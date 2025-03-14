【墨爾本】Inside the outsider

【明報專訊】某天在墨爾本市中心和剛來旅遊的朋友閒逛，忽然有個女生向我們揮手，問我們有沒有興趣看一個免費的展覽。「喺街到畀人兜搭睇展覽？墨爾本真係好神奇呀。」朋友笑說。女生指着我們身旁的入口解釋：「這是一個名為The Outsiders Melbourne的展覽，主要展出不少街頭藝術，例如塗鴉、壁畫等等，歡迎你們！」帶着些少獵奇心態，我們就走入了outsider的inside，窺探究竟。

說實在，我一開始對展覽並沒有抱太多期望，展館的入口就跟一般買衣物的店舖無異，實在不能想像內有乾坤。展館比想像中要大，由幾個小房間分開不同區域，有雕塑、有不同大小的畫，也有一個專畫塗鴉（graffiti）的房間，更設有桌子和顏色筆，讓參觀者可以參與創作。

第一個吸引我的作品，是一個畫上graffti的玻璃窗，窗上貼着一個「禁止」路牌，上面寫着「Do Not Worry」，這是出自Tristan Eaton於2010年的作品。策展人巧妙地在窗下加上Baby Guerrilla於2014年的素描作品，名為Woman，而女人的輪廓被藝術家完美地剪裁出來，大細剛好貼到窗戶下面，整個作品感覺好有壓力，好像女人在掙扎求存，跟「Do Not Worry」成為對比。我站在那邊看了許久，這樣的展示能讓人思考好多，外在的世界鼓勵人do not worry，但身邊的人，甚至自身的掙扎求存，又有多少人會留意得到？

說到街頭藝術，當然不能沒有Banksy，墨爾本人挺喜歡Banksy的作品，去年已舉辦過Banksy的個展，入場人數不俗。今次這個街頭藝術展覽亦有放上數幅Banksy的作品，包括許多人討論的Napalm（2004）。作品中間正在哭的女孩一點都不普通，她其實出自世界知名攝影師Nick Ut於1974年越南戰爭時期拍下的珍貴照片。要解釋這場戰爭的始末和原因，似乎沒有什麼比Banksy這幅畫更貼切。他的作品諷刺意味極濃：在受汽油彈襲擊而逃難的女孩身邊，畫上充滿歡笑的米奇老鼠和麥當勞叔叔。他們伸出手，牽着女孩走，不知是帶領女孩到快樂的地方，還是一點都不在乎女孩的恐懼與悲哀。

離開展館那刻，思緒很多。我認為展覽主題「outsider」，其實意味深遠。街頭藝術家其實都是insider，他們認真了解社會的真實面。作為受眾，作為outsider，無論你看過作品後感到尷尬，還是產生共鳴，感受都只能自己負責。正如羅蘭巴特所說「作者已死」。這些作品由面世的那刻開始，受眾就有權力因應自身文化背景、經歷等等作解讀。臨走前我在展館內看到Banksy的語句：「Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable. 」（藝術應該要撫慰受困者，並讓安逸的人感到擾亂。）我想這就是街頭藝術的精神，不受束縛，有話說話，閣下的感受如何，煩請閣下自理。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情）

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