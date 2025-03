【墨爾本】Inside the outsider

【明報專訊】某天在墨爾本市中心和剛來旅遊的朋友閒逛,忽然有個女生向我們揮手,問我們有沒有興趣看一個免費的展覽。「喺街到畀人兜搭睇展覽?墨爾本真係好神奇呀。」朋友笑說。女生指着我們身旁的入口解釋:「這是一個名為The Outsiders Melbourne的展覽,主要展出不少街頭藝術,例如塗鴉、壁畫等等,歡迎你們!」帶着些少獵奇心態,我們就走入了outsider的inside,窺探究竟。

說實在,我一開始對展覽並沒有抱太多期望,展館的入口就跟一般買衣物的店舖無異,實在不能想像內有乾坤。展館比想像中要大,由幾個小房間分開不同區域,有雕塑、有不同大小的畫,也有一個專畫塗鴉(graffiti)的房間,更設有桌子和顏色筆,讓參觀者可以參與創作。

第一個吸引我的作品,是一個畫上graffti的玻璃窗,窗上貼着一個「禁止」路牌,上面寫着「Do Not Worry」,這是出自Tristan Eaton於2010年的作品。策展人巧妙地在窗下加上Baby Guerrilla於2014年的素描作品,名為Woman,而女人的輪廓被藝術家完美地剪裁出來,大細剛好貼到窗戶下面,整個作品感覺好有壓力,好像女人在掙扎求存,跟「Do Not Worry」成為對比。我站在那邊看了許久,這樣的展示能讓人思考好多,外在的世界鼓勵人do not worry,但身邊的人,甚至自身的掙扎求存,又有多少人會留意得到?

說到街頭藝術,當然不能沒有Banksy,墨爾本人挺喜歡Banksy的作品,去年已舉辦過Banksy的個展,入場人數不俗。今次這個街頭藝術展覽亦有放上數幅Banksy的作品,包括許多人討論的Napalm(2004)。作品中間正在哭的女孩一點都不普通,她其實出自世界知名攝影師Nick Ut於1974年越南戰爭時期拍下的珍貴照片。要解釋這場戰爭的始末和原因,似乎沒有什麼比Banksy這幅畫更貼切。他的作品諷刺意味極濃:在受汽油彈襲擊而逃難的女孩身邊,畫上充滿歡笑的米奇老鼠和麥當勞叔叔。他們伸出手,牽着女孩走,不知是帶領女孩到快樂的地方,還是一點都不在乎女孩的恐懼與悲哀。

離開展館那刻,思緒很多。我認為展覽主題「outsider」,其實意味深遠。街頭藝術家其實都是insider,他們認真了解社會的真實面。作為受眾,作為outsider,無論你看過作品後感到尷尬,還是產生共鳴,感受都只能自己負責。正如羅蘭巴特所說「作者已死」。這些作品由面世的那刻開始,受眾就有權力因應自身文化背景、經歷等等作解讀。臨走前我在展館內看到Banksy的語句:「Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable. 」(藝術應該要撫慰受困者,並讓安逸的人感到擾亂。)我想這就是街頭藝術的精神,不受束縛,有話說話,閣下的感受如何,煩請閣下自理。

文:小柔(80後,生於香港,移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情)

[開眼 大都會文藝誌]