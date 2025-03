【鹿特丹】廢墟中起舞

Jabu Arnell的作品'Untitled' Portrait of [Disco] [Ball] #13回應1979年發生在美國芝加哥的暴力事件Disco Demolition Night。(Aad Hoogendoorn攝,梅利藝術中心官網圖片)

next

【明報專訊】生命一秒一秒改變,有時不禁懷疑,10年前的自己,跟現在的我好像是兩個星球的人。驀然回首,朋友也會說,「你還是那個老模樣,但又變了很多」,那到底是何意思。時間帶給人各種考驗,哪時應該抵抗,哪時應放手,抑或擁抱?走進藝術家Jabu Arnell個展Turn off the Lights: Disco Ball #13 A Kind of Black亦感到時間的張力,其裝置在展期不斷改變,唯獨不變的是那段不願被遺忘的記憶。

作品不斷改變 記錄生活痕迹

來到鹿特丹梅利藝術中心(Kunstinstituut Melly)的展場,你會以為走進了一個臨時工地。Jabu Arnell在加勒比海荷屬聖馬丁出生,現駐阿姆斯特丹。其創作一直圍繞不完美(imperfection)、無常(impermanence)和身體。展覽介紹指,藝術家將會利用在展期7個月內遇上的現成物,一直更改雕塑面貌。作品「實時」記錄其生活痕迹和感受。的確,如果生活跟藝術乃緊緊扣連,那作品也可以不要停下來。

我看展那天,場內有一個樓梯架,中間有一堵堵貌似水泥的灰色矮牆。矮牆下面墊着膠布,有些彷彿未乾的油漆被潑出界了。矮牆頂着一磚石頭,石頭縛着一條懸掛的鐵鏈。走近,我才發現矮牆大概由紙皮製作,兩旁更好像有個洞口。藝術家嘗試挑戰藝術作品「完成」的理解。有趣的是,他選擇把玩物料的輕與重,彷彿比喻物質的去與留。矮牆看似很重,卻不是鐵石一塊,它可被移動、可隨時丟棄。石頭是固態,卻被潑上銀色的油漆,一點一點流到下方的牆,視覺上漸漸融為一體。當中矛盾看得人過癮。

當你以為一切皆暫時,當中卻藏着半片記憶,不能被輕易抹去。展場一角投射着影片,畫面出現在廢墟中步行的怪異人物。藝術家以1979年發生在美國芝加哥的暴力事件Disco Demolition Night為藍本。當年,棒球隊芝加哥白襪為吸引人們入場,搞了一個宣傳噱頭,但凡攜帶disco唱片者均可獲得折扣。當晚一名反disco音樂的DJ帶頭把一箱唱片燒掉,更戲劇性地發生爆炸,並引來大量歡呼支持,其後場面慢慢變成騷亂。Disco音樂在進入主流之前,主要流行於黑人、拉丁裔和性小眾文化群體,因而事件亦帶有極大的恐LGBTQ+和種族歧視意味。刺骨的暴力在集體情緒中得到了認許,惡意加速發酵。那麼,過去遺留下的記憶和精神,現只是一片廢墟?

作品帶着一份不懈的感覺,它同時記錄和開創時間,造就一個在殘餘與未竟之間的空間,讓人任意遊蕩。藝術家用保護貨品的發泡膠砌成小堡壘,即使它充滿不確定;在地上留下一張有如救生氈的東西,像極誰剛剛劫後餘生,亦讓人隨時可取一暖。我從物料和裝置的概念中延伸解讀,這片「臨時」空間有其歷史,有其不願忘記的底蘊,卻深深明白變幻總會發生。同時,藝術家不斷更新作品,即容許其或可能改變的未來。作品並非把你被動地留在廢墟,它反塑了廢墟,並在廢墟中起舞。

文:小東(藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG@siutungcreates)

設計:賴雋旼

編輯:鄒靈璞

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]