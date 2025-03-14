日常細節回憶中尋「家」 月亮喻歸屬 叔侄齊講古

【明報專訊】關於月亮，你有什麼故事？雄仔叔叔（阮志雄）開始講古生涯講的第一個故事就與月亮相關，由他三叔啟蒙，「你唔好講大話，月亮會知道㗎」。月亮元素往後亦不斷出現在他講古的旅程中。作為最早的聽眾，侄女阮韻珊着迷於雄仔叔叔七情上面的演繹，笑指叔叔使她誤入戲劇「歧途」，成為編劇及演員。雄仔叔叔又說侄女出生也許就為了訓練他成為講古佬。如今，兩叔侄合作說一些《從前明月光》的故事。月亮多年來始終如一，人事環境卻有多番變更。

各自創作 故事「異中相近」

劇作的英文名是London Bridge is Falling Down，熟知香港電影的人或者一下子便意會到那是《賭俠2之上海灘賭聖》的暗號對白——「牀前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月，下一句係咩？」「錯！係London bridge (is) falling down。」阮韻珊認為這很代表香港的文化：「香港曾經是英國殖民地、英女王已經離開了、現在很多香港人的另一個家在英國，我們現在處於這樣的時代。」中英文劇作名也包含着他們想講的故事，關於月亮，關於家。

兩叔侄說自己都是任性地創作，各自埋首揮筆，對對方的劇本不知情，直到開始排戲時才把故事串連起來。雖然他們出生於不同的世代，擁有各自獨特的人生經歷、創作方法和風格，但最後卻有趣地發現兩人寫的故事不同之中又是非常相近，阮韻珊笑着說：「這件事真的無從稽考，究竟是genes（基因）的影響真的那麼強？還是怎樣？」這也旁敲出生活在同一時代的人們的共感。

那又讓人好奇各自的故事如何結合，又或兩人怎樣同台演出。雄仔叔叔點出這屬於一個空間的問題：「觀眾能看到我們是在講述兩個空間的故事。如果故事是convincing（有說服力的），那麼觀眾可想像一下，為什麼我們在一個家，但分兩個空間；兩個空間又是怎樣變成一個空間？」劇中也提到，即使世界上不同的人聚集在一個地方，那是否就能算是一個「家」？雄仔叔叔對這個問題充滿興趣，拋出思考。

「月是虛無代表」 或指向人、經歷、安心感

在不同階段，每個人需要的家是不盡相同，阮韻珊分享：「我很小的時候很需要家人的關係或者我很需要陪伴，但是可能去到我人生某個階段，一種認同或者個人的價值給到我更大的、所謂家的感覺。」雄仔叔叔補充家是一些人情道理上的相聚：「對家，我重視的其實就是togetherness（相處）、跟人的togetherness，經歷不需要理想化或者浪漫化，一定是很close、sweet，裏面也有很多悲痛、痛苦。如果人類找家的話，我們就要經過這些struggle（掙扎）。」

家所代表的遠超過居住的場所，像雄仔叔叔有一句台詞提到「有月亮的地方就是我的家」，阮韻珊說月亮是一個虛無的代表，在劇中不一定看到月亮，月亮的存在對他們來說可能是一個人，可能是一個經歷，可能是一種安心感。「到這一刻我定義不到那東西是什麼，是否（像廣告標語）『家的感覺』？太（似）月餅廣告，但也是一種歸屬感，或者你那一刻你的需要。」阮韻珊說介紹中提到尋找的東西，他們仍在找尋。

劇中歌曲傳授者與出現時間 值得留意

說到平日的講古形式，偶爾都會哼起一些音樂，這次的劇作也會穿插不同歌曲，阮韻珊笑說：「我們好想唱歌，所以自己製造機會，無歌唱我們就不做這套戲了。」雄仔叔叔分享歌曲都是寫故事的時候「自己走出來」，當故事講到分離、再見的情境、邊緣人的生活時就會不自覺唱出來，以音樂的形式呼應故事。阮韻珊說：「唱哪一首歌未必最重要，反而是那首歌什麼時候出現、為什麼我們選擇在這個時候出現，或者那首歌是誰教我們唱的，這個意義比較大。」

雄仔叔叔形容觀眾聽故事的模式猶如坐船：「他們或許不會撐船，但坐在船上會感到很舒服；而那些會撐船的人，就會隨着水流去掌握方向。」兩人透過分享自己日常生活中的細節和回憶，引發觀眾的共鳴，讓人感受到深層的情感連結。

《從前明月光》

時間：3月28至30日、4月4至5日 晚上8:00

3月29至30日、4月5至6日 下午3:00

地點：賽馬會創意藝術中心 賽馬會黑盒劇場

票價：290元

詳情：bit.ly/3Ra0MdC

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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