Friday Planner：一方水土一方情

【明報專訊】藝術家周翊琳（@ngy__）慶祝三八婦女節的方式，是一家大細到灣仔富德樓為展覽開幕，展名就叫「周翊琳作品」。育有兩女的她，生活圍着女兒葉頁和葉安氹氹轉；展場也是女兒的遊樂園。念着時間較珍貴，不創作就恐怕沒機會了的緣故，她成為母親後，畫畫反而比以前多，今次展出約10張畫——色彩柔和的、淡淡的、女兒眼睛多數閉着的。

這位母親既是作家、畫家，又是書店店長，每天孩子熟睡後，她便清醒了，有時畫畫，有時寫詩。兩幅無題作品左右是女兒，中間卻見不到媽媽的臉；如果它們被收藏家單獨買走，會不會有點可惜？只有在展場中間燈泡裝置，和窗邊定時被錘子敲擊的銅片上，才見周翊琳的輪廓。不過，從女孩們洋灑睡姿、朦朧髮絲和緋紅臉龐，一名展覽常客說，能看出媽媽應該是好幸福的。

乘巴士到黃竹坑ADC藝術空間，有攝影藝術家朱德華策展的「一方水土」，陣容澎湃。畫家楊東龍早在2023年末，透過《開眼》封面分享過——他用負片效果（反轉色彩）繪畫的《三重：西環邨平台》。往常多畫人的他，今次畫了好多植物。原生澳洲的鴨腳木，與其他來自異地的樹木，同畫家本人一樣，在香港一方水土逢生。你可以用手機負片掃描程式看看它們本身的模樣，或如東龍一樣，對所謂正常，不屑一顧。

朱德華還向多名收藏家借來已故雕塑家麥顯揚的青銅作品。4個展示櫃，分別放置麥顯揚不同時期的12件創作，還有兩座獎座。誰說香港沒有藝術史？藝發局主辦的這次展覽，亦讓同場倪鷺露的油畫、陳家俊的機械裝置、黃麗貞的陶瓷，還有曾家偉的攝影，在春分之時訴說此地故事。

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