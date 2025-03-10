醫路同行：「睇開啲」可治抑鬱症？

【明報專訊】問：什麼是抑鬱症？

答：抑鬱症是一種情緒病，主要病徵為情緒低落，對事物失去興趣和疲倦等。成因跟腦部神經傳導物質失衡有關。抑鬱症的診斷是基於臨牀精神狀態評估，其病徵亦跟其他情緒病類似，病人不應單靠網上某種評估分數而自我診斷，這是非常危險。此外，某些藥物或內科疾病（例如甲狀腺素分泌過少）均會導致類似抑鬱的病徵，故必須找醫生作專業診斷。

問：抑鬱症可以不看醫生嗎？

答：如果沒有適當治療，可能導致抑鬱症惡化，例如自殺念頭增加或出現幻聽等，因此必須由醫生作出專業診斷及治療。

問：病人「睇開啲」可否治好抑鬱症呢？

答：抑鬱症是一種腦部內分泌失調而引致的情緒病，需要靠醫生專業診斷和治療，單靠自己「睇開啲」並不可以完全治好。

問：抑鬱症是否因為病人軟弱而致病呢？

答：當然不是。如上述所言，抑鬱症是一種腦部內分泌失調引致的情緒病，並不表示病人軟弱。我們亦不應該標籤情緒病患者，否則或會妨礙他們接受適當治療。

問：抑鬱症治療有效嗎？

答：根據美國精神科學會的研究，大部分（70%至90%）抑鬱症患者對治療都有良好效果。

問：治療抑鬱症，不服藥可以嗎？

答：藥物治療是抑鬱症治療方案中的重要一環，新一代抗抑鬱藥物的副作用已比舊一代顯著減少。藥效約需2至3周才會充分顯現，所以病人應該依照醫囑服藥。

新一代抗抑鬱藥副作用減

問：抗抑鬱藥物會否令人變成「喪屍」一樣，嚴重影響日常生活，並導致不能工作？

答：如上述所言，新一代抗抑鬱藥物的副作用已明顯減少，對大部分病人的日常生活和工作都沒有太大影響。相反，如果抑鬱症未獲適切治療，則可能會導致患者精神委靡不振、情緒低落、集中力下降和記憶力下降等，對日常生活和工作都有壞影響。

問：抑鬱症患者可以喝酒嗎？

答：酒精有可能刺激大腦內的情緒區而導致症狀加劇，而且很多抗抑鬱藥物服用時都不適宜喝酒，以免藥物和酒精相冲，所以不建議患者喝酒。

問：抗抑鬱藥物是否要「食成世」？

答：根據英國國家臨牀卓越研究所（NICE）的指引，第一次抑鬱症病發需要等病情受控穩定後，再最少服藥6個月，之後經醫生評估下才可慢慢減藥。病人切勿自行胡亂停藥，否則或引致病情惡化或復發。

文：林煒

（香港中文大學醫院精神科專科醫生）