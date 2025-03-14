【明報專訊】又到3月，藝文界好熱鬧。「藝術三月」（Art March）如期而至，大如Art Basel、Art Central，牽動全城目光；小如各畫廊、藝術空間，藏身城市不同角落，亦帶來多樣展覽、活動。觀眾好開心，藝術家卻「叫苦不迭」——「好忙！」攝影藝術家朱德華用兩個字概括他的藝術三月。穿梭於大展覽與小畫廊，見過天南地北各式藝文風景，朱德華帶到今期「美藝客廳」的，卻是一張櫈。

一張櫈，一張舊櫈，擺在家中某個角落，想必不會被客人當做藝術品。朱德華卻說，這張30年前購入的木櫈，其實大有來頭——英國設計師賈斯珀‧莫里森（Jasper Morrison）為1980年代末在柏林舉行的家具展設計並親手製作了這張Plywood Chair，用簡單切割的木板拼成。朱德華說，櫈座位處的木板尤其薄，坐下時會微微彎曲，正好被座位下方的木條托住，令使用者感到舒適。

「它的設計好簡單，就是一張櫈。你見到它，想到的也只有『櫈』。」朱德華笑稱自己是「chair collector」，家中收藏了不少有設計感的櫈，但「最簡單」的Plywood Chair令他尤其鍾意，因其中反映出「做減法」的藝術：「設計師設計產品時，通常會思考如何加嘢落去，但呢個係用減法。用減法去做設計，其實好得意。」

原來，舊櫈上不僅有歲月痕迹，還有藝術痕迹。在朱德華看來，「其實藝術喺我哋身邊，我哋見到嘅好多嘢都有藝術元素，但香港人太匆忙，忽略咗」。尋找藝術不一定要去art fair，「細心去睇每一樣嘢，睇多啲文章或是information（資訊），潛移默化，你就會產生興趣，細心欣賞藝術」。

生活為何需要藝術？在朱德華眼中，說得高深，「藝術可以令生活更富足、生活細節更飽滿」；說得通俗，「你攞個好靚嘅碗食飯，你都會食得開心啲」。讀到此處的你，不妨放下手中正忙碌的事，想一想，看一看，身邊的藝術藏在何處？用眼睛、用手機、用心記錄，不要錯過你的藝術三月。將你的所見所聞與《開眼》分享，更有機會贏取《開眼》周年禮（見另稿）。

（美藝客廳‧四十三）

「客席策展人」簡介

朱德華，攝影藝術家、策展人，香港國際攝影節創辦人之一。以拍攝人物肖像見稱，曾為王家衛、北島、艾未未等拍攝肖像，曾獲亞洲文化協會青年攝影家獎、亞洲攝影大獎及金獎、平遙國際攝影節最優秀攝影師獎等獎項。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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