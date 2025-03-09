社會實驗：跳出身分框框 做自己拒被標籤 年輕媽媽不只是媽媽

媽媽去上課，最擔心的莫過於子女照顧安排。計劃安排幼教老師帶領小朋友的成長小組，母女（子）齊齊上學去。（風信子行動提供）

年輕媽媽Apple（中）參與計劃前並無社福機構支援，單打獨鬥照顧女兒。現在她把握自我增值的機會，亦有社工跟進其個案。圖左為明愛「風信子行動」年輕媽媽支援及發展服務社工楊映雪，右為社工廖嘉欣。（黃志東攝）

【明報專訊】根據政府數字，2023年有1216名嬰兒由24歲或以下媽媽誕下。年輕媽媽身兼青年人、女性與照顧者三重身分，但部分人肩負照顧重擔，彷彿只餘下「媽媽」一個身分。趁着三八婦女節，記者訪問了年輕媽媽、還不足23歲的少女Apple。社會總往人身上貼標籤，Apple去年參與一個生涯發展計劃，學習如何重拾自我，為了女兒也為了自己。

背景

項目：年輕媽媽生涯發展×實習計劃

Rosewood Foundation Career Pathway

目的：協助年輕媽媽適應照顧者身分，提高情緒韌性及能力感；協助她們規劃生涯發展，拓展青少女身分的個人發展

人物：年輕媽媽、明愛「風信子行動」、瑰麗慈善基金、教育界（明愛社區書院）與酒店業界

18歲意外懷孕 輟學獨力湊女

3歲多的女兒正在上幼稚園，Apple利用空檔來到明愛「風信子行動」服務中心，與記者分享她的故事。18歲那年，她正在修讀酒店管理的高級文憑課程，因意外懷孕中斷了學業。成年不久便成為新手媽媽，她從小到大跳舞、打波的興趣一併擱置，「一做了媽媽就好像困獸鬥，什麼也不能做，只知道自己一起身睜大眼便要照顧小朋友」。

女兒初出生時，因健康狀况要多次接受手術，加重Apple的照顧負擔。身旁沒人支援，她還要忍受批評。「『你怎樣做媽媽？為何不懂照顧？』永遠都在說你不好。」後來她毅然離開孩子的爸爸，自此與女兒二人生活。有時壓力爆煲，出現負面情緒，但她自知性格是「怎樣也要撐住」。

經朋友介紹，她報名由明愛「風信子行動」推行的「年輕媽媽生涯發展X實習計劃」。計劃提供酒店業培訓，剛好是Apple以前修讀過的範疇。課堂內容圍繞酒店內部運作，教授如何以英語跟客人溝通、餐盤如何擺放等實務。可是年幼女兒由誰照顧？原來當媽媽在明愛社區書院上課，學前子女可同步在隔壁課室託管，參與由幼教老師帶領的成長小組。Apple起碼放下心頭大石，上課時毋須擔憂女兒。母女一同下課，她觀察到女兒不但玩得開心，還多了說話。

酒店實習 彈性工作兼顧育兒

在瑰麗慈善基金支持下，Apple和其他參與計劃的媽媽有機會於集團旗下酒店，完成120小時實習。計劃特別安排年輕媽媽在實習前分享，讓酒店了解她們的挑戰和需要，並根據需求安排彈性工作時間。譬如Apple可以先送女兒上學，再到酒店實習5至6小時，並在女兒放學之前下班。家庭友善的工作環境使Apple更放心，有一次女兒身體不適，經理批准她臨時請假，「起碼上司明白年輕媽媽的狀况」。

Apple要獨力照顧女兒和患病家人，暫時無法工作；但如果時間許可，她渴望得到工作機會。這位媽媽解釋原因，沒提及金錢考量，而是因「不想困死自己」，怕與社會脫節太久。她現在常參與活動，想拓闊視野，出發點也是為了女兒。「如果多學些東西、多看這個世界，我有很多角度，（知道）怎樣去教導小朋友，又可以把自己的經歷告訴她。」

Apple話不多，但當被問到想改變社會哪些對年輕媽媽的既定印象，她把想法娓娓道來：「年輕媽媽不等於不負責任，不會照顧小朋友。好多聲音都會話，年輕媽媽生咗（小朋友）出來唔理，或者丟到孤兒院；但其實可能你睇到嘅只係小部分。」像她一樣，其他參與計劃的年輕媽媽也為子女「落心落力」。對於有意工作的媽媽，Apple希望獲僱主賞識，「不代表有（媽媽）這樣的角色，她們便是錯的，她們都可以努力做這件事」。

社福界×教育界×商界 三方協作

明愛「風信子行動」年輕媽媽支援及發展服務社工楊映雪表示，如今社會有所進步，更多人質疑「女人生了小朋友就要在家照顧」等傳統觀念，不過年輕媽媽仍面對不少挑戰。除了與一般媽媽一樣承受照顧壓力，她們同時身為年輕女性，兩身分結合使其置於獨特的處境。畢竟成年至20多歲仍是尋覓自我的階段，她們也有個人發展的需要。楊映雪舉例，沒有人會質疑青少年讀書，「但是我們會問『為什麼一個年輕媽媽要去讀書』」。

她聽過不少年輕媽媽反映，身邊人覺得她們應先顧好小朋友，發展自己是浪費時間的。社會的無形壓力使她們對工作、學業卻步，擔心放下小朋友就等於我是不合格的媽媽」。然而當同齡人上學、上班，年輕媽媽全天候照顧子女，會覺得人生恍如停頓幾年，對重拾工作欠缺信心。

年輕媽媽與工作的距離，或許並非想像中遠。這次計劃的服務模式是由社福界支援媽媽個人發展，教育界提供培訓，商界安排家庭友善的工作環境。三方協作實驗的結果相當成功，楊映雪說逾八成參與首年計劃的媽媽找到兼職或全職工作。就算像Apple未可即時投身職場，媽媽們亦更願意多方面嘗試，發展自我。楊映雪提及，加拿大設有年輕媽媽學校，同時提供托兒配套、醫護支援，「外國未必覺得你生了小朋友，這階段便沒有（其他發展）」。 香港有沒有這樣的可能性呢？

同路人支援網絡打氣

回想在酒店實習時，Apple跳出舒適圈，在房務與餐飲兩個崗位之間選擇了後者，「想自己突破，嘗試勇敢去跟人溝通」。做酒店餐飲大多時間要與客人對答，使Apple變得更勇敢。有同事提點她不要只顧做，要多想想客人需要。表面上是工作技能，她卻有生活上的反思：「（不論）處理什麼事，未必只有一個角度去想。」現在當Apple不開心的時候，她會試着思考是否有其他解決方法，避免被負面情緒牽引。

計劃除了裝備年輕媽媽面對職場需要，事前亦與她們進行一系列活動，協助適應與子女分離，管理情緒與壓力，亦建立媽媽之間的支援網絡。Apple認識了更多同路人，才知道有如婆媳關係、學業事業被逼中斷等挑戰非她獨有。媽媽們互相打氣，正能量托住Apple，「原來我自己也不是人家想像中那麼差」。她不再往下沉，學會過濾不合理的批評，並清楚自己做得最好的地方，就是對女兒無盡的支持。「無論女兒發生什麼事，我都不會像別人說的那樣拋棄她。」她面帶笑容透露，現在女兒健康有所改善，不用頻繁進出醫院。

暫忘照顧者身分 重拾往日興趣

計劃有一半時間涉獵酒店業知識，其餘時間則是由社工開組，帶領年輕媽媽整理過往經驗。楊映雪提到，很多媽媽有了小朋友便遺忘了過往的經歷，希望藉計劃提醒她們：「照顧的經驗會幫到你的將來，並不是空白了；而做媽媽以前，你也種下了很多興趣、想發揮的東西，我們重新取回來。」

楊姑娘注意到Apple的變化。最初在一眾媽媽中，她比較安靜內向，但後來開始更多表達自己，甚至成為第二年計劃的義工，向其他媽媽分享經驗。雖然現階段未可工作，但Apple積極參與活動，例如蛋糕裝飾班、調酒班，暫且放下緊繃的照顧者生活，「這個時間是屬於我自己一人，而不是只顧小朋友」。她對藝術尤其感興趣，其實也是呼應兒時「我的志願」——服裝設計師。當上媽媽，時間彷彿停頓了；現在時光逐漸重啟，誰說做媽媽便少女不再？未來Apple未必會投身酒店業，但這次生涯發展計劃使她渴望突破，想到自己不止是媽媽，更加是「自己」，「去學東西不代表不負責任，對小朋友、對自己也是好事」。

Apple的另一轉變是更注重打扮，原來計劃其中一節邀請造型師談個人形象，教媽媽按身形作不同裝扮。在育有小孩之前，Apple就像時下的年輕人一樣喜歡打扮；但後來她發現，身穿太多配件不便照顧幼兒，自此每天都是「T恤長褲」。她曾試過稍微打扮一下，卻在街上引來不友善的目光，彷彿在告訴她，媽媽不應該這樣穿。參與計劃後，Apple觀察到不少媽媽也會打扮，加上她在酒店餐飲實習時，化妝有助樣子看起來更精神。她重拾「扮靚」的心，往自己身上花多點心機，媽媽不一定著得頹。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、風信子行動

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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