種形狀的漏窗，又稱花窗，施造方法通常在牆上預留空間，以紮筋支撐主體再和以土石，或以磚瓦磨製輪廓，然後鑲嵌於牆面，再以泥塑勾勒細部樣貌塗勻，最後敷彩，實用之餘也具營造視覺藝術之功能。林本源園邸會分時段提供導覽老師為遊客解說，可進一步了解園邸歷史和建築設計。在園內四季皆可以欣賞不同的植物：白肉榕、山菜豆、第倫桃、金絲竹、睡蓮、茉莉花、山茶花、芒果樹、黑板樹西洋杜鵑花、梅樹、紫花酢醬草和葫蘆竹等。園內設有無分性別的友善廁所，還有一家小小的紀念品店，售賣用心設計及外表精美的商品。此園絕對是值得參觀的景點，參觀當日很多遊客穿上古代服飾到處拍照，也有韓國年輕女性穿著旗袍留倩影。

鮮美醃篤鮮 無添加調味

今天製作的菜式呼應林家花園的古色古香，是一道頗有歴史的湯品——醃篤鮮。台灣有很多外省人，所以這道江南菜式也是其中一道台式家常菜。「醃」指的是醃製的鹹肉，常用的鹹肉有金華火腿或自家鹽漬的五花肉；「篤」則是以小火長時間煨煮燉製，在煮的過程鍋內發出的「篤、篤、篤」聲響；「鮮」就是湯頭的味道鮮美無比。 今次使用了台灣百年老店的金華火腿，沒有額外添加調味料，湯水的鮮味來自金華火腿。百頁結，即豆腐皮，把豆腐皮打結，防止黏鍋底變焦，這款百頁結愈煮愈入味。冬天是吃台灣筍的好季節，爽口清甜，為湯品加分。湯色愈白濁滋味愈濃厚，來自豬肉和雞骨的功勞。青江菜用來點綴，配上炸金華火腿脆包，變成了一頓用心製作的豐富晚餐。這次煮了一大鍋的醃篤鮮，我們夫婦二人一口氣當晚餐吃光光，滿足滿意。

醃篤鮮。食譜

【材料】 （4人份）

‧金華火腿……80克

‧豬里肌肉……150克

‧白肉雞……半隻

‧綠竹筍……3隻

‧百頁結……3個

‧料理酒……20毫升

‧水……2500毫升

‧青江菜……3顆

【做法】

1.將半隻雞清洗乾淨，瀝乾水備用

2.金華火腿切粒，約0.5厘米大小

3.豬里肌肉切粒，約0.5厘米大小

4.綠竹筍切粒，約5厘米大小

5.把水、白肉雞、金華火腿粒和豬里肌肉粒一起加熱，以大火煮10分鐘至水滾

6.把鍋內的雜質撈起，確保湯水保持清澈。水滾後調至中細火，蓋上蓋子但保留一條縫讓蒸氣揮發。以小火煮80分鐘

7.把鍋內所有材料湯汁倒入瓷煲內，加入綠竹筍粒、百頁結和料理酒，以中細火煮37分鐘

8.最後把已切成兩半邊和清洗乾淨的青江菜加入湯內煮3分鐘。完成

炸金華火腿脆包 。食譜

【材料】（4件）

‧3厘米×6厘米厚吐司……4片

‧金華火腿薄片……4片

‧雞蛋……2隻

‧炸粉……80克

【做法】

1.先把厚吐司切一個口袋，但不要切斷整片吐司

2.把一片金華火腿薄片放入吐司口袋內，吐司各表面沾上一層炸粉

3.再把吐司沾上一層蛋液，然後再沾上一層炸粉

4.溫度升至170℃，吐司炸至金黃色

5.把金黃色吐司一切三，完成。可配湯品享用

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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